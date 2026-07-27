Javier Milei contra Lula: el Presidente escribió el guion del ataque y no pedirá disculpas

No importa qué tanto escale el conflicto diplomático entre Argentina y Brasil , el presidente Javier Milei no tiene previsto pedir disculpas a su par Lula da Silva luego de haberlo calificado de “ladrón” y “presidiario” en su propio país. En el Gobierno aseguran que no hubo un cálculo político - electoral directo del líder libertario a la hora de brindar su discurso, que escribió en soledad, sino un gesto de amistad personal a la familia Bolsonaro.

Todas las fuentes con vínculo personal con el jefe de Estado consultadas por Letra P coincidieron en que no habrá pedidos de disculpas o un comunicado oficial para aclarar los insultos contra el mandatario brasilero. De hecho, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en manos de Pablo Quirno , optaron por no hacer declaraciones oficiales sobre el conflicto .

“Lo que pasó no nos suma ni nos resta. Fue un acto de Javier por el cariño y afecto que tiene por Jair y Eduardo Bolsonaro. Hace poco Flávio estuvo en Argentina. Lo que pasó es un gesto de agradecimiento a la familia Bolsonaro porque desde el inicio apoyaron las ideas libertarias”, comentó a este medio una fuente que conoce el puente internacional entre ambas familias de derecha.

“Valió más la amistad de todo este tiempo que pensar en algún beneficio político”, amplió la misma voz oficialista, con quien coinciden en algunos despachos de la Casa Rosada y el Congreso. Incluso, horas después de la polémica, el jefe de Gabinete, Diego Santilli , pidió al país vecino que “no se rasguen las vestiduras”, en alusión a los ataques mediáticos y en redes sociales que sufrió Milei, según dijo, durante su campaña presidencial.

Pese a que el titular del poder Ejecutivo leyó de principio a fin el discurso en el que se refirió a Da Silva, en la cúpula de La Libertad Avanza aseguraron que no intervino una tercera persona en la redacción del mensaje. No participaron ni el asesor Santiago Caputo ni el vocero Adrián Ravier . “Fue decisión de Javier”, sintetizó una persona que trabaja en el equipo de comunicación y estrategia libertaria.

Además del vínculo personal que Milei construyó con los Bolsonaro, en el ecosistema libertario también existen distintos contactos entre La Libertad Avanza y el Partido Liberal. En 2024, Eduardo, el tercer hijo del expresidente brasilero detenido y con prisión domiciliaria, visitó Argentina para participar de la conferencia de ultraderecha CEPAC, en la que compartió escenario con Daniel Parisini, el tuitero conocido como Gordo Dan.

En una de las primeras visitas a Buenos Aires, el exdiputado por el estado de San Pablo se reunió con Carolina Piparo, quien por ese entonces era más cercana a Balcarce 50, y con Nahuel Sotelo, uno de los nexos de la derecha nacional conservadora con el exterior. De hecho, el exsecretario de Culto y Civilización y actual diputado bonaerense se volvió a cruzar con los Bolsonaro en marzo de este año.

NAHUEL SOTELO



Deputado licenciado para exercer o cargo de Secretário de Culto e Civilização, baixo o MRE, conheço @nsotelolar antes de OUT/2023 quando fomos observar o processo eleitoral argentino - onde o voto é 100% via papel e o resultado é declarado no mesmo dia.… pic.twitter.com/QT4sk3YCre — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) March 22, 2026

El Presidente no tiene en agenda otro viaje a Brasil

De acuerdo a fuentes oficiales de la Casa Rosada, Milei no tiene en agenda una nueva visita a Brasil antes de que se celebren las elecciones presidenciales en el país vecino. El próximo 4 de octubre se elegirá presidente y vicepresidente, además de miembros del Congreso, gobernadores, vicegobernadores y a la asamblea legislativa.

El próximo viaje internacional de Milei está previsto para este martes. Volará a Perú para participar del acto de asunción de la presidenta electa, Keiko Fujimori. Con su futura par peruana y otros representantes de la derecha regional, el líder de La Libertad Avanza pretende conformar un bloque ideológico alineado a las ideas de la administración de Donald Trump.

El mandatario viajará a Colombia el próximo 7 de agosto para asistir a la ceremonia de asunción Abelardo De la Espriella, quien se impuso con el 49,66% de los votos por sobre Iván Cepeda (48,70%), el candidato de Gustavo Petro. Luego, Milei se trasladará a Ecuador para participar de una reunión bilateral con Daniel Noboa. Las intenciones del jefe de Estado es erigirse como el líder de este bloque latinoamericano en construcción.