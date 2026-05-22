"El foro" y "la Argentina" en el multiverso de Javier Milei

Javier Milei en Carajo , "el foro" del Gordo Dan, una dimensión paralela a "la Argentina".

“Todo el foro y toda la Argentina tienen el derecho de verlo”, reclamó el Gordo Dan en su misa de Carajo, trinchera central de Las Fuerzas del Cielo en la guerra cada vez más cruenta que libran las tropas de Santiago Caputo con las de Karina Milei en la cápsula de Balcarce 50.

¿Ver qué? No importa mucho, pero sirve al contexto: el Rey Trol se refiere a un video del cineasta libertario Santiago Oría que probaría la “prefabricación” de una contraoperación para vincular a Martín Menem , soldado de Karina, con otra operación contra Caputo.

Lo que más importa, aquí, es la diferencia: una cosa es “el foro” y otra, “la Argentina”.

El término proviene del latín fórum, que significa “plaza pública”, “plaza donde se trataban los asuntos públicos” y “tribunal de justicia”. La Real Academia Española contempla varias acepciones, entre ellas, dos que interesan especialmente a efectos de esa nota:

“Reunión de personas competentes en determinada materia, que debaten ciertos asuntos ante un auditorio que a veces interviene en la discusión”.

“En internet, sitio en el que se opina, se debate o se intercambia información sobre un tema determinado”.

Embed - El Gordo Dan afirma que Martín Menem le mintió al presidente Milei

Cuando menciona “el foro”, al que inviste del derecho de ver el video presuntamente probatorio de la inocencia de Menem, el Gordo Dan está hablando, particularmente, de La Misa, la comunidad digital que fundó hace tres años -un “sitio en el que se opina, se debate o se intercambia información sobre un tema determinado”- alrededor del streaming Carajo, que tiene ahora algo más de 330 mil suscriptores. Es un sistema cerrado que produce un debate endógeno que se filtra por goteo de recortes al resto del ecosistema digital. ¿Cuánto de esa discusión llega a "la Argentina"?

Las Bases de Javier Milei: gobernar es tuitear

El movimiento de extrema derecha que lidera Milei reemplazó la política de territorio, donde siempre reinó la casta, por la militancia digital, con Twitter como principal teatro de operaciones, con perdón de la palabra. Es "el foro" de La Libertad Avanza.

En Argentina, la red social de Elon Musk tiene unos ocho millones de usuarios activos, un 18% de la población que, si bien derrama –se expande- hacia otros “foros” a partir de las réplicas de los “contenidos” que se realizan en otras plataformas y en medios tradicionales, al mismo tiempo se reduce al círculo de personas que consumen o participan de la discusión del “tema determinado”. En este caso, la interna libertaria.

Según la teoría marveliana -cara a la cultura cosplayer del mileísmo fantástico- y físico cuántica del multiverso, la realidad es una pista pluridimensional capaz de conducir múltiples realidades que transcurren en un mismo tiempo y en un mismo espacio. Cuadros dentro de cuadros, diría Fernando Ruiz Díaz.

Embed - Cuadros Dentro De Cuadros (Acustico)

Como las distintas tramas de la película Todo en todas partes al mismo tiempo.

Embed - TODO EN TODAS PARTES AL MISMO TIEMPO Tráiler Español Latino Subtitulado (2023)

Como “el foro” y “la Argentina” que el Gordo Dan (el otro yo que se creó el argentino Daniel Parisini para operar –ser otro, aunque el mismo- en “el foro”) plantea como círculos separados, aunque uno (“el foro”) sea parte del otro (“la Argentina”).

Javier Milei, encerrado en el algoritmo

En la nota titulada Javier Milei, encerrado en el algoritmo: los números de la fiebre digital que aísla al Presidente, que Letra P publicó el 14 de mayo, Sebastián Iñurrieta reveló que el mandatario pasa tres horas por día en Twitter. Además, que casi no tiene audiencias físicas. O sea, digamos, no recibe a personas que puedan contarle, de primera mano, cómo está “la Argentina”: la calle, los supermercados, las fábricas, las escuelas, los hospitales, las pymes, el campo, las rutas… Si en el Ejército funciona un Club del Trueque para pagar con membrillos los repuestos de sus camionetas, por ejemplo.

“En los primeros 12 días de mayo, Javier Milei pasó al menos 1948 minutos en Twitter, según la web que calcula cuánto tiempo le dedica el Presidente a esa red social. De los 2144 posteos que replicó, en 654 estaba él mismo mencionado”, precisó citando un informe de AdHoc. "Son pruebas suficientes del nivel de autorreferencia y de su tendencia al aislamiento", consideró Javier Correa, director de la consultora, referente en el campo del análisis de la conversación digital.

Aislados y aturdidos

Quien viaja en colectivo viendo una serie en Netflix probablemente no advierta que una persona muy mayor acaba de subir y necesita el asiento.

Quien cena mirando videos de TikTok no participa de la charla que mantienen otros comensales.

Quien camina por una vereda del centro en hora pico chateando en WhatsApp corre peligro de chocarse con personas que caminan en sentido contrario o de ser atropellado por un auto al cruzar la calle por no ver que el semáforo estaba en rojo.

Quien asiste a un recital, pero se la pasa filmando y tomando fotos, solo verá el recorte que hace la pantalla de una experiencia que no alcanzará a vivir en toda su magnitud.

Quien vive sumergido en la pantalla de su celular no percibirá los estímulos de su entorno, por lo que no podrá conocerlo, entenderlo ni interactuar con él.

En el mejor de los casos, recibirá un recorte de estímulos mediatizados por agentes que le crearán una realidad alternativa que macheará con sus intereses, al tiempo que estará manipulándolos.

Javier-Milei-rodeado-de-tuits---imagen-generada-con-IA.jpg (1) Javier Milei en su cápsula digital (imagen generada con IA).

Encerrado en su algoritmo y en su interna ombligocentrista, ¿el gobierno de Javier Milei gobierna “el foro” o “la Argentina”?

¿De cuál de esos universos se nutre?

¿Qué recorte vertical de “la Argentina” le está haciendo “el foro”?

¿Está recibiendo los estímulos de la calle?

¿Está viendo la caída como un piano del salario, el congelamiento del consumo, el cierre masivo de empresas, la destrucción de empleo registrado, el derrumbre de la recaudación nacional y la asfixia de las provincias y los municipios?

¿Aparece la tormenta perfecta en el recorte que hace Toto Caputo con datos positivos parciales y selectivos que no tienen el alcance ni la potencia necesarios para interrumpir ese círculo vicioso?

¿Es capaz de ver, como el autor de esta nota en un restaurante de La Plata, a un hombre pedirles a otros que le permitieran llevarse la grasa y los huesos de las costillas de cerdo que estaban comiendo?

Una sociedad de nichos

También consultado para esta nota, Correa advirtió que las redes sociales se convirtieron en espacios de entretenimiento que, en pos de ese fin, sostienen a los usuarios "pegados al teléfono mostrándoles cosas ligadas profundamente a su interés".

En el caso de la política, "los algoritmos detectan esas áreas superficiales de interés y empujan a los usuarios a juntarse con quienes piensan igual", además de "premiar con visibilidad a los contenidos conflictivos, sesgados y aislantes porque generan una profunda identidad en un determinado nicho", amplió el consultor.

El resultado de esa tarea es la construcción de "una sociedad segregada", reunida en "nichos dispersos pero con mucha potencia identitaria", explicó y abundó: "Son aldeas que no se cruzan nunca" y promueven un "aislamiento social" que "marida muy bien con el discurso de la individualidad", lo que "dificulta la cohesión social".

Gobierno algorítmico y realidad a la carta

En ese escenario, Correa describe a la administración libertaria como "un gobierno algorítmico" que no abandonó la lógica electoral confrontativa de la campaña y sigue "hablándoles siempre a los propios".

También, como una maquinaria comunicacional que, como la inteligencia artificial, realiza "producciones alternativas de sentido, es decir, realidades alternativas a la carta".

En ese multiverso, entonces, hay un plan, una ingeniería del caos que apunta a la conservación del poder sin ampliarlo. Dice Correa: "El Presidente puede decir cualquier barbaridad que se traduce en una realidad alternativa que mucha gente, sumergida en esa suerte de cámara de eco, cree. Así se generan nichos en los que ya no importa lo que piensen los demás. Finalmente, si un espacio político tiene una base de respaldo del 30% del electorado y todo lo demás está disperso, podrá seguir gobernando" sin necesidad de convencer a nadie más.