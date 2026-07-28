Daniel Passerini patea la deuda en dólares hasta 2028 con un nuevo crédito de US$120 millones

Confiando en obtener un paliativo para uno de los principales lastres de su gestión , al menos para lo que resta del penúltimo año de su gestión, Daniel Passerini vuelve a redefinir la deuda que el municipio de Córdoba mantiene con acreedores externos.

En las próximas semanas el intendente y el secretario de Administración Pública y Capital Humano, Sergio Lorenzatti , confirmarán un esquema que derivará en la toma de un nuevo crédito en moneda extranjera, por más de 100 millones de dólares, con un banco privado.

El dinero obtenido será usado para cancelar el remanente de la deuda tomada por Ramón Mestre al cierre de su segundo gobierno (2015 – 2019) y que fuera ya reperfilada por su sucesor, Martín Llaryora .

La nueva hoja de ruta tuvo su primer paso este lunes, con una nueva postergación por un mes de la cancelación de una letra privada, emitida por $50 mil millones.

Entre otros aspectos que la administración municipal destaca como positivos, el nuevo compromiso incluye dos años de gracia, por lo que el pago debiera comenzar a partir del 2028. Es decir, con nuevos nombres en el Palacio 6 de Julio, como se conoce al edificio de gobierno de la ciudad.

Daniel Passerini recalcula

Mediante una resolución publicada el fin de semana en su boletín oficial, la Municipalidad de Córdoba pospuso por segunda ocasión el vencimiento de aquella letra emitida en mayo.

La posibilidad se daba por descontada por distintos analistas, atendiendo elementos contextuales. Demoras en el cumplimiento de algunas obligaciones (desde el pago de salarios a los municipales hasta el pago a prestadores de servicios) alentaron dudas sobre la capacidad financiera del municipio.

Sin embargo, este mismo lunes la noticia del reperfilamiento llegó junto con otras dos comunicaciones de signo positivo. La primera de ellas fue la mejora en la calificación crediticia de la ciudad, pasando de perspectiva estable a positiva, en la evaluación de Moody's.

#CórdobaCapital mejora su calificación crediticia.



Moody’s elevó la calificación de la ciudad de Caa1 a B3 pasando de perspectiva estable a positiva.



La mejora refleja la responsabilidad financiera del municipio, que ha sostenido un superávit operativo y fortalecido su… pic.twitter.com/NfNhGMdTTN — Municipalidad de Córdoba (@MuniCba) July 27, 2026

La segunda fue la confirmación de las avanzadas negociaciones con un banco privado para acceder a un crédito que permita cancelar el total de esas letras y los US$75 millones de capital restantes de aquella deuda externa de US$150 millones, con los intereses correspondientes, aún en manos de bonistas.

En total, la operación superaría los 100 millones de la moneda verde, con un techo de US$120 millones. De tal manera, Passerini despejaría el grueso de los compromisos pendientes hasta diciembre de 2027, fecha en que cederá el mando.

Desde la intendencia destacan también que el nuevo compromiso presentaría condiciones menos agobiantes, más allá de los dos años del plazo de gracia para iniciar a pagar. “Es más sencillo entenderse con un banco que con los tenedores de bonos. Cualquier negociación es más sencilla”, explicaron a Letra P fuentes de la mesa chica de Passerini.

Hasta el momento, por la vigencia de cláusulas de confidencialidad, no ha trascendido el nombre de la entidad prestamista. Sí se ha ratificado la necesaria participación del Banco de Córdoba en un rol intermediario.

Compromiso para Córdoba

Las mismas voces admiten que la refinanciación de la deuda representa un alivio para lo que resta de la gestión. Como recuerdan periódicamente, el agobio que supone una acreencia en dólares se cruza con una caída en la recaudación (en el orden del 5% según las últimas estimaciones) y crecientes erogaciones derivadas del recorte de fondos desde la Nación.

“En dos años y medio pusimos en subsidios al transporte una cantidad de pesos equivalente a US$160 millones. O sea, el equivalente a la deuda que dejó Mestre”, puntualizan en la Municipalidad.

No obstante, se apuran también en sosegar algunas elucidaciones. “Seguimos trabajando en la administración de pasivos para evitar la concentración de vencimientos. Buscamos siempre las mejores condiciones para pagar”, explican.

En la misma línea, le bajan la barrera a cualquier interpretación sobre el manejo de un posible remanente de dinero para otras finalidades. Según aclaran, la totalidad de los fondos que ingresen se destinarán a la cancelación de pasivos.

Es decir, no debe esperarse una inyección extra para planes de obras. A tal fin, siguen adelante los cronogramas de trabajo establecidos con el gobierno provincial, particularmente interesado en recuperar buena imagen en la capital, donde habita el 40% del padrón provincial.

La sintonía de Martín Llaryora

Precisamente la Gobernación aparece como garante del crédito que obtendrá la intendencia. La operación, además, requiere avales de la Nación, cuya obtención parecía improbable hasta hace pocas semanas.

Análisis despojados de furor admiten la existencia de condiciones políticas favorables, resultado inequívoco de una nueva sintonía entre la administración provincial y el gobierno de Javier Milei.

Diego Santilli y Manuel Calvo en la Casa Rosada

Como contó Letra P, la posibilidad de un respaldo financiero para las estrategias que diseñaba Passerini había sido planteada al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, por su par cordobés, Manuel Calvo, en sus visitas a la Casa Rosada. Sin la venia nacional resultaría inviable el acceso a un préstamo en dólares para una gestión que ya estaba echando mano a emisiones de letras privadas.

La admisión supone una incomodidad para uno de los intendentes más críticos del proyecto libertario. Vale recordar, el dirigente cordobés ha sido uno de los impulsores del foro que públicamente ha reclamado a Nación, también a través de vías legislativas, el restablecimiento de fondos recortados, así el giro a las provincias de los fondos recaudados por distintos impuestos.

Desde el municipio cordobés afirman que no van a dejar de reclamar lo que consideran “justo” y que “corresponde a los cordobeses”. Más aún, destacan que la iniciativa para el nuevo préstamo corrió enteramente por cuenta del intendente y de Lorenzatti, su funcionario más cercano y el responsable del manejo de la caja.