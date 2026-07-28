Claudio Vidal agitó el riesgo kuka y el peronismo de Santa Cruz contraataca

Luego de un temporal de nieve y lluvias que afectó a gran parte de la ciudad, Vidal sacó pecho por la reacción provincial y aseguró que “Río Gallegos sufre las consecuencias de un relato que nunca se hizo realidad”. Lo hizo en referencia a su adversario favorito, el kirchnerismo que nació y se hizo grande desde esa provincia de la Patagonia .

“Lamentablemente los que nos dijeron durante 30 años que estábamos ante una oportunidad histórica, la desperdiciaron”, escribió el gobernador en sus cuentas oficiales. La secretaria de Gobierno, Sara Delgado , salió al cruce con duros cuestionamientos sobre la gestión provincial.

Delgado apuntó de lleno contra la postura del gobernador y sostuvo que “hace un mes que Vidal está de vacaciones en Buenos Aires y no resolvió un solo problema para Santa Cruz, pero se ocupa de criticar a una comunidad que la está pasando mal por el temporal”.

“¿Por qué no acepta el pedido de audiencia que le hizo el intendente y se lo dice en la cara? Ya puede volver, gobernador, la Policía levantó el acampe”, escribió la funcionaria insistiendo con el pedido que Grasso, principal opositor a la gestión Vidal, elevó en reiteradas oportunidades para llevar los reclamos a un mano a mano con el jefe provincial.

Además, Delgado rechazó las críticas sobre las obras pendientes en la capital provincial. Afirmó que el municipio cuenta con documentación enviada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) en la que, según indicó, el propio Vidal solicitó que no avanzara una obra cloacal considerada clave para la ciudad.

“Los caños están comprados y los tenemos a resguardo. No se entiende el odio que le tiene a la capital una persona que no le pudo ni terminar un camping”, manifestó.

Cruces por la economía y la relación con Javier Milei

En el peronismo santacruceño creen que Vidal y Milei “son lo mismo” y que como el Presidente tiene una mayor ascendencia en el antiperonismo provincial, la batalla electoral del año próximo será contra La Libertad Avanza.

Pablo Grasso, titular del Pj de Santa Cruz.

En esa línea, Delgado cuestionó que Vidal hable de la cultura del trabajo “cuando es el gobernador que más empleos en blanco destruyó en el país”. También le achacó responsabilidades por la crisis que sufre la administración provincial y destacó la necesidad provincial de buscar recursos de los municipios porque “fundió la provincia y no llega a pagar sueldos sin rescate”.

En esa línea, Delgado reveló que durante una reunión en el Ministerio de Economía, de la que participó junto al jefe de Gabinete municipal, Diego Robles, el planteo oficial estuvo relacionado con la aprobación de un endeudamiento en dólares. Según afirmó, el pedido de documentación a los municipios no respondió a una política de transparencia, sino a la posibilidad de recortar fondos de coparticipación.

La secretaria sostuvo que, a casi tres años de la llegada de la coalición Por Santa Cruz al poder, “queda claro lo que siempre dijimos: Vidal es Milei”. También aseguró que el gobernador defendió al Presidente porque necesitó “un salvavidas financiero” y, tras la derrota electoral del año pasado, “es lógico que escale en su violencia política y discursiva en contra de Grasso”.