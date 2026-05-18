Pérez cerró su campaña en la Universidad de Córdoba: acto militante, crítica a Boretto y el 5% de la esperanza

Cierre de campaña de Pedro Pérez y Liliana Córdoba por el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba

A horas de que comiencen las elecciones en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) , el espacio Vamos , que aspira a ocupar la silla del radical Jhon Boretto , cerró su campaña con una demostración de fuerza militante y la arenga final de la fórmula por Pedro Pérez y Liliana Córdoba .

El acto, que combinó el misticismo de las recientes movilizaciones en defensa de la educación pública con la adrenalina electoral de los claustros, sirvió para escenificar la unidad del arco opositor que va desde los sectores tradicionales de la izquierda y el kirchnerismo hasta sectores independientes y científicos desencantados con la gestión de la oficialista Somos .

El reloj corre rápido para ambos armados: desde la medianoche de este martes 19 la veda abre el habitual periodo de silencio y reflexión antes de que rujan las urnas el 20 y 21 de mayo.

El plato fuerte de la jornada estuvo a cargo de la fórmula, que subió al escenario con un discurso cargado de mística militante, épica y números finos de cara al poroteo de los próximos días.

Pérez comenzó su intervención reconociendo "el laburo tremendo de la militancia" y calificando de "increíble" la campaña desplegada por Vamos. Tras agradecer a todos los estamentos, el físico destacó la fisonomía transversal que adquirió el frente en el último tramo: "En estos días demostramos que este espacio no paró de ampliarse, sumando voluntades que entienden que este es un momento histórico".

Pérez buscó inyectar una dosis extra de adrenalina a los fiscales y activistas de cara al miércoles y jueves, asegurando que el escenario está abierto y completamente disputable. "Estamos a pocos puntos de ganar la elección. Si convencemos al 5% que hoy piensa votar al oficialismo, ganamos la universidad", arengó e instó a buscar “cada voto que nos falta hasta que se cuente la última boleta”.

El mensaje de Liliana Córdoba

La vicedecana de Sociales, Liliana Córdoba, capitalizó los hitos del recorrido de la campaña y trazó la hoja de ruta de las horas decisivas. "Nos propusimos ser una alternativa electoral desde la unidad y la amplitud, ser una opción real para los universitarios que no eran escuchados y hacer una campaña cercana, desde el corazón... ¡Y lo logramos!", enumeró la candidata al vicerrectorado.

De cara al despliegue en los claustros, Córdoba llamó a redoblar los esfuerzos para "traducir esos logros políticos en un triunfo electoral". Apelando al lenguaje inclusivo y a la transversalidad generacional, remarcó que "el equipo para hacerlo somos todos, todas y todes".

cierre vamos unc pérez córdoba Vamos cerró su campaña con un acto en los bosques de la Universidad Nacional de Córdoba

En el tramo final, luego de una campaña agitada, con aulas y varios espacios recorridos, Pérez, también decano de la Facultad de Astronomía, Matemática, Física y Computación (FAMAF), conectó la disputa local con la delicada coyuntura nacional.

"Lo necesita la universidad para tener un modelo con futuro, lo necesita Córdoba y lo necesita nuestro hermoso país, que ve en la educación pública el motor y el sueño de la movilidad social ascendente. ¡Vamos! ¡Se puede y se gana!", remató.

Oposición de la UNC: plataforma y críticas a Jhon Boretto

En consonancia con lo expuesto ante las cámaras, durante el debate en SRT Media, el binomio estructuró su discurso de cierre callejero profundizando la denuncia por el sobredimensionamiento de la estructura política del Rectorado.

Pérez volvió a hacer foco en las partidas presupuestarias y la propuesta de descentralización: "La universidad tiene demasiado concentrado el presupuesto en el área central. Funciona con 168 cargos políticos y podría hacerlo tranquilamente con 100”.

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Vamos por una universidad más democrática y justa que abrace a todos, con más oportunidades.



Vamos a contruir una UNC que le hable y escuche a la sociedad, inclusiva, transparente y de calidad, comprometida con el destino de la Argentina. pic.twitter.com/BpajhEACsI — #VamosUNC (@UncVamos) April 28, 2026

Por su parte, Córdoba aportó la mirada de las ciencias sociales y la ligazón histórica con las luchas estudiantiles. La candidata a vicerrectora apeló a la memoria colectiva del espacio para insistir en que el autogobierno universitario debe volver a manos de la comunidad académica y no de "políticos que gestionan".

Además de los reclamos presupuestarios para Ciencia y Tecnología, el espacio progresista con marcada impronta en derechos humanos y trayectoria en el Conicet, apunta a la elaboración de programa de capacitación docente y no docente para acompañar en las nuevas tecnologías.

La expectativa de la oposición

En los pasillos de las facultades que sostienen a Vamos el clima es de optimismo medido, pero fundado. Saben que enfrentar a la maquinaria de Somos —el esquema que comanda Boretto junto a Mariela Marchisio— es una tarea compleja, pero confían en que la polarización total del escenario (al ser la única lista opositora inscripta para el Rectorado) potenciará el voto descontento.

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La expectativa está puesta en lo que ocurra este miércoles 20 y jueves 21 de mayo, las dos jornadas clave en las que se desarrollarán los comicios generales de manera presencial, luego de haberse procesado previamente el voto postal de los egresados no residentes.

La definición por el Rectorado y el Vicerrectorado mediante el voto directo es apenas la punta del iceberg de una arquitectura de poder en juego. Debajo de la fórmula principal, las urnas de los cuatro claustros definirán la correlación de fuerzas legislativa en el Consejo Superior, el máximo órgano de decisión.

No es una elección más: es un plebiscito a todo o nada donde se redefine quiénes se sientan en la mesa chica que decide los presupuestos, los planes de estudio y, fundamentalmente, la resistencia política de la Casa de Trejo ante los tiempos gobernados por Javier Milei.