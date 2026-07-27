Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
DISCUSIÓN 2027

La liga de intendentes bonaerenses se expande y se convierte en la cuarta pata del peronismo

La integran nueve varones y dos mujeres. Administran distritos de peso del conurbano y el interior. Fueron recibidos por Kicillof. La sucesión del gobernador y las PASO.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Se conformó una liga de intendentes peronistas que busca ser la cuarta pata en la mesa de discusión

Se conformó una "liga" de intendentes peronistas que busca ser la cuarta pata en la mesa de discusión

Una delegación integrada por nueve intendentes y dos intendentas fue recibida este lunes por el gobernador Axel Kicillof. El encuentro en la gobernación constituyó una suerte de presentación formal de “la liga de intendentes peronistas” de la provincia de Buenos Aires, un espacio que busca ganar incidencia tanto en decisiones electorales como de gestión.

Notas Relacionadas
Axel Kicillof, tras la audiencia en la Corte Suprema 
CAMPAÑA LADO B

Toto Caputo le pisa los créditos a Kicillof para obras clave en el calendario 2027

Por 
Letra P | José Maldonado
José Maldonado

El grupo intenta posicionarse lejos de la grieta que separa al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que responde al gobernador, y Máximo Kirchner y La Cámpora. El grupo se consolida como la cuarta pata de la mesa política que hasta ahora conformaban Kicillof, Kirchner y Sergio Massa, líder del Frente Renovador.

Fuentes del espacio indicaron a Letra P que el próximo postulante del peronismo a la gobernación para suceder a Kicillof “debe salir de la experiencia territorial”. Traducido: debe ser un intendente o intendenta.

Para estos mandatarios, el futuro de la provincia que concentra el 40 por ciento de la población del país debe construirse desde el territorio mismo, “con quienes día a día trabajan junto a los vecinos y dan respuestas a sus problemas”. Como se dice en la jerga política, los jefes comunales son el primer mostrador al que acuden los vecinos.

Quiénes conforman La liga

El nuevo sector político está conformado por once figuras con gran poder territorial. La raíz del armado está en el grupo de cuatro que conformaron Federico Otermin (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). Ese espacio se fue ampliando.

A esa formación inicial se sumaron la intendenta Marisa Fassi (Cañuelas) y los jefes comunales Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Pablo García (Dolores), Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Juan de Jesús (La Costa). Varios de ellos se reunieron semanas atrás en el restaurante El Mangrullo, ubicado en Ezeiza, y en ese entonces participó también el jefe comunal de Bahía Blanca, Federico Susbielles, quien tomó distancia de La Cámpora.

Este lunes la que sorprendió fue la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien ya manifestó su intención de ser candidata a gobernadora de la provincia. Aunque en ese plan ya visitó municipios de varios de los intendentes mencionados, todavía no formaba parte del grupo. Otermín y Granados tuvieron un gesto este domingo cuando participaron del acto en homenaje a Evita que encabezó Fernández en su distrito.

La liga de once intendentes e intendentas que participaron de la reunión con Kicillof

La liga de once intendentes e intendentas que participaron de la reunión con Kicillof

Sostener las PASO

Entre esta dirigencia hay acuerdo, además, en que deben sostenerse las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Como viene publicando Letra P, uno de los mayores desafíos del gobierno de Javier Milei es eliminar o al menos volver a suspender estos comicios. Bajo el argumento de los costos, la Casa Rosada busca dejar al peronismo sin esa herramienta ordenadora.

Justamente, los intendentes defienden las primarias como herramienta democrática para alcanzar el consenso, que garantiza la participación, permite que la sociedad defina las candidaturas y ordena los procesos electorales. Indican que debilitar esas reglas para obtener ventajas circunstanciales sólo empobrece la democracia y aleja a la política de la gente.

Los objetivos de los intendentes

Los intendentes e intendentas que conforman este grupo buscan tener una voz más potente en la discusión interna del peronismo, tanto para cuestiones de gestión de sus municipios como, especialmente, en la discusión electoral que se viene de cara a las elecciones de 2027, cuando además muchos de ellos no podrán volver a presentarse como candidatos como consecuencia de la ley que pone un tope a las reelecciones indefinidas, una medida que intenta modificar el gobernador Kicillof.

La idea es ser “la cuarta pata” de la mesa de discusión del peronismo bonaerense en la que se sientan Kicillof, Massa y Kirchner. Este lunes, parte de la charla con el gobernador se centró en el análisis de la situación económica de los municipios por el impacto de los ajustes del gobierno nacional. El impulso de “La Liga”, afirman, es “analizar temáticas comunes y proyectar ideas y acciones en conjunto”.

Reunionismo al palo

Ese encuentro que duró unas tres horas no fue el único durante la jornada de este lunes. En la sede del Banco Provincia, Verónica Magario reunió junto al director de la entidad, Juan Cuattromo, a intendentes del MDF para tratar la compleja situación económica que atraviesan los distritos y buscar herramientas paliativas a través de la banca pública.

No obstante, también hubo lugar para conversar otros temas durante el encuentro, en el que llamó particularmente la atención la presencia del intendente radical de Magdalena, Lisandro Hourcade. Otra reunión que no pasó desapercibida fue la que tuvo Aníbal Fernández con Carlos Bianco al mediodía en la gobernación.

La agenda pública del gobernador de esta semana es acotada. Solo está anotada la inauguración de una sala de internación en el Hospital Dr. Alejandro Korn de La Plata, este martes. El resto de los días, en principio, tendrá diferentes reuniones políticas y de gestión.

Temas
Notas Relacionadas
Ricardo Quintela, el mediador de la misión imposible para el peronismo.
EL ANFITRIÓN DEL PJ

El desafío Máximo de Quintela: juntar a Kirchner y a Kicillof en La Rioja para unir al peronismo

El Gitano los invitó al homenaje a Monseñor Angelelli y espera respuesta. Sergio Massa, otro convidado. Los detalles del plan para armar una cumbre peronista.
Aranceles a extranjeros: los ministros de Axel Kicillof ponen en ridículo el proyecto de Romo
EN CAMPAÑA

Kicillof expone la fragilidad del proyecto de Romo para cobrarles educación y salud a extranjeros

Según Bianco, solo 1,9% de los estudiantes no tiene residencia permanente. Kreplak reiteró que apenas 0,16% de las consultas médicas es de inmigrantes.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Los primeros jueces y camaristas laborales de la Ciudad de Buenos Aires, muestran el mapa de poder local donde el PRO y los sectores empresarios pisan fuerte.
CASTA PROPIA

Cobran todos: ¿quién es quién en el nuevo fuero laboral de la Ciudad?

Por  Francisco Basualdo
Javier Milei y Narendra Modi, en Casa Rosada. Indica compra cada vez más alimentos argentinos y compensa el déficit industrial con China.
NEGOCIOS CON COMUNISTAS

El lado B del superávit comercial: China y Brasil se llevan dólares, pero India, Perú, Chile y Asia compensan

Por  Lorena Hak
Misiones: de fabricar zapatillas al contrabando hormiga, la salida laboral para los despedidos de Dass
ES EL MODELO

Misiones: de fabricar zapatillas al contrabando hormiga, la salida laboral para los despedidos de Dass

Por  Francisco Aristi
La crisis de la industria en Santa Fe golpea la puerta de los intendentes
ES EL MODELO

La crisis de la industria en Santa Fe golpea la puerta de los intendentes: "Hay que plantarse en el Obelisco"

Por  Bruno Correa