Daniel Passerini cruzó a Javier Milei: "Argentina vive un capitalismo sin consumo"

El intendente de la ciudad de Córdoba , Daniel Passerini , analizó la situación económica del país y defendió el modelo de desarrollo que impulsa junto al gobernador Martín Llaryora . El referente del PJ sostuvo que la provincia apuesta a la articulación público-privada para generar empleo y aseguró que la capital provincial “es terreno fértil para invertir y generar trabajo”.

En declaraciones a medios de comunicación, Passerini se refirió al contexto económico nacional y al impacto que, según planteó, tienen las políticas del gobierno de Javier Milei en la actividad productiva y el consumo. En ese sentido, sostuvo que la economía atraviesa un escenario complejo marcado por la caída de la actividad industrial y la retracción del mercado interno.

El intendente señaló que el discurso del presidente durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso dejó interrogantes respecto de las medidas para reactivar la economía. Según explicó, esperaba escuchar propuestas orientadas a recuperar la actividad y el empleo.

“Estamos viviendo un fenómeno muy extraño: un capitalismo sin consumo”, expresó Passerini, al describir el contexto económico actual. En esa línea, vinculó el escenario con las dificultades cotidianas que enfrentan muchos ciudadanos para afrontar gastos básicos o sostener sus empleos, una situación que -según afirmó- se percibe con mayor intensidad en el interior del país.

Frente a ese escenario, Passerini defendió el modelo de gestión que se desarrolla en Córdoba junto al gobierno provincial, basado en la cooperación entre el sector público y el privado. Como ejemplo, mencionó el caso de la empresa IVECO , que presentó recientemente el camión S-Way , fabricado íntegramente en la capital provincial.

El intendente explicó que ese proyecto implicó una inversión cercana a 10 millones de dólares y destacó la participación de empresarios, trabajadores del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y los distintos niveles del Estado.

llaryora passerini iveco Martín Llaryora, Daniel Passerini y autoridades de Iveco en Córdoba

Según detalló, desde la Municipalidad de Córdoba se impulsaron exenciones impositivas destinadas a promover inversiones que generen empleo. En ese marco, recordó la vigencia de la Ordenanza de Promoción de Actividades Productivas, que busca estimular emprendimientos estratégicos vinculados al desarrollo urbano, el turismo, los centros médicos y la industria.

La normativa contempla beneficios fiscales escalonados y estabilidad impositiva por un plazo de hasta diez años, con el objetivo de consolidar nuevas inversiones en la ciudad.

“En Córdoba hay una confluencia público-privada porque existen reglas claras y se respeta la seguridad jurídica”, afirmó Passerini, quien remarcó que el distrito no integra el “ranking negro” elaborado por el Ministerio de Economía de Toto Caputo.

Críticas al esquema impositivo y al rol del Estado nacional

En otro tramo de sus declaraciones, el intendente planteó que el mayor peso de la presión tributaria recae en los impuestos nacionales. Como ejemplo, mencionó el caso del combustible, cuyo precio incluye un 35% correspondiente a tributos nacionales.

“Mientras esos fondos no se ejecutan, la tasa municipal incide apenas en el 1% del valor del litro”, afirmó Passerini, al contrastar el impacto de los distintos niveles de recaudación.

Hoy, como cada 1° de marzo y tal como lo establece nuestra Carta Orgánica, dimos inicio al Período Legislativo 2026 del @ConcejoCba de #CórdobaCapital, con un mensaje claro y comprometido para todos los vecinos y vecinas.



— Daniel Passerini (@PasseriniOk) March 1, 2026

El jefe comunal también señaló que la Municipalidad de Córdoba asumió mayores responsabilidades en áreas como la salud pública ante la reducción de la presencia del Estado nacional. Según indicó, la atención sanitaria en el sistema municipal creció un 26%.

En ese marco, sostuvo que no es posible trasladar el peso de la crisis económica a los gobiernos provinciales y municipales y reclamó mayor federalismo para el desarrollo del país.

Ordenamiento de las cuentas municipales

Por último, Passerini destacó el proceso de saneamiento financiero que lleva adelante la gestión municipal. El intendente explicó que al asumir encontró una deuda cercana a 150 millones de dólares, producto de administraciones anteriores.

Según detalló, una de las primeras decisiones fue trabajar en conjunto con el Gobierno de Córdoba para ordenar las cuentas públicas. En ese sentido, aseguró que el déficit presupuestario del municipio se redujo de 8,4 puntos a dos puntos durante el último año.

“Este año vamos camino al déficit cero”, concluyó Passerini, quien reafirmó que el objetivo de la gestión es consolidar un modelo de desarrollo basado en la producción, la inversión y la generación de empleo en Córdoba.