Intendentes de todo el país montan un reclamo transversal a Milei por la caída de ingresos de coparticipación

Intendentes de las capitales pidieron el apoyo del Congreso y sectores sociales en su reclamo por subsidios al transporte.

Con la exigencia de construir “políticas públicas con mirada federal”, intendentes de las principales ciudades del país se reúnen este martes en Paraná . Los contiene una misma realidad: la caída de los recursos que reciben y una narrativa libertaria que los responsabiliza por la crisis financiera que padecen las administraciones locales.

Rosario Romero será la anfitriona. En diálogo con Letra P , la jefa comunal de la capital de Entre Ríos asume la responsabilidad de respetar la pluralidad partidaria del evento, a la vez que subraya una realidad ineludible para cualquier observador: los gobiernos locales asumen cada vez más responsabilidades, mientras que los recursos de toda índole decrecen constantemente.

Con el paraguas del Consejo Federal de Intendentes de Capitales Provinciales ( COFEIN ) se reunirán presidentes municipales de ciudades importantes como Escobar , Rosario , Córdoba o Santa Fe . La cita será en la Sala Mayo , en la costanera, desde las 9 y hasta la hora del almuerzo.

Entre los intendentes ya circula el borrador de un documento que tiene como basamento la defensa de los recursos de los municipios. Cayó muy mal entre los jefes de ciudades el discurso de Javier Milei ante el Congreso en la apertura de sesiones. Allí el presidente dijo: “Bajamos impuestos… …ahora solo falta que las provincias y los municipios hagan su parte, por lo cual hemos facilitado una herramienta para denunciar tasas excesivas”. El párrafo matchea con distintas diatribas de las que son objeto los intendentes, fundamentalmente los de la provincia de Buenos Aires, aunque nadie escapa a la verborragia libertaria.

Ante esta denuncia, Romero sostiene que la principal presión fiscal la ejerce la Nación. En el mismo sentido, recapitula que desde 1983 hasta la fecha el gobierno nacional ha ido transfiriendo obligaciones pero sin aportar recursos. Según sostuvo, esta situación se agravó desde 2023 con la quita de subsidios, por ejemplo los destinados al transporte urbano de pasajeros. Además, como problemática central mencionó la contracción de la coparticipación ocasionada por la caída de la recaudación. La intendenta aseguró que, cuando hay transferencias a las provincias estas son discrecionales y, luego, los gobiernos subnacionales aplican la misma lógica con las ciudades.

Reclamos puntuales

En la disputa por los recursos hay ejemplos puntuales que marcan los alcaldes. Uno de ellos es el del impuesto a los combustibles líquidos. Según apuntó Daniel Passerini en la previa del encuentro de este martes, cerca del 60% del valor que pagan los ciudadanos corresponde al precio base, mientras que alrededor del 35% son impuestos nacionales, y apenas el 1,7% de esa carga tributaria regresa a los municipios. “Lo más grave es que esos impuestos no están volviendo a las ciudades”, advirtió, subrayando el desfinanciamiento estructural que padecen las administraciones locales.

En el mismo sentido, Romero destaca que, aún en ese contexto de carestía de recursos y de injusticia en la transferencia de recursos, las ciudades se hacen cargo de la obra pública que les es posible realizar con fondos propios.

Los que darán el presente en Paraná

Desde que asumió Milei los intendentes vienen dialogando y reuniéndose más allá del color político de cada quien. Primero lo hicieron como intendentes de capitales de provincia y ahora sumaron a otras ciudades. Tuvieron una primera reunión en Rosario, luego otra en Córdoba y más tarde una en San Miguel de Tucumán, donde conformaron el COFEIN.

Poletti ROmero 2 La intendenta de Paraná, Rosario Romero, y su par de Santa Fe, Juan Pablo Poletti.

Entre los que confirmaron su presencia en Paraná se encuentra el intendente de la capital de la provincia más grande: Julio Alak, de La Plata. También cuentan a Passerrini; Rossana Chahla, de Tucumán; Pablo Javkin, de Rosario; Juan Pablo Poletti, de Santa Fe; Ariel Sujarchuk, Escobar; Jorge Jofré, de Formosa; Armando Molina, de La Rioja; y Marcos Castro, de Viedma.

Invitado por Romero se sumará Adrian Fuertes, intendente de Villaguay y flamante presidente de la Liga de Intendentes de Entre Ríos, para dar cuenta de la realidad local. Se espera a su vez la presencia de José Lauritto, de Concepción del Uruguay e integrante de la mesa política de la Liga.

COFEIN PARANA El programa del encuentro de intendentes e intendentas en Paraná.

Un nexo con el Congreso

Los intendentes desconfían de la Casa Rosada, y temen que puedan institucionalizar con leyes el ahorcamiento financiero que ya sufren. Por eso, además de alcaldes y alcaldesas, está invitada especialmente Carolina Basualdo, exintendenta de Despeñaderos, en Córdoba, y presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales en Diputados.