Córdoba: el peronismo abre la carrera para recuperar Las Varillas y espera la bendición de Manuel Calvo

Martín Llaryora y Manuel Calvo en una de sus últimas visitas a Las Varillas, ciudad ubicada al este de Córdoba

El PJ de Córdoba intentará recuperar Las Varillas en 2027, bastión perdido hace ocho años tras la derrota de Daniel Chiocarello frente al vecinalista Mauro Daniele . La ciudad es una de las principales del departamento San Justo y tierra de Manuel Calvo , jefe de Gabinete de Martín Llaryora . Aparece entre las prioridades del cordobesismo para la próxima elección municipal.

Las Varillas también tiene un peso simbólico para el cordobesismo. El gobernador construyó buena parte de su capital político en el este provincial y fue precisamente esa región la que le aportó una diferencia decisiva para llegar al Panal, como se conoce a la sede del gobierno provincial, en 2023.

Aunque suenan distintos dirigentes para disputar el municipio, fuentes del Centro Cívico señalan que todavía no existe un postulante con el respaldo definitivo del funcionario que suma poder en la provincia. De esta forma, la definición queda abierta a la evolución del escenario político y de cómo midan los perfiles que ya se mueven dentro del peronismo de esa localidad de poco más de 18 mil habitantes.

A la par, el oficialismo local trabaja en la sucesión de Mauro Daniele , quien cumplirá dos mandatos consecutivos , y La Libertad Avanza (LLA) desarrolla su estructura territorial.

Entre la dirigencia justicialista con mayor proyección destaca Gustavo Vázquez , exsecretario de Gobierno durante la gestión de Daniel Chiocarello entre 2015 y 2019, último peronista en gobernar el municipio.

Actualmente se desempeña en el rubro de la maquinaria agrícola e integra la Comisión Departamental San Justo del Partido Justicialista, espacio encabezado localmente por el exintendente Omar Basso.

Dentro del PJ de la zona destacan la capacidad de gestión de Vázquez durante su paso por la Municipalidad. Aunque evitó pronunciarse sobre una eventual candidatura, su nombre comenzó a instalarse entre las alternativas para 2027 y no se descarta que logre el apoyo de Calvo si camina en sus encuestas.

Daniel Chiocarello quiere regresar al poder municipal de Las Varillas, al este de Córdoba

La misma regla aplicará para el propio Daniel Chiocarello. El exintendente de Las Varillas confirmó públicamente su intención de competir por un nuevo mandato. Busca construir un proyecto vecinal con identidad peronista y apertura hacia otros sectores políticos.

En declaraciones a Radio Regional Las Varillas, Chiocarello afirmó que, en caso de volver al Ejecutivo, trabajaría ad honorem debido a su condición de jubilado provincial. Además, anticipó un esquema de reducción del gasto político que incluiría recortes en distintas áreas del Ejecutivo municipal. Por lo visto, ya desenfundó la motosierra.

Mauro Daniele, el outsider que no podrá ser reelegido

Por otro lado, Mauro Daniele transita su último mandato al frente del municipio, ya que la normativa vigente le impide una nueva reelección. El dirigente llegó al poder en 2019 con una fuerza vecinal integrada por independientes, radicales, peronistas y referentes del kirchnerismo, y fue reelegido en 2023.

Durante 2024 ganó visibilidad provincial al impulsar una reducción salarial de la planta política municipal. La iniciativa contempló una baja del 25% para el intendente y funcionarios del Ejecutivo, del 15% para directores y del 10% para integrantes del Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas.

Mauro Daniele, intendente de Las Varillas.

La relación con el Gobierno provincial permaneció estable y la califican de "buena", situación reflejada en obras financiadas por la administración cordobesa, entre ellas el edificio de la Universidad Provincial, los nuevos Tribunales y obras de pavimentación.

Consultado sobre versiones que lo ubicaban como posible candidato a legislador provincial, Daniele negó haber recibido una propuesta formal y descartó, por el momento, esa posibilidad.

Las cartas del oficialismo para seguir en el poder

Dentro del oficialismo comenzaron a mencionarse algunos posibles sucesores que surgen por pertenencia partidaria o por su gestión en la Municipalidad. En el esquema vecinalista existen varias líneas políticas y, por el momento, el intendente no habría elegido a su sucesor.

Uno de los posibles candidatos es el actual secretario de Gobierno, Pablo Ayala, quien tiene varias áreas a cargo y eso le otorga presencia territorial. Es un ingeniero agrónomo que se sumó a la política en 2019 al asumir por primera vez Daniele en el poder. “Es un tipo de mucho laburo, de mucha acción, su perfil es diferente al del político tradicional”, lo definió una fuente cercana al intendente. Como Daniele, no llegaron a la política desde la militancia.

Agradezco al gobernador @MartinLlaryora la confianza depositada en mí al darme la responsabilidad de asumir como Jefe de Gabinete del Gobierno de Córdoba.

Es un enorme honor y un desafío que asumo con compromiso, responsabilidad y la firme convicción de trabajar todos los días… — Manuel Calvo (@ManuelCalvoCba) July 17, 2026

Por otro lado, asoma el presidente del Concejo Deliberante, Lucas Marenchino, dirigente de la UCR que fue parte de la alianza “Sigamos Juntos Las Varillas”, quien admitió que recibió sondeos, aunque consideró prematuro definir una candidatura.

En paralelo, el concejal Pablo Sargentoni (viene del Partido Solidario) manifestó su intención de acompañar o encabezar un proyecto político y reclamó una mayor apertura para el debate interno. También pidió por una dirigencia que se involucre en temas nacionales.

La Libertad Avanza, enfocada en el armado

En Las Varillas, La Libertad Avanza mantiene una estrategia similar a la desplegada en otras ciudades del departamento San Justo. El espacio conducido en Córdoba por el jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, alineado con el presidente Javier Milei, prioriza la consolidación territorial antes que la definición de candidaturas.

En ese esquema, José María Dabbene continúa como el principal referente libertario en la ciudad. Aunque el espacio todavía no mostró figuras con alto nivel de conocimiento, avanza en la construcción política con la mira puesta en las elecciones municipales de 2027.

Mientras el PJ ordena nombres, el vecinalismo prepara la sucesión y los libertarios construyen estructura, en el cordobesismo todos coinciden en un dato: la decisión final sobre quién intentará recuperar Las Varillas terminará pasando por Calvo. La ciudad donde nació políticamente el nuevo jefe de Gabinete volvió a convertirse en un objetivo estratégico para el oficialismo provincial.