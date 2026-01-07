El Gobierno bonaerense avisa que no permitirá la privatización de hospitales de gestión compartida con la Nación

El gobierno de Axel Kicillof fijó posición este miércoles con relación a los hospitales SAMIC de gestión compartida, luego de que el vocero presidencial Manuel Adorni acusara a la provincia de Buenos Aires de mantener una deuda millonaria con esos establecimientos, y después de que Nación admitiera que evalúa pasarlos a un esquema de gestión privada.

El martes 30 de diciembre, en su última conferencia de prensa de 2025, Adorni volvió a poner en el centro de la escena las supuestas deudas que la Provincia mantiene con los hospitales SAMIC. Según apuntó, el Estado bonaerense “acumula una deuda total de 507.064 millones de pesos con seis hospitales de este tipo”. Un dato llamativo, no solo por la magnitud del número, sino por la cantidad de hospitales: en territorio bonaerense solo hay cinco; el sexto restante está emplazado en El Calafate, provincia de Santa Cruz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voceria_Ar/status/2006029887589543969&partner=&hide_thread=false Se firmó el decreto que extiende por un año más el compromiso de Pauta Cero del Gobierno Nacional.



Invitamos especialmente al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a tomar el mismo rumbo, así puede, entre otras cosas, pagar su deuda con los hospitales SAMIC. pic.twitter.com/0LwHuJ2GDD — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) December 30, 2025

Sin detenerse en el detalle, el vocero aseguró que “a pesar de ser de gestión compartida, hoy están totalmente financiados por el Estado nacional”, y aseguró que, de no ser por ese aporte, “la gente se quedaría sin atención médica”.



A mediados del año pasado, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, había acusado al Gobierno nacional de Milei de manipular cifras y generar confusión deliberadamente con la insistencia de una "deuda inventada" de los "hospitales nacionales" que "están desfinanciando", y citó como ejemplo el ajuste operado sobre el Garrahan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nkreplak/status/1948478378522079700?s=20&partner=&hide_thread=false El gobierno nacional insiste con la “deuda” inventada de los hospitales nacionales. Hospitales que, como el Garrahan, están desfinanciando y pasando la motosierra tal cual prometieron.



Como no se pueden hacer cargo del ajuste y su gestión es pésima, mienten descaradamente,… — Nicolás Kreplak (@nkreplak) July 24, 2025

Este miércoles, el axelista Pérez Teruel aclaró que en su momento "hubo un intercambio epistolar, donde el Gobierno nacional manifestó la existencia de una deuda que para la Provincia no es tal, y el ministerio de Salud contestó ese reclamo". Detalló, además, que "el flujo de fondos (a los hospitales SAMIC) sigue el proceso normal y habitual", y que se trata de un reclamo “político” distractivo de lo que, para la gestión Kicillof, es la verdadera discusión: “Nos deben $13 billones", remarca el asesor general, y garantiza que "está documentado y judicializado".

El financiamiento 2025 del gobierno de Buenos Aires

En medio de la discusión, la provincia de Buenos Aires fijó en diciembre los aportes correspondientes al ejercicio 2025 para los cinco hospitales de alta complejidad SAMIC. El decreto 2956/2025, firmado por el gobernador Kicillof y refrendado por Kreplak, establece un desembolso total de $10.000 millones a cargo del Estado provincial, en su carácter de cofinanciador, para garantizar “la continuidad de los servicios y el desarrollo” de esos “hospitales estratégicos del sistema sanitario bonaerense”.



De ese monto global, se destinan $1.000 millones para cada uno de los hospitales emplazados en La Matanza; $4.000 millones para El Cruce de Florencio Varela; $2.000 millones para el hospital de Cañuelas y otros $2.000 millones para el de Esteban Echeverría.

El decreto también autoriza a la Tesorería General de la Provincia a efectuar los pagos, previa intervención de la Contaduría General, y establece que el gasto será atendido con cargo a la solicitud de gastos correspondiente, tramitada a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF).

Gremios en alerta y movilización

Si por un lado, en la voz de Pérez Teruel, la Provincia enfatizó que los SAMIC "brindan un servicio excelente y no vamos a permitir que los bonaerenses dejen de recibir la atención que se merecen", por otro se activó el repudio de los gremios a la posibilidad de una privatización o gerenciamiento privado de los hospitales públicos.

El sindicato de trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires (ATE) expresó que el gremio se encuentra “en estado de alerta y asamblea permanente” ante ”las intenciones que se han dado a conocer por parte del gobierno nacional” de Javier Milei, a las que consideró “un nuevo ataque a los derechos esenciales de las comunidades y la salud”.

La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) también se declaró en estado de alerta y movilización luego de que el Gobierno nacional admitiera que evalúa la posibilidad de pasar los hospitales SAMIC bonaerenses a un funcionamiento bajo gestión privada.