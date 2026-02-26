Iveco hizo otra apuesta a la producción en Córdoba, pero apunta al boom de Vaca Muerta

Iveco presentó en Córdoba su nuevo camión y planteó la estrategia de negocio

En medio de un clima adverso para la industria argentina, Iveco eligió Córdoba para presentar el S-Way , el camión más tecnológico de su portafolio global. Pero detrás del lanzamiento, que la propia compañía define como el más importante de su historia reciente, el mensaje que se leyó entrelíneas fue más pragmático: la apuesta será en Vaca Muerta .

En concreto, en industrias vinculadas a la minería y en la posibilidad de exportar a Latinoamérica, ya que la producción brasileña de este modelo solo alcanza para abastecer a su mercado interno.

“No sé si somos un oasis, pero creemos tanto en la marca y estamos tan cerca de nuestros clientes que eso nos motiva a seguir invirtiendo”, dijo a Letra P el presidente de Iveco para América Latina, Marcio Quericelli , durante el lanzamiento.

La fábrica ubicada en Ferreyra tiene capacidad para producir 15.000 unidades anuales, pero hoy ensambla alrededor de 270/300 camiones por mes, menos de un tercio de su potencial. El nuevo modelo no implica, por ahora, un salto en ese número.

“Este camión representa una continuidad en nuestra línea de producción. Nuestra planificación varía de acuerdo con la demanda del mercado”, explicó Quericelli, quien descartó, al menos en esta etapa, la incorporación de nuevos turnos de producción. Actualmente, la planta trabaja en un solo turno.

El salvavidas energético para la industria

Donde Iveco sí ve margen de crecimiento es en los sectores que empujan la demanda de transporte pesado. En particular, el oil gas y la minería.

“Estamos mirando con más énfasis el sector de oil and gas y minería, que nos traen volúmenes más importantes”, afirmó el ejecutivo. La compañía ya tiene presencia en Vaca Muerta con versiones anteriores de sus camiones y prepara nuevas acciones comerciales para consolidarse en ese polo.

El S-Way es un camión de larga distancia, con motorizaciones de hasta 540 caballos de fuerza y alto nivel de conectividad, diseñado para operaciones exigentes como las que demanda la industria energética en la Patagonia.

Ricardo Cardozo, country manager de Iveco Group Argentina, lo sintetizó en términos estratégicos: “Hay sectores que son los motores económicos, como el campo, la minería y el petróleo, que están teniendo una buena performance. Ahí es donde vemos las oportunidades”.

Ese posicionamiento responde a un dato estructural: el segmento al que apunta el S-Way representa apenas el 10% del mercado total de camiones, pero concentra las unidades de mayor valor y rentabilidad.

Exportar desde Córdoba

Además del mercado interno, la automotriz proyecta convertir a Córdoba en una plataforma exportadora regional. Brasil, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay aparecen entre los destinos posibles.

“Tenemos aspiraciones de exportar y estamos listos para eso”, aseguró Quericelli. Hoy, las exportaciones representan apenas el 2% de la producción local, un número que refleja el impacto de los costos argentinos en la competitividad internacional. Sin embargo, el margen existe: la planta produce muy por debajo de su capacidad instalada.

“La voluntad exportadora siempre está. Todo depende de las condiciones competitivas, del tipo de cambio y del costo local”, admitió Cardozo.

Igualdad de condiciones, el reclamo

El lanzamiento del S-Way también funcionó como plataforma para reiterar un reclamo que suena fuerte en el último tiempo: competir en igualdad de condiciones con los productos importados.

“La competitividad hace parte del negocio. Lo que necesitamos son condiciones equivalentes”, planteó Quericelli.

El planteo fue respaldado públicamente por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien participó del evento con un discurso de fuerte tono industrialista.

“Si no hubieran elegido Córdoba, tendríamos muchos problemas de trabajo en esta planta también”, advirtió el mandatario, quien además defendió la necesidad de sostener la producción nacional frente al nuevo escenario de apertura económica.

El gobernador buscó, otra vez, desmarcarse del gobierno de Javier Milei con quien no tensiona abiertamente. El contexto le ofreció la oportunidad para que su mensaje escale, en medio de los contrapuntos del gobierno libertario con empresarios como Paolo Rocca; de Fate y Aluar, Javier Madanes Quintanilla; y de Neumen, Roberto Méndez.

Una planta con peso propio

Iveco produce en Argentina desde 1969 y emplea a unas 1.000 personas, de las cuales 450 trabajan en Córdoba. La planta es una de las dos que la compañía tiene en Sudamérica, junto con la de Brasil.

El lanzamiento del S-Way confirma la continuidad industrial de la marca en el país, pero también expone sus límites: el modelo llega para sostener la operación más que para escalarla.

El nuevo camión es, en definitiva, una apuesta al futuro. Pero el volumen que defina ese futuro dependerá menos del vehículo en sí que de la velocidad a la que avance la economía que necesita transportarlo.