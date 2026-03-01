APERTURA DE SESIONES

Alineado y por el bronce, Leandro Zdero quiere reformar la Constitución en Chaco

Busca institucionalizar un modelo a la Milei: control del gasto, reducción de impuestos y estabilidad jurídica a grandes inversiones. Los anuncios.

Por Letra P | Periodismo Político
Leandro Zdero quiere cambiar la Constitución en Chaco

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, ratificó su alineamiento con Javier Milei al inaugurar el 58° período de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de su provincia y anunciar una reforma constitucional que buscará brindar protección y estabilidad jurídica a nuevas inversiones. Defendió la austeridad fiscal, pataleó por la herencia y presentó un ambicioso plan de obras para 2026.

Durante su mensaje, el mandatario provincial reafirmó que su administración mantendría una política de equilibrio fiscal, control del gasto público y reducción progresiva de impuestos. Sostuvo que la provincia ya abonó más de 200 millones de dólares de deuda heredada y que avanzaba en mecanismos de refinanciación para compromisos futuros.

Reforma constitucional y estabilidad jurídica para inversiones

Uno de los ejes centrales fue el envío de un proyecto de reforma constitucional para garantizar estabilidad jurídica a grandes inversiones. La iniciativa buscó alinearse con el regimen nacional de incentivo impulsado por la administración libertaria y consolidar un nuevo esquema de reglas claras para el sector privado. "Queremos brindar protección y estabilidad jurídica a nuevas inversiones, excluyéndolas de cualquier tipo de expropiación, y prohibiendo la creación de nuevos impuestos provinciales o municipales", dijo el chaqueño.

Además, anticipó una nueva Ley de Incentivo a las Inversiones que reemplazaría el actual sistema de promoción industrial. El objetivo, explicó, es generar condiciones más competitivas para atraer capitales y fortalecer el desarrollo productivo en todo el territorio provincial.

Leandro Zdero habló ante los legisladores chaqueños.

En contraste, el jefe del Ejecutivo chaqueño cuestionó la herencia de la gestión de su antecesor perosnita, Jorge Capitanich. Señaló que recibió una provincia con fuertes desequilibrios fiscales y compromisos financieros significativos. Según detalló, el proceso de ordenamiento exigió decisiones “difíciles” para encauzar las cuentas públicas.

“Se terminó la etapa en la que el Estado era botín de guerra, en la que cada cambio de gobierno significaba reparto de cargos y no solución de problemas”, lanzó en la continuidad de una disputa que sostiene desde el momento en que se decidió a pelear por la gobernación.

Los anuncios de Leandro Zdero

El mandatario aseguró que los dos primeros años de gobierno estuvieron marcados por la reconstrucción institucional y económica. “Hemos transitado dos años intensos, de decisiones difíciles, de reconstrucción y de avances concretos”, afirmó, y remarcó que aún restaban desafíos estructurales por resolver.

En materia de infraestructura, confirmó que en 2026 se ejecutaría un plan de obras superior a los 33.000 millones de pesos. Entre los proyectos mencionó el avance del Segundo Acueducto del Interior, pavimentación de rutas estratégicas y nuevas intervenciones en materia sanitaria y de seguridad.

También anunció próximas licitaciones para el ala pediátrica del Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña, ampliaciones en infraestructura penitenciaria y refuerzos para la Policía. A ello sumó la reactivación del Puerto de Barranqueras y gestiones para la habilitación definitiva del puerto de Las Palmas.

El anuncio que anticipa una batalla con los gremios

Otro de los puntos clave entre los anuncios de Zdero fue el que advirtió en envío de una ley para modificar el régimen de licencias gremiales en el Estado provincial.

En su mensaje, el gobernador señaló a los docentes pero la medida apunta a toda la administración pública. "No pueden seguir cobrando sin trabajar", dijo en referencia a los representantes legales que gonzan de sus licencias gremiales con goce de sueldo. “La representación gremial es un derecho para los trabajadores, pero debe ejercerse a través de una licencia sin goce de haberes. Las licencias gremiales no deben ser pagadas por todos los chaqueños. La educación no puede seguir siendo rehén de intereses corporativos. La escuela no es un campo de batalla política", lanzó.

En el tramo final, convocó a los sectores políticos y productivos a trabajar en conjunto para consolidar el crecimiento. “El futuro del Chaco no depende únicamente de un gobierno”, expresó, y llamó a sostener el rumbo.

