Sara Majorel abrió el año electoral con críticas a Llaryora y sin mostrar su plan para retener Marcos Juárez

En su último discurso de apertura de sesiones como intendenta de Marcos Juárez , Sara Majorel , realizó un extenso repaso de las acciones concretadas a lo largo de sus tres años y medio de gestión. La única crítica política tuvo como destinatario al gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , a quien apuntó por una coparticipación provincial que calificó como “muy deprimida”.

La expectativa en torno al mensaje de la mandataria marcosjuarense —que buscará su reelección en septiembre— era alta. En su entorno incluso especulaban con que dejara alguna señal sobre el rumbo político local. Sin embargo, eso no ocurrió: el discurso se inclinó casi por completo al repaso de gestión.

Si bien Majorel es una dirigente que evita las declaraciones de alto voltaje político , difícilmente encuentre un escenario más propicio que el que tuvo este domingo 1 de marzo. Estuvo rodeada por funcionarios —muchos desde el inicio de su administración—, además de amigos y dirigentes que respaldan su carrera hacia la reelección.

“El Concejo Deliberante es el espacio institucional donde se debe hacer política, donde los dirigentes pueden plantar sus banderas ideológicas; pero para esta intendenta pareciera ser un ámbito para propagar acciones de gobierno”, deslizó ante este medio un dirigente de larga trayectoria local.

Casi al inicio del discurso, la intendenta se refirió a la situación financiera del municipio. “En primer lugar, hacer énfasis en el equilibrio presupuestario, la sanidad financiera, la transparencia en el gasto, evitar el despilfarro y, sobre todo, el sobregiro que genera déficit y acumula deudas”, expresó.

Acto seguido llegó la única crítica del mensaje, que se extendió por una hora. “Este logro es a pesar de años sumamente complejos, con la coparticipación provincial muy deprimida en términos reales, con una caída del 30% respecto de períodos anteriores”, sostuvo.

Para el municipio de Marcos Juárez, la disminución de este ingreso representó un impacto considerable en las arcas. Sumada a la nula participación del Gobierno nacional con aportes, la situación financiera fue definida como “compleja” a lo largo de 2025.

Sara Majorel y un mensaje vacío de política en la previa electoral

Majorel evitó mostrar sus cartas a seis meses de poner en juego su continuidad al frente del municipio. Con una gestión que acumuló críticas en los últimos años, la intendenta prefirió apoyarse en el repaso de lo que considera sus principales aciertos.

El objetivo fue hablarle al vecino con obras y acciones concretadas. Sin embargo, varias de esas políticas son hoy blanco de cuestionamientos por parte de sectores de Marcos Juárez.

Sólo asomó una crítica a su antecesor y mentor político, Pedro Dellarossa, cuando mencionó la deuda heredada. Tampoco hubo referencias hacia la posible política de alianzas para la compulsa en el conocido "kilómetro cero del cambio". La responsable del Ejecutivo marcosjuarense aspira a trabar una alianza con el PRO, la UCR y, fundamentalmente, La Libertad Avanza de Javier Milei.

El pase al cordobesismo de Dellarossa es un factor que inquieta, aunque lo cierto es que mantener la cohesión del abanico de centro derecha asoma como carta segura para la reelección de Majorel. Habrá que esperar un poco más porque la contadora no dio pista alguna sobre su estrategia.

Sin anuncio sobre la fecha de elecciones

Uno de los datos más esperados —sobre todo por los partidos de la ciudad— era la confirmación de la convocatoria electoral. Majorel omitió esa definición en la apertura de sesiones, en otra señal de su decisión de separar la política del balance de gestión.

De todos modos, tanto la intendenta como dirigentes de su círculo íntimo vienen deslizando que los comicios serían el domingo 6 de septiembre. De ser así, las alianzas deberán cerrarse en apenas un par de meses.

Tal como viene informando este medio, en Marcos Juárez se ensayarán movimientos que luego podrían escalar a la escena nacional.

El Concejo Deliberante mostró una buena concurrencia para la apertura de sesiones, integrada en su mayoría por funcionarios municipales. El único dirigente foráneo que acompañó a Majorel fue el legislador provincial Carlos Carignano, ubicado en primera fila.

También asistió Verónica Crescente, rival directa de la intendenta en las elecciones de 2022. Tras el discurso, Majorel recorrió el recinto y se fundió en un abrazo con la dirigente vecinalista, con quien compartió gobierno durante los dos mandatos de Dellarossa.