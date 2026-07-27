La liga de intendentes bonaerenses se expande y se convierte en la cuarta pata del peronismo

Se conformó una "liga" de intendentes peronistas que busca ser la cuarta pata en la mesa de discusión

Una delegación integrada por nueve intendentes y dos intendentas fue recibida este lunes por el gobernador Axel Kicillof . El encuentro en la gobernación constituyó una suerte de presentación formal de “la liga de intendentes peronistas” de la provincia de Buenos Aires , un espacio que busca ganar incidencia tanto en decisiones electorales como de gestión.

El grupo intenta posicionarse lejos de la grieta que separa al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que responde al gobernador, y Máximo Kirchner y La Cámpora. El grupo se consolida como la cuarta pata de la mesa política que hasta ahora conformaban Kicillof, Kirchner y Sergio Massa , líder del Frente Renovador.

Fuentes del espacio indicaron a Letra P que el próximo postulante del peronismo a la gobernación para suceder a Kicillof “debe salir de la experiencia territorial”. Traducido: debe ser un intendente o intendenta.

Para estos mandatarios, el futuro de la provincia que concentra el 40 por ciento de la población del país debe construirse desde el territorio mismo, “con quienes día a día trabajan junto a los vecinos y dan respuestas a sus problemas”. Como se dice en la jerga política, los jefes comunales son el primer mostrador al que acuden los vecinos.

El nuevo sector político está conformado por once figuras con gran poder territorial. La raíz del armado está en el grupo de cuatro que conformaron Federico Otermin (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). Ese espacio se fue ampliando.

A esa formación inicial se sumaron la intendenta Marisa Fassi (Cañuelas) y los jefes comunales Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Pablo García (Dolores), Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Juan de Jesús (La Costa). Varios de ellos se reunieron semanas atrás en el restaurante El Mangrullo, ubicado en Ezeiza, y en ese entonces participó también el jefe comunal de Bahía Blanca, Federico Susbielles, quien tomó distancia de La Cámpora.

Este lunes la que sorprendió fue la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien ya manifestó su intención de ser candidata a gobernadora de la provincia. Aunque en ese plan ya visitó municipios de varios de los intendentes mencionados, todavía no formaba parte del grupo. Otermín y Granados tuvieron un gesto este domingo cuando participaron del acto en homenaje a Evita que encabezó Fernández en su distrito.

La liga de once intendentes e intendentas que participaron de la reunión con Kicillof

Sostener las PASO

Entre esta dirigencia hay acuerdo, además, en que deben sostenerse las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Como viene publicando Letra P, uno de los mayores desafíos del gobierno de Javier Milei es eliminar o al menos volver a suspender estos comicios. Bajo el argumento de los costos, la Casa Rosada busca dejar al peronismo sin esa herramienta ordenadora.

Justamente, los intendentes defienden las primarias como herramienta democrática para alcanzar el consenso, que garantiza la participación, permite que la sociedad defina las candidaturas y ordena los procesos electorales. Indican que debilitar esas reglas para obtener ventajas circunstanciales sólo empobrece la democracia y aleja a la política de la gente.

Los objetivos de los intendentes

Los intendentes e intendentas que conforman este grupo buscan tener una voz más potente en la discusión interna del peronismo, tanto para cuestiones de gestión de sus municipios como, especialmente, en la discusión electoral que se viene de cara a las elecciones de 2027, cuando además muchos de ellos no podrán volver a presentarse como candidatos como consecuencia de la ley que pone un tope a las reelecciones indefinidas, una medida que intenta modificar el gobernador Kicillof.

La idea es ser “la cuarta pata” de la mesa de discusión del peronismo bonaerense en la que se sientan Kicillof, Massa y Kirchner. Este lunes, parte de la charla con el gobernador se centró en el análisis de la situación económica de los municipios por el impacto de los ajustes del gobierno nacional. El impulso de “La Liga”, afirman, es “analizar temáticas comunes y proyectar ideas y acciones en conjunto”.

Reunionismo al palo

Ese encuentro que duró unas tres horas no fue el único durante la jornada de este lunes. En la sede del Banco Provincia, Verónica Magario reunió junto al director de la entidad, Juan Cuattromo, a intendentes del MDF para tratar la compleja situación económica que atraviesan los distritos y buscar herramientas paliativas a través de la banca pública.

No obstante, también hubo lugar para conversar otros temas durante el encuentro, en el que llamó particularmente la atención la presencia del intendente radical de Magdalena, Lisandro Hourcade. Otra reunión que no pasó desapercibida fue la que tuvo Aníbal Fernández con Carlos Bianco al mediodía en la gobernación.

La agenda pública del gobernador de esta semana es acotada. Solo está anotada la inauguración de una sala de internación en el Hospital Dr. Alejandro Korn de La Plata, este martes. El resto de los días, en principio, tendrá diferentes reuniones políticas y de gestión.