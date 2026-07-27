Axel Kicillof reabre el debate por la reelección de intendentes y sacude la interna del peronismo

Axel Kicillof y Verónica Magario salieron en las últimas horas a reabrir la discusión para que se elimine el límite a las reelecciones de los intendentes. El gobernador y la vice buscarán reactivar el proyecto impulsado por la senadora axelista Ayelén Durán , congelado en la Legislatura bonaerense en medio de la interna del peronismo.

El planteo del gobernador llegó el pasado viernes, durante una conferencia de prensa en General Alvear, y repone una discusión que el propio peronismo bonaerense dejó trabada hace apenas un año. Kicillof evitó asumir la iniciativa como propia y la enmarcó en un consenso que, según dijo, ya existe entre distintos sectores políticos. "En la provincia de Buenos Aires muchos sectores políticos ya se han expresado a favor de permitir que haya posibilidad de elegir a cualquiera, de no prohibir a ninguno", afirmó.

Magario se sumó al planteo a través de sus redes sociales. "Axel Kicillof propone algo absolutamente lógico: evitar que se excluya, en el momento de elegir, a los intendentes que más cercanía tienen con la gente", escribió, y agregó que las reelecciones indefinidas "siempre las define el pueblo con su voto".

El gobernador diferenció la discusión sobre los jefes comunales de la que alcanza a otros cargos ejecutivos. "Es muy distinto a otras discusiones acerca de la reelección, como puede ser a nivel de gobernaciones o a nivel presidencial", señaló, y remarcó que la decisión no depende de él, ya que no puede presentarse a un tercer mandato: "Es un tema de la Legislatura", indicó.

. @Kicillofok propone algo de absoluta lógica: evitar que se excluya, en el momento de elegir, a los intendentes que más cercanía tienen con la gente. A las reelecciones indefinidas, en realidad, siempre las define el pueblo con su voto, que es soberano. Quienes mejor conocen a…

La discusión alcanza a 80 de los 135 intendentes bonaerenses : 51 son peronistas, 17 radicales, cinco filolibertarios, tres macristas y cuatro vecinalistas. La ley 14.836, sancionada en 2016 durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal , limitó a dos los mandatos consecutivos de intendentes, concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares, con el respaldo del Frente Renovador de Sergio Massa . En diciembre de 2021, la Legislatura modificó la norma y estableció que el mandato iniciado en 2019 debía computarse como el primero, lo que deja afuera de la carrera 2027 a quienes fueron electos ese año y reelectos en 2023.

En junio de 2025, el Senado bonaerense aprobó la reelección indefinida solo para cargos legislativos, con el voto de desempate de Magario. El proyecto de Durán, que también incluía a los intendentes, no prosperó: la senadora massista Sofía Vannelli votó en contra y forzó un empate de 22 a 22. El resultado confirmó que ningún sector del peronismo alcanza por sí solo los votos necesarios para destrabar la reforma.

Debate en el peronismo

La Cámpora, con pocos intendentes alcanzados por la restricción, no tiene incentivos para destrabarla. Máximo Kirchner ya planteó la posición del espacio: quienes no puedan competir por la reelección pueden buscar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. El Frente Renovador también resiste el cambio. La ley 14.836 lleva la firma del massismo entre sus impulsores, y en el espacio la consideran una de sus banderas.

Verónica Magario, presidenta del Senado bonaerense.

Ahora, trascendió, tanto en el entorno del gobernador como en el de la vicegobernadora la estrategia pasa por reactivar el proyecto de Durán, que mantiene estado parlamentario pero no consiguió fecha de tratamiento. "No sé si estarán los votos, pero el peronismo, si quiere ganar las elecciones del año próximo, necesita la reelección de intendentes, que son los que juntan votos en los territorios", dijeron este lunes en un despacho político de la Gobernación.

En el Senado, la discusión pasa además por la comisión de Reforma Política, que preside la senadora Malena Galmarini, del Frente Renovador. "Es una de nuestras banderas, no podemos cambiar", repiten en el entorno de la legisladora.

La agenda de la Legislatura bonaerense

El intento de reformar la ley golpea, sobre todo, al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio de Kicillof que tiene a los intendentes como su principal fuerza territorial. Entre los alcanzados por la restricción figuran Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Gustavo Menéndez (Merlo), Lucas Ghi (Morón), Andrés Watson (Florencio Varela) y Ariel Sujarchuk (Escobar).

Malena Galmarini será la voz del massismo en la discusión por la reforma electoral bonaerense

Sin los votos de La Cámpora o el Frente Renovador, el proyecto de Durán no tiene chances de avanzar en el Senado bonaerense. El kicillofismo necesita al menos a uno de los dos sectores para destrabar la reforma antes de que la discusión quede sepultada por la campaña de 2027.