Encuesta: Javier Milei conserva mejor imagen que Mauricio Macri, pero ambos arrastran más rechazo que apoyo

De cara a las elecciones del próximo año, una encuesta nacional revela que el presidente Javier Milei conserva una imagen pública mejor que la de Mauricio Macri , aunque ambos comparten un dato incómodo: el rechazo hacia ellos supera el 50%.

El estudio de la consultora Giacobbe & Asociados , realizado entre el 4 y el 9 de mayo sobre 2.500 casos en todo el país, muestra al líder de La Libertad Avanza (LLA) con 35,9% de imagen positiva y 53,9% de negativa, mientras que el jefe del PRO registra 16,5% de respaldo y 57,3% de rechazo.

La encuesta se conoce en un momento particular para Macri, quien el viernes pasado volvió a ocupar el centro de la escena con una reaparición pública que reavivó las especulaciones sobre su rol dentro de la oposición y su vínculo con el gobierno mileísta.

Como viene contando Letra P , el Presidente sufre desde hace meses una constante caída en la de percepción pública como consecuencia del desgaste de la gestión económica y de los escándalos de corrupción que sacuden a la administración libertaria, como el Adornigate.

El relevamiento también muestra un cambio marcado en la percepción sobre el jefe de Estado: su imagen positiva, que llegó a un máximo de 58,7% tras su llegada al poder, inició luego una tendencia descendente hasta ubicarse hoy en 35,9% . En paralelo, la imagen negativa recorrió el camino inverso: después de haber oscilado durante buena parte de su carrera política, creció de manera sostenida en los últimos meses hasta alcanzar el 53,9% , el nivel más alto de la medición reciente.

encuesta giacobbe

Mauricio Macri, con más rechazo que apoyo

El líder del PRO, que amaga con una condidatura presidencial del PRO para cuidar la Ciudad de Buenos Aires, reapareció el viernes en la cumbre de Vicente López y volvió a marcar distancia con el Gobierno: “Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance. Hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas", dijo el expresidente.

Desde que dejó el poder, Macri no logró revertir la opinión pública sobre su figura: tiene un mayor porcentanje de rechazo que de aceptación. En rigor, acumula una imagen positiva de 16,5% y una negativa de 57,3%, con un 4,3% de personas encuestadas que dijeron no tener una opinión formada.

Aunque sus números están por debajo de los de Milei, el expresidente conserva un núcleo de apoyo relevante que lo sostiene como una figura de peso dentro de la oposición y podría disputarle al oficialismo el electorado de centroderecha en 2027.