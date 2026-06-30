Martín Llaryora y Daniel Passerini aceleran la recuperación urbana y Prunotto se suma a la agenda barrial

La vicegobernadora Myrian Prunotto acompañó al gobernador Martín Llaryora y al intendente Daniel Passerini en una nueva jornada de inauguraciones en la ciudad de Córdoba , donde el oficialismo volvió a poner el foco en la recuperación del espacio público como uno de los ejes de su política territorial.

La agenda incluyó la refuncionalización de la plaza de barrio Parque Latino y la puesta en marcha del nuevo sistema de alumbrado público inteligente en los barrios Smata y Posta de Vargas.

Las obras forman parte del programa provincial "Nos vemos en la plaza", una iniciativa desarrollada de manera conjunta entre el Gobierno de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba y Epec que prevé intervenir más de 200 espacios públicos mediante mejoras en infraestructura, iluminación LED, equipamiento urbano, forestación y sectores recreativos. El objetivo es recuperar plazas y parques como lugares de encuentro, recreación y convivencia para los vecinos.

Durante la recorrida, Llaryora sostuvo que las obras responden a una decisión de sostener la inversión pública en los barrios. "No venimos a prometer; venimos a cumplir. Donde antes había abandono, hoy hay obras, hay luz y hay comunidad", afirmó el mandatario.

Prunotto destacó el impacto social de estas intervenciones y remarcó que la recuperación de los espacios públicos representa una respuesta concreta a demandas históricas de los vecinos. "Durante años esperaron respuestas que no llegaban. Hoy, con decisión política y trabajo junto a la comunidad, este espacio deja de ser símbolo de abandono para convertirse en un lugar digno, de encuentro y de oportunidades para todos", señaló.

En la misma línea, Passerini sostuvo que las obras reflejan el trabajo coordinado entre la Provincia y el municipio. El intendente aseguró que recuperar cada plaza implica mejorar la calidad de vida, fortalecer la inclusión y generar ámbitos seguros para las familias.

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También participaron de la actividad el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; el secretario de Fortalecimiento Vecinal y Deportes de la Municipalidad, Héctor "Pichi" Campana; el presidente de Epec, Claudio Puértolas; el secretario general de Desarrollo Social, Paulo Cassinerio; junto a legisladores provinciales y vecinos de los barrios beneficiados.

Para el Gobierno provincial, el programa "Nos vemos en la plaza" constituye una política de Estado que busca revitalizar el espacio público, fortalecer el tejido social y promover ámbitos seguros de encuentro comunitario, especialmente para niños y jóvenes, mediante una estrategia que combina infraestructura urbana con presencia territorial.