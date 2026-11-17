La Libertad Avanza en Neuquén despejará este viernes 20 de noviembre la primera incógnita de su estrategia electoral. El congreso provincial se reunirá para definir cómo intervendrán en los comicios del 14 de febrero de 2027. En medio de las especulaciones por un posible acuerdo con el gobernador Rolando Figueroa el espacio confirmará si confluyen o no en un armado.

La discusión de las candidaturas quedará para el mes próximo. De acuerdo al cronograma electoral , el 4 de diciembre es el cierre de alianzas y el 11 vence el plazo para la presentación de las listas. Si bien algunos nombres surjirán antes, el esquema completo se conocerá sobre la fecha límite.

El partido publicó en sus redes sociales la convocatoria, que originalmente estaba prevista para el lunes.

La hipótesis de un acuerdo electoral entre Figueroa y Márquez parece enfriarse con el correr de las horas. Consultado por Letra P en una conferencia de prensa, el gobernador se reconoció parte "de un proyecto provincialista". "Siempre estoy abierto al diálogo, pero me interesa la defensa de Neuquén", afirmó.

En la misma sintonía se expresó la senadora y presidenta del partido provincial. En diálogo con Juan Pablo Gavazza manifestó su voluntad de ser ella la candidata del mileísmo . “No tenemos ningún acuerdo cerrado con nadie. Ni con Figueroa ni con nadie”, aseguró. La dirigenta tiene un obstáculo legal: la versión neuquina de la ley de Ficha limpia.

COMUNICADO OFICIAL El Consejo Provincial de La Libertad Avanza – Distrito Neuquén informa que se encuentra publicada la Resolución N.º 1/2026, de fecha 12 de noviembre de 2026, mediante la cual se convoca al proceso electoral interno partidario. pic.twitter.com/BQWwB0Y0SG

La senadora enfrentó una causa penal que terminó con una suspensión del juicio a prueba -que implica cumplir una cantidad de requisitos para sortear el debate oral- y obtuvo el sobreseimiento definitivo. La legislación local establece una inhabilitación de carácter perpetuo para participar de elecciones no sólo a quienes hayan sido condenados con una sentencia firme, sino a quienes hayan sido beneficiados con una probation.

En caso de que Márquez decida postularse deberá iniciar un proceso judicial para discutir su situación. Ese camino irá la par de la campaña, con altísimas chances de que los tiempos procesales le impidan ser candidata.

El poder del vínculo

El acuerdo electoral que se rumoreaba implicaba que La Libertad Avanza respaldaría la reelección de Figueroa, uno de los gobernadores con los que la Casa Rosada mantiene un vínculo destacado. Esa estrategia resentiría a la militancia libertaria provincial, que espera contar con una candidata propia, tener representación por primera vez en la Legislatura y disputar intendencias. Esa candidata es Márquez, que preside el partido en la provincia.

En 2023 Márquez apoyó al gobernador, en ese momento desde Arriba Neuquén, una colectora. Ganó la banca pero renunció para asumir como diputada por La Libertad Avanza. El mandatario, de hecho, asistió semanas atrás a la inauguración del templo evangélico del que ella es pastora, el más grande de la Patagonia.