Encuesta en Córdoba: el 68% de quienes votaron a LLA lo hicieron porque todavía creen en Javier Milei

El dato que sobresale de la muestra de 321 casos, consultada este lunes, es que el 68,7% de los que votaron a la lista que encabezó el libertario Gonzalo Roca lo hizo porque "cree en el presidente Milei".

El informe es amplio y las cifras llevaron tranquilidad a las filas cordobesistas que sostienen, como respuestas a los resultados de este domingo , que el voto al Presidente o a la hija de José Manuel de la Sota no habría tenido una motivación relevante en contra de exgobernador o contra la gestión de Llaryora.

Esto alimenta la idea de que las elecciones nacionales tendrían escaso impacto en las rondas ejecutivas locales. Desde 1999 a esta parte, el cordobesismo en sus distintas facetas viene recibiendo el apoyo del electorado cada cuatro años, pese a varias derrotas nacionales. Igual, tomarán sus precauciones. Como contó este portal no está descarada la idea de adelantar lo más que se puedan los comicios provinciales del '27.

El informe -al que accedió de manera exclusiva Letra P - muestra que casi el 69% de las personas encuestadas que votó a LLA en la provincia es porque todavía sigue creyendo en Milei . A este grupo se le suma otro 8,9% que, ante esta esperanza, lo apoyó "para darle una segunda oportunidad".

Un 12% de los votantes libertarios justificó su voto con el deseo de que "no vuelvan los kirchneristas". Más abajo aparecen –con menor porcentaje- el temor por la economía (0,9%) y "el enojo hacia las figuras de Schiaretti y Llaryora" (9,3%).

javier milei córdoba llegada al hote La encuesta que circuló en la casa de Gobierno de Córdoba muestra que la sociedad que votó a Javier Milei lo hizo porque todavía le cree

Fuentes cercanas al armado de Provincias Unidas en Córdoba admiten que la elección del domingo tuvo un giro en las últimas 72 horas previas, donde el 10 o 12% de indecisos optó por Milei. “Es un voto duro, de ratificación, que sostiene la narrativa del sacrificio, la lucha contra la casta y la revancha moral”, precisó una fuente cercana al trabajo de investigación.

Por qué votaron a Juan Schiaretti

Por otra parte, el estudio de opinión indagó entre los votantes del exgobernador las razones del apoyo hacia su figura en esta elección de medio término.

El 59% indicó que lo votó por "le cree a Schiaretti"; el 14,8%, porque no simpatiza con el kirchnerismo. Otro 14,8% indicó que "no soporta más la grieta". El restante 11,5% señaló que no estaba de acuerdo con el gobierno de Milei.

provincias unidas schiaretti Juan Schiaretti integrará la Cámara de Diputados desde el 10 de diciembre

En el oficialismo interpretan que los votantes del exgobernador expresan “un voto de identidad provincial y una búsqueda de equilibrio”, pero también de una "Córdoba productiva, moderada y con orgullo de gestión”.

Natalia de la Sota, el voto de la renovación

Ante la consulta sobre las razones del voto a De la Sota, casi la mitad de los consultados (47,8%) respondió que es necesaria una renovación dirigencial; el 26,1% indicó que le cree su discurso; un 15,2% la eligió porque no le gusta Milei y un 10,9% lo hizo al no estar de acuerdo con Schiaretti y Llaryora.

Natalia de la sota festejo Natalia de la Sota subió a Defendamos Córdoba como tercera fuerza provincial

El voto hacia la hija del fundador del cordobesismo era una verdadera incógnita. Finalmente, no superó los dos dígitos que la diputada se había puesto como objetivo, pero logró que su espacio quedara ubicada como tercera fuerza provincial con más de 8 puntos.

En el cordobesismo califican estos apoyos propios de un segmento “emocional, más joven, con búsqueda de renovación, pero con anclaje en la memoria del padre”. Hablan además de un liderazgo “aún simbólico, pero no estructural”, según apuntan en el PJ.

El “antikirchnerismo” como denominador común

Entre sus conclusiones, el informe menciona la “centralidad de los liderazgos” debido a que en LLA, Provincias Unidas y Defendamos Córdoba la adhesión personal al líder es el principal motor del voto. Esta cuestión marca un escenario “personalista y emocional”, donde los partidos funcionan como vehículos de confianza más que como estructuras ideológicas.

Luego aparece el “antikirchnerismo” como denominador común. El rechazo a Cristina Fernández de Kirchner y lo que se desprende de ella es un factor transversal, una identidad política activa en Córdoba. Esto trae aparejado que la elección pueda haberse definido más por rechazo o miedo que por esperanza. “El elector vota para evitar algo, más que para construir algo”, se destaca.

Nueva banca con llamado de atención

La derrota por 14 puntos de diferencia ante LLA, que puso candidatos desconocidos por la ciudadanía y que se apalancó solamente en la figura del presidente Milei, es más que un llamado de atención para Provincias Unidas, que pese a la derrota pudo sumar una banca más a las dos que puso en juego.

llaryora obra poselectoral cordoba Martín Llaryora supervisó obras en Villa Allende

“Más allá de las expectativas inmediatas, con el tiempo se va a analizar como una elección aceptable”, destacó una fuente cercana al Panal.

Por su parte, el gobernador Llaryora celebró que Provincias Unidas se convirtiera en tercera fuerza nacional, pero ya este lunes giró el timón hacia la gestión que, entendía el domingo y pudo aclarar a inicios de la semana, no se juzgó en este turno. Así comenzó la carrera por el ’27.