Córdoba: Llaryora y Passerini buscan recuperar la iniciativa en la capital con obras por US$50 millones

En el regreso a la actividad oficial, tras dos semanas de vacaciones, Martín Llaryora y Daniel Passerini decidieron mostrarse juntos en una recorrida por la obra del altonivel que se construye sobre la Ruta 36, en el tramo que recibe denominación de avenida Vélez Sarsfield, en el acceso sur a la ciudad de Córdoba .

Poco de casual hubo en ello. El gobernador escogió una de las obras a la que asigna especial valor en este 2026 que ya es recorrido como pista de despegue hacia las elecciones provinciales del próximo año.

Tampoco fue azarosa la elección de su acompañante en la galería de imágenes. Los registros lo muestran próximo al intendente de la capital, Daniel Passerini , en una constatación gráfica de la importancia que tiene para el peronismo la disputa que se dará en el territorio que concentra el 36% del electorado provincial.

La agenda que maneja el gobierno provincial incluye 35 obras viales, de distinta magnitud, en todo el territorio provincial. De ese total, nueve aparecen bajo ejecución de Caminos de las Sierras ; 17 corresponden al Programa de Pavimentación, Mejora y Sistematización de Caminos Rurales vinculado al Consorcio Caminero Único ; otras nueve, bajo marbete de Vialidad .

Especial atención merecen las primeras mencionadas, asignadas a la empresa estatal que, entre otras funciones, recolecta el dinero que se paga en los peajes de la Red de Acceso a Córdoba ( RAC ).

llaryora passerini bañuelos caminos de las sierras Julio Bañuelos (Caminos de las Sierras), Martín Llaryora y Daniel Passerini supervisaron la obra del altonivel de Vélez Sarsfield

Se trata de trabajos precisamente sobre vías ingreso y egreso a la capital. Conexión directa con regiones metropolitanas, diariamente circulan por sus trazados miles de personas por actividades cotidianas; también cientos de vehículos de carga, por actividades económicas. Los cálculos pueden crecer exponencialmente en épocas veraniegas.

La continuidad de un plan de obras, incluido en la presentación del proyecto de presupuesto para 2026, tiene doble efecto para la administración llaryorista. Remarca un rasgo identitario del cordobesismo, al tiempo que ofrece contraste, sin connotaciones negativas inmediatas, con un gobierno nacional que hace de la eliminación de la obra pública su propia distinción.

El foco de Martín Llaryora

Como contó Letra P, finalizar la tantas veces anunciada autovía sobre la ruta nacional 19, que une la ciudad de Córdoba con San Francisco, desvela a las autoridades provinciales. Hace poco más de tres meses comenzaron los trabajos en los dos tramos aún no conectados al nuevo trazado.

No menos relevante resultará la inauguración de tres altoniveles (intercambiadores de tráfico en altura) que comunican a la capital con grandes corredores del Gran Córdoba.

El más adelantado de ellos se ubica sobre la ruta E-55 y ofrece salida directa a Valle Escondido, el barrio cerrado más extenso de Córdoba. Para su concreción, anunciada hace dos años, el gobierno habrá erogado $4.868.144.844,83.

altonivel ruta 36 córdoba Obra de acceso a la ruta 36 en la ciudad de Córdoba

Le sigue, en proporción de avance de trabajos, el que se eleva sobre la ruta 19, en su paso por la localidad de Malvinas Argentinas. Allí la administración provincial declaró un contrato por $19.196.000.000.

El tercero es el que recorrió Llaryora este lunes, sobre la avenida Vélez Sarsfield, vía que llega al centro de la capital. Última en ser anunciada, la obra insumiría un desembolso de $48.642.000.000.

En total, los tres altoniveles suponen (según datos oficiales) una inversión de $72.706.144.844, equivalentes a US$50.631.017. Demandan, además, el trabajo directo de 255 operarios, con generación de 129 puestos laborales indirectos.

Un mensaje más allá del peronismo

Distintas aristas emergen para el análisis del plan de obras. Desde lo político económico, se reconoce la importancia de mejorar las conexiones viales con ciudades y pueblos contiguos. Dos de los proyectos benefician al departamento Colón, el de mayor crecimiento demográfico y geográfico de las últimas décadas.

Segunda en cantidad de habitantes, esa misma división jurisdiccional presenta una urgente necesidad de articulación, a partir de la superposición de demandas de servicios. Bajo el pretexto de brindar esas respuestas el gobernador diseñó en 2022 el primer Ente Metropolitano. Modélico, cuatro años después integra 27 ciudades, con una población acumulada de dos millones de personas. Herramienta política al fin, permite extender la injerencia del intendente capitalino sobre un vasto territorio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/2013306221344751929&partner=&hide_thread=false INVERSIONES PARA EL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO: avanza el altonivel de avenida Vélez Sarsfield.



Junto al intendente de la ciudad de #Córdoba, @PasseriniOk, recorrimos la obra vial que se ejecuta sobre Ruta 36, en la zona sur de la Capital provincial. Se trata de una… pic.twitter.com/Oghslviair — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) January 19, 2026

Una mirada cuestionadora emerge de las propias entrañas del peronismo. Voces críticas fustigan especialmente la obra montada a la salida del “country” más conocido de la capital. Se reconoce al cuadrante noroeste de la ciudad, donde se concentra la mayor cantidad de urbanizaciones cerradas, como la zona más refractaria al peronismo. Consecuentemente, la región más fértil para votos libertarios en sólo un año y cuatro meses.

Los recientes resultados de octubre dan sustento a inquietudes. “Le hacemos obras a los que no nos votan. Son los que dicen que no quieren al Estado, pero viven pidiendo cosas. La prioridad debería ser otra”, masculla un dirigente que se ufana de recorrer los 576 kilómetros de la capital.

Para más, del otro lado de la vía a descomprimir se ubica la ciudad de La Calera. La más poblada del Gran Córdoba, es gobernada por el opositor vecinalista, Fernando Rambaldi. Aunque cultive buenas migas, el intendente sabe que debe cumplir con su rol. Lo demuestran sus participaciones en las protestas por la erradicación de las cabinas de peaje ubicadas en esa misma ruta, pertenecientes a la misma empresa que financia la acción: Caminos de las Sierras.

Un mensaje a Daniel Passerini

Lo ha contado este medio, Llaryora tiene que transitar esas, y otras, contradicciones en el camino al 2027. Debe marcar diferencia con los opositores, pero sin enemistarse con quienes tienen gestión. Debe incorporar conceptos libertarios refrendados en las urnas, aunque no los sienta de su gusto.

Las discusiones consecuentes, mastican en el gabinete, no pueden rezumar en público. Mucho menos en la capital, clave para el triunfo hace dos años y medio, indispensable para la aventura reeleccionista.

Allí, donde Passerini no tiene reelección, se concentrará la parte sustancial de las obras a mostrar en el lapso de un año. Allí, donde tallan ya varios aspirantes, se comparte un mensaje: no hay más tiempo de espera para el demorado despegue.