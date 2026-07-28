Tambalea el Minella de Mar del Plata: U$S 40 millones, brasileños en fuga y un chiquitapista guardado

La concesión del Estadio José María Minella de Mar del Plata está envuelta en incertidumbre y controversias . La crisis de los inversores brasileños que conformaron Minella Stadium S. A. , una sociedad creada específicamente para la explotación del complejo, acumula demoras e incumplimientos, mientras una investigación judicial avanza sobre el proceso licitatorio y los cambios en su directorio.

La adjudicación por 30 años del emblemático estadio, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque Municipal de los Deportes fue aprobada por el Concejo Deliberante de General Pueyrredón en julio de 2025. La empresa nació de la asociación entre la brasileña Revee – Real Estate Venues & Entertainment Participações y la argentina Proenter , dedicada a la producción de eventos deportivos, con el rol clave del expresidente de Banfield , Eduardo Spinosa , quien actuó como nexo entre los inversores brasileños y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) .

Según distintas fuentes vinculadas al proceso, la propuesta original contempla una inversión irrevocable de U$S 40 millones. Además, los empresarios esperaban que las selecciones nacionales trasladaran parte de su actividad a Mar del Plata , una posibilidad que se descartó cuando la AFA firmó un convenio con el gobierno bonaerense de Axel Kicillof para utilizar el Estadio Único Diego Armando Maradona , de La Plata , como centro multipropósito para las actividades de la entidad y sus selecciones.

La situación del estadio construido para la realización del Mundial de Fútbol Argentina 1978 cambió por completo cuando Revee comenzó a atravesar dificultades financieras. El grupo económico REAG Investimentos , del que formaba parte la compañía brasileña, quedó bajo investigación de la Justicia de Brasil por presuntas maniobras de fraude financiero, corrupción y lavado de dinero. Ese escenario derivó en cambios internos y en la salida de varios directivos.

Mientras tanto, las obras comprometidas prácticamente no avanzaron. Hasta el momento sólo se ejecutaron trabajos menores, como el cierre perimetral, la instalación de cabinas de seguridad y algunas intervenciones de mantenimiento. La remodelación integral del estadio nunca comenzó, todo lo contrario.

En ese contexto apareció Marcelo Fígoli, propietario de Fénix Entertainment Group, quien firmó su incorporación como principal accionista de Minella Stadium S.A. El empresario es titular del grupo Alpha Media, que tiene Radio Rivadavia, Rock and Pop y Splendid. Y la constructora y desarrolladora GCDI, además de administrar grandes recintos para espectáculos como el Aconcagua Arena de Mendoza.

En el municipio, gobernado por el intendente interino del PRO Agustín Neme, interpretan que el ingreso de Fígoli podría aportar respaldo financiero y experiencia en la gestión de grandes escenarios multipropósito. La expectativa oficial pasa por reactivar las inversiones y ampliar la agenda de espectáculos para generar ingresos permanentes. El convenio se firmó durante la gestión del senador provincial y jefe comunal en uso de licencia Guillermo Montenegro.

El predio del estadio estuvo casi una semana sin suministro eléctrico por falta de pago.

Los pedidos del peronismo

Las dificultades económicas también comenzaron a reflejarse en el funcionamiento cotidiano de la concesión. La distribuidora EDEA interrumpió el suministro eléctrico por falta de pago de los medidores cuya responsabilidad corresponde a la empresa concesionaria. Desde Minella Stadium atribuyen esa situación a demoras administrativas vinculadas al cambio de accionistas y niegan que eso responda a un cuadro de insolvencia. En las últimas horas la empresa pagó un porcentaje de la deuda y el próximo domingo Aldosivi podrá ser local ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio.

En paralelo, concejales de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro y de Unión por la Patria presentaron pedidos de informes para que el Ejecutivo explicara el estado de la concesión. Entre otras cuestiones, solicitaron información sobre cheques rechazados, el cumplimiento del plan de inversiones y la efectiva integración del aporte comprometido de U$S 40 millones.

Hoy salió aprobada en el Concejo Deliberante la privatización del Estadio José María Minella, el Polideportivo y el Parque de los Deportes. En Mar del Plata 15 concejales estuvieron a la altura de las circunstancias. El modelo de ciudad continúa: esto lo vamos a ver nosotros,… pic.twitter.com/4wu5qBbsyV — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) July 24, 2025

El juego de la Justicia y el hilo con el PRO

La controversia también llegó a la Justicia. El fiscal federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, presentó una denuncia para que se investigaran posibles delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público vinculados con la adjudicación. A esa presentación se sumó un pedido de acceso a la información pública impulsado por la ONG Mirada Ciudadana, que cuestiona la transparencia del proceso y el eventual perjuicio económico para el municipio.

El oficialismo pone reparos en la denuncia del fiscal, con el argumento del lanzamiento del funcionario judicial a una candidatura para la intendencia de Mar del Plata. Pettigiani ya mandó a pintar paredes y explora una postulación por espacios de centro derecha.

Aldosivi de Mar del Plata juega de local en el José María Minella.

Por su parte, Proenter, la parte argentina de Minella Stadium, es una empresa dedicada a la producción de eventos deportivos. Está liderada por ex directivos de Torneos y Competencias y tiene lazos con el PRO: manejó el merchandising de Boca Juniors entre 2011 y 2015. Esa gestión se hizo bajo el mandato del entonces gerente de marketing del club de la ribera, Andrés Ibarra. El exministro de Modernización de la Nación durante el Gobierno de Mauricio Macri fue candidato a presidente en 2023, luego de trabajar durante décadas en empresas del Grupo Macri.

El grito de los clubes

La falta de avances en las obras impacta además sobre las instituciones deportivas de la ciudad. Aldosivi cuestiona los valores pretendidos por la concesionaria para utilizar el estadio como local en el campeonato de Primera División.

Desde el club recuerdan que existe una ordenanza municipal que garantiza la utilización gratuita de determinados espacios públicos para entidades deportivas locales, entre ellas Aldosivi, Alvarado, Kimberley, Peñarol y Quilmes, cada uno según las instalaciones correspondientes: el Minella o el polideportivo.

Aldosivi de Mar del Plata.

El personal de esas instituciones es el que está realizando tareas de mantenimiento sobre el campo de juego mientras la remodelación integral permanece paralizada. Además, la platea techada del estadio continúa clausurada desde 2023 por riesgos estructurales.

Con la llegada de Marcelo Fígoli, el futuro de la concesión ingresa en una nueva etapa. El éxito del proyecto dependerá ahora de que la nueva conducción logre recomponer la situación financiera de la empresa, cumpla las inversiones comprometidas y despeje las dudas políticas y judiciales que rodearon la concesión del principal estadio de Mar del Plata.