Martín Llaryora ascendió a Manuel Calvo y reordena su gabinete para la nueva etapa con Javier Milei

El gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , volvió a mover las piezas de su gabinete, inmediatamente después de que se abriera una nueva etapa de diálogo con el gobierno de Javier Milei . Manuel Calvo , quien se desempeñó hasta este viernes como ministro de Gobierno, será jefe de Gabinete.

La noticia se comunicó de manera oficial este viernes al mediodía, después de giros de fondos frescos de la Nación , la puja por la prioridad en el gasto que desató en la oposición y los gremios y la previa de la final Argentina-España en el Mundial de Fútbol.

“En virtud del contexto nacional, el gobernador decidió adaptar la estructura de gobierno a las nuevas responsabilidades que han asumido las provincias en el país”, reza el parte oficial.

Extraoficialmente, el enroque persigue el objetivo de “agilizar la gestión” con Calvo al mando y “priorizar la presencia política y comunicación del gobernador en la calle”.

“Va a estar con el látigo en la mano, la gestión va a ser un relojito”, decía un avezado dirigente cordobesista que, claramente, apoya la decisión del gobernador.

La apuesta grande de Martín Llaryora

Como contó Letra P, desde el ascenso de Diego Santilli como ministro coordinador de Milei, Llaryora resolvió delegar en Calvo el nexo político con la Casa Rosada. La idea incluso es anterior al golpe de suerte del exmacrista que saltó al esquema libertario.

El hermano de la vida de Llaryora, el diputado Ignacio García Aresca, quería llevar personalmente esa relación con el Colo. Incluso, en los mentideros de la política se escucha seguido una anécdota: Llaryora y su alfil en la cámara baja habrían discutido fuerte ante la negativa del gobernador de cumplir con el deseo de su amigo. Fue hace tres meses.

Manuel Calvo será jefe de gabinete de Llaryora

La lectura más escuchada en los pasillos del Panal es que con el ascenso de Calvo hay una apuesta política manifiesta, que no debería sorprender a nadie. Fue el propio varillense quien dijo días atrás que buscarían un pacto de no agresión con La Libertad Avanza rumbo a 2027.

Las razones esgrimidas suponen un electorado compartido, gestiones atravesadas por los desafíos propios y del contexto y ayudas complementarias para los objetivos reeleccionistas de cada mandatario.

En este marco, el ascenso de Calvo logra un carácter formal con la designación en la Jefatura de Gabinete. Se palpitaba con los viajes frecuentes a Buenos Aires y con la representación política de la provincia en la vigilia de la Independencia que reunió a Milei con gobernadores, bajo los oficios del Colo.

Manuel Calvo, un jefe de Gabinete distinto

La Jefatura de Gabinete no fue una costumbre, sino más bien una excepción en las administraciones cordobesistas de la provincia. José Manuel de la Sota designó al todopoderoso Oscar González en ese puesto en diciembre de 2011. Concentró un rol político, pero no de gestión.

El cacique de Villa Dolores estuvo como jefe de ministros hasta el acuartelamiento policial y los saqueos de 2013, que se lo llevaron puesto. Fue su último cargo ejecutivo. No obstante, siguió moviendo hilos desde la Legislatura, hasta que protagonizó un accidente vial que mató a una mujer y dejó en silla de ruedas a una adolescente.

Agradezco al gobernador @MartinLlaryora la confianza depositada en mí al darme la responsabilidad de asumir como Jefe de Gabinete del Gobierno de Córdoba.

Es un enorme honor y un desafío que asumo con compromiso, responsabilidad y la firme convicción de trabajar todos los días… — Manuel Calvo (@ManuelCalvoCba) July 17, 2026

Juan Schiaretti, reacio a esas figuras, tuvo algo parecido con Silvina Rivero, a quien designó como Coordinadora de la Gobernación en su último mandato. El perfil de la contadora era bajísimo, así que no hay registros públicos de su incidencia. Su rol era de gestión, a diferencia de González.

En el nuevo esquema, Calvo tendrá la suma de la gestión y la política, advierten. A su cargo las secretarías Generales de Gobierno, de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, y la de Gobernación.

Otros cambios en el gobierno de Córdoba

El recambio afectará otras áreas del gobierno. En la Secretaría General de Gobierno asumirá Gustavo Brandán, actual ministro de Cooperativas y Mutuales. El exintendente de Colonia Caroya deja una cartera que prometía ser una herramienta política para Llaryora para ocuparse de lo que mejor conoce: la relación con los intendentes.

Gustavo Brandán tendrá a su cargo la relación con los intendentes de Córdoba

La llegada de Brandán a este puesto puede leerse como un intento de contener algunas críticas que venía recibiendo por lo bajo Calvo de parte del municipalismo. En el Panal, cortan en seco esa versión al afirmar que el pelotón territorial seguirá bajo su órbita.

En la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Emprendedor continuará Laura Jure; y en la Secretaría General de la Gobernación sigue el riotercerense David Consalvi.

Otro exmacrista ascendido

En tanto, el Ministerio de Cooperativas y Mutuales quedará a cargo de Gabriel Frizza. La cartera que arrancó con el kirchnerista Martín Gill pasa a manos del exintendente de Jesús María y armador del PRO en su década dorada.

Gabriel Frizza, Martín Llaryora y Myrian Prunotto en la previa de la campaña 2023

El referente del departamento Colón tiene vínculo con los intendentes: fue el creador de la Comupro, la liga de intendentes del PRO y del vecinalismo.

El amarillo sigue firme dentro del esquema de poder cordobesista, que en los últimos día sumó al Banco de Córdoba a Hernán Lacunza y Ércole Felippa, ambos exfuncionarios durante la presidencia de Mauricio Macri.

Producción, entre García Aresca y Juan Manuel Llamosas

Por otra parte, la autoridad del Ministerio de Producción -que quedó a cargo del ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso- será designada en los próximos días. Este medio pudo saber que hay dos nombres sobre la mesa: García Aresca y Juan Manuel Llamosas, el exintendente de Río Cuarto y presidente provisorio de la Legislatura que cuenta varias mudanzas en el esquema de gobierno de Llaryora.

El gobernador tomará la decisión en las próximas horas, aunque las apuestas mayoritarias las ganaba la tercera autoridad de la provincia. La vuelta no asoma fácil. Si Aresca renuncia, Llamosas sigue en la lista para ocupar la banca en la cámara baja del Congreso.

El legislador Juan Manuel Llamosas y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

Sin embargo, ocurra lo que ocurra, nada evitará que quede abierta una vacante en la Legislatura. Volverá a empezar la danza de nombres en el recinto provincial, que ya fue motivo de ajuste de tuercas en el recambio de gabinete que autorizó Llaryora cuando Provincias Unidas cayó ante LLA en octubre de 2026.

La rosca seguirá entre picadas y la final mundialista. Llaryora eligió dar un paso político para instalar que efectivamente se abrió una nueva etapa con la Rosada. “Mentirosos”, les dice el libertario Gabriel Bornoroni cuando buscan instalar el pacto de las reelecciones.

Llaryora sigue mostrando que lo único que le interesa es repetir con la gestión de base y juega su propio mundial.