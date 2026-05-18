Jhon Boretto cerró su campaña en la Universidad de Córdoba: pasada por las aulas, encuesta y bajo perfil

Jhon Boretto y Mariela Marchisio, la fórmula de Somos para el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba

Jhon Boretto , rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) , cerró la campaña para las elecciones de este 20 y 21 de mayo con recorridas por aulas y dependencias universitarias. El dirigente radical buscó reforzar su mensaje de defensa institucional y se apoya en una encuesta que muestra al oficialismo con una ventaja amplia.

Desde este lunes por la mañana, Boretto visitó distintas facultades para pedir el voto de estudiantes, docentes y no docentes. El tramo final de la campaña mantuvo el perfil moderado que caracterizó al espacio oficialista Somos durante toda la contienda, pese a la munición gruesa que le arrojó la lista retadora Vamos .

Como contó Letra P , la oposición, encabezada por el decano de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación ( FAMAF ), Pedro Pérez , cuestionó la estrategia del rector y lo acusó de tener poca firmeza frente al ajuste presupuestario impulsado por el presidente Javier Milei .

Lejos de modificar el tono de campaña, Boretto insistió con una idea de defensa universitaria vinculada no sólo a la coyuntura política, sino también a los cambios tecnológicos y sociales que atraviesan a la educación superior.

El entorno del rector interpretan el cierre austero de campaña como una señal de confianza. “Es una elección difícil, pero estamos bien y la expectativa es alta”, señalaron desde Somos ante consultas de Letra P .

En el oficialismo reconocieron que el escenario electoral quedó condicionado por la pandemia primero y por el desfinanciamiento de las universidades después. Aun así, entendieron que una victoria resultaba suficiente para consolidar el proyecto político iniciado en 2015 junto al exrector Hugo Juri.

boretto campaña Jhon Boretto en campaña por su reelección en el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba

Dentro del rectorado evitaron hablar de una futura sucesión de Boretto. Creen precipitada esa discusión, aunque admitieron que ese problema es de la oposición, que busca posicionarse de cara al próximo turno electoral universitario.

Para el espacio Vamos, identificado con sectores del kirchnerismo universitario, la elección aparece como una oportunidad para reconstruir volumen político después del ciclo encabezado por Francisco Tamarit y Carolina Scotto.

La encuesta que circula en el rectorado

El optimismo del oficialismo se sostuvo en encuestas internas que circularon durante las últimas horas en despachos universitarios y que alejaban un escenario adverso para Somos.

Según esos relevamientos, la fórmula integrada por Boretto y Mariela Marchisio se impondría en la Facultad de Ciencias Económicas con el 80% de intención de voto. En Arquitectura, la proyección llegaba al 75%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jhonboretto/status/2054328183059616084&partner=&hide_thread=false Hoy volvimos a demostrar que cuando está en juego el derecho a la educación, la sociedad se une y se hace escuchar. Gracias a cada estudiante, docente, nodocente, graduado/a e investigador/a que fue parte de esta enorme marcha. pic.twitter.com/DW0BuSffc0 — Jhon Boretto (@jhonboretto) May 12, 2026

Los números también mostraban ventajas en Psicología con el 55%; en Derecho con el 65%; en Lenguas con otro 65%; y en Agronomía con el 70%.

En paralelo, el oficialismo daba por perdidas las facultades de Artes, Filosofía, Sociales y FAMAF. El escenario más competitivo aparecía en Comunicación y Químicas, donde los sondeos todavía reflejaban un panorama abierto. En Médicas y Odontología se estimaba un triunfo seguro para el borettismo.