Passerini se pone al frente del eje intendentista anti-Milei y sale a disputar en la cancha nacional

Hasta el próximo viernes, Daniel Passerini encontrará audiencias inusuales, de alcance nacional, para sus duras críticas a la gestión de Javier Milei . Las expresó en canales de streaming bonaerenses, replicó en medios porteños, las reformulará en San Miguel de Tucumán ante unos 200 pares de todo el país.

Ante cada interlocutor repite, y repetirá, que a las autoridades municipales y a los gobernadores les toca afrontar las consecuencias del abandono de obligaciones por parte de la Casa Rosada. Salud, educación, transporte, ahora PAMI , son las muestras cuidadosamente elegidas para sostener los trazos de su descripción: el proyecto libertario tiene fecha de vencimiento en poco más de un año.

La gestión también es parte de su minigira. Durante su estadía en Buenos Aires, que se extiende hasta el jueves por la tarde, hay lugares prioritarios para gestiones por fondos frescos. Los necesitará para avanzar con un plan de obra pública anunciado e imprescindible para apuntalar las chances de continuidad del peronismo en la administración de la ciudad y en el gobierno provincial.

En su primera parada, Passerini visitó el canal de streaming Gelatina. En su entorno aseguran que invitaciones similares se repiten desde enero del corriente año. La aceptación de éste y otros convites garantiza una mayor exposición al intendente de la segunda ciudad del país, socio abiertamente crítico del mileísmo.

En esta ocasión repitió su vaticinio, ya presentado en medios locales, de que “al paso que vamos el presidente no va a ser reelecto”.

Su descripción de una situación socioeconómica compleja remite a la figura de un círculo vicioso, transversal a todo el país. “Hay cada vez más cierres de comercios, la caída de la actividad económica es evidente. Estamos viviendo un fenómeno muy raro de capitalismo sin consumo. Hay pérdidas de puestos de trabajo en el sector industrial. También se siente fuerte la crisis universitaria por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario”, enumeró.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Passerini (@danielpasseriniok)

Repitiendo un concepto que es casi un mantra para los intendentes críticos, que volverán a reunirse en el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) a mediados de mayo, entiende que esta situación obliga a los administradores municipales y provinciales a restar recursos para afrontar crecientes demandas en servicios básicos. “Intendentes y gobernadores estamos haciendo frente a lo que la Nación va abandonando”, enfatizó al medio digital.

Según afirma, estos conceptos son compartidos por el gobernador Martín Llaryora, desvirtuando versiones sobre especulaciones de cara a 2027. “Su posición es muy clara. Es el gobernador que más medidas está tomando para que la crisis no le pegue a la gente que vive en Córdoba ”, aseguró.

Daniel Passerini asegura que Martín Llaryora comparte las criticas al gobierno de Javier Milei

Pero de cara a ese mismo escenario electoral del año próximo, abogó por la unidad de sectores críticos al modelo libertario, “a partir de cuatro o cinco consensos básicos”. Para ello apeló al papa Francisco y “su legado sobre la cultura del encuentro”. Subsidiariamente, otro tiro por elevación.

“Argentina tiene que volver al camino virtuoso, a la educación pública, la salud pública, garantizando su financiamiento, y sobre todo promover la producción y el empleo. No pueden faltar ni federalismo ni pluralidad, que es lo que Argentina no viene encontrando hace mucho tiempo. Esas son las coincidencias. Después veremos quién. Si nos empezamos a pelear por ver quién y no definimos qué y cómo, vamos a volver a fracasar. La gente no se banca más fracasos”, advirtió.

Los atributos mencionados no sólo espejan los puntos más criticados a la gestión libertaria, según indican varias encuestas. Constituyen también el núcleo conceptual con el peronismo cordobesista inspecciona una nueva vía de proyección nacional. Los esbozó en su candidatura a diputado Juan Schiaretti, lo repiten desde el bloque de Provincias Unidas en el Congreso.

Hacia Tucumán, por más que medio ambiente

Este jueves el intendente de Córdoba llegará a San Miguel de Tucumán para participar de la 8ª Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), que se desarrollará hasta el 25 de abril inclusive.

Según estima la organización, el evento contará con la participación de más de 200 representantes de distintas ciudades y diversa extracción partidaria. También formarán parte especialistas en políticas sobre medio ambiente y organismos internacionales.

Se descuenta, quienes asisten comparten el objetivo de debatir políticas públicas frente al cambio climático y avanzar en estrategias de gestión ambiental. La sola adhesión a tales consignas obra como cotejo a la postura “negacionista” que la gestión libertaria exhibe al respecto. “El cambio climático es negado por el gobierno actual”, recuerda Passerini.

Daniel Passerini en la Cumbre Mundial de Economía Circular

Sin embargo, admite el propio jefe comunal, la ocasión servirá también para compartir inquietudes comunes sobre el impacto de la motosierra de Milei en las administraciones municipales.

“Será una oportunidad para discutir sobre los reclamos que venimos haciendo los intendentes acerca de la quita de los impuestos al combustible, los impuestos nacionales que son el 35% del valor del combustible, y la distribución equitativa y federal de los ATN, que como en las viejas y malas épocas, son a billetera y látigo”, anticipó en la misma nota.

La ciudad de Daniel Passerini

A la vuelta de su minitour, que lo reubica en un escenario nacional al que podría postularse como diputado o senador, el médico generalista deberá abocarse a una gestión sobre la que no escampan los cuestionamientos.

En su equipaje quizás lleve ya un nuevo acuerdo con el CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, anteriormente Corporación Andina de Fomento) para dar continuidad al plan de obras y bacheo anunciado el pasado año junto a Llaryora.

La primera parte de dicha iniciativa tiene un avance del 65%. La sucesión de lluvias del abril más húmedo de los últimos 50 años ha impedido una mayor progresión, lamentan en el Palacio 6 de Julio, como se conoce al edificio municipal de la ciudad de Córdoba. Para la segunda parte se ha llamado a licitación recientemente.

En cada una de las gestiones ante organismos de crédito, intendencia y gobernación actúan en tándem. Lógica institucional que también se interpreta como garantía de continuidad para las gestiones cordobesistas que presumen de cumplir sus compromisos. Sobre todo, ante la sequía de los conductos que llegan desde la Casa Rosada.