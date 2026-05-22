NORTE GRANDE

Carlos Rovira no será candidato en 2027 y redefine el tablero oficialista en Misiones

El líder misionerista dijo que no se postulará "a nada" por primera vez desde 1999. La apuesta por el recambio generacional y el rol de los intendentes.

Letra P | César Pucheta
Por César Pucheta
Carlos Rovira se corre para empujar y redefine el tablero en Misiones

Carlos Rovira se corre para empujar y redefine el tablero en Misiones

Carlos Rovira confirmó que no será “candidato a nada” y redefinió el escenario político en Misiones al ratificar su decisión de mantenerse en un rol estratégico. La definición marcó un punto de inflexión dentro del frente oficialista Encuentro Misionero, con foco en la renovación y la construcción electoral de cara a la discusión 2027.

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Por 
Letra P | César Pucheta
César Pucheta

Según confirmaron en el entorno del dos veces gobernador, no hay dobles lecturas para el mensaje del líder del misionerismo, que no estará en la boleta por primera vez desde 1999. La decisión, según dijo el propio Rovira, busca garantizar igualdad de oportunidades dentro de un nuevo armado que él define como horizontal y desprovisto de jerarquías.

El anuncio se produjo luego de un encuentro que más de 60 intendentes protagonizaron junto al gobernador Hugo Passalacqua en la localidad de Ruiz de Montoya. El apoyo territorial al gobernador, que quedó plasmado en un acta acuerdo, alimentó todo tipo de rumores dentro del oficialismo misionero, aunque el documento terminó reflejando la necesidad de sostener una coordinación permanente entre los municipios y el gobierno provincial, basada en la responsabilidad compartida y la defensa de los intereses locales.

Los anuncios de Carlos Rovira

“No voy a ser candidato a nada”, afirmó Rovira en la reunión que este jueves tuvo lugar en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes y que en la provincia se conoce como La Previa. Allí, el diputado provincial suele compartir reflexiones con la dirigencia y la militancia misioneristas, a la vez que establece los principales lineamientos del oficialismo de la tierra colorada.

Reunión encuentro Misionero 22 05 2026
Carlos Rovira aseguró el jueves que no será candidato a nada en 2027.

Carlos Rovira aseguró el jueves que no será candidato a nada en 2027.

Según explicó, el objetivo de su paso al costado es permitir que otros dirigentes expresen su voluntad de asumir responsabilidades dentro de la estructura democrática provincial. En un tiempo de cambios en el que Misiones también impulsa reformas electorales clave, como la implementación de una Boleta Única Partidaria y una versión local de Ficha limpia, Rovira dejó abierta la posibilidad de discutir también la reelección indefinida de los intendentes.

Dentro del espacio, la determinación fue interpretada como una señal de apertura hacia nuevas generaciones, pero también como un mensaje a la interna. Dirigentes cercanos señalaron que la medida fortalece una lógica más dinámica, con mayor participación de jóvenes y referentes emergentes en la vida política de la provincia.

El rol de los intendentes

El acta acuerdo firmada por los intendentes con Passalacqua incluyó la creación de una mesa política y técnica para coordinar políticas públicas y mejorar la respuesta estatal en todo el territorio. La reunión fue el tema de la semana en los corrillos políticos misioneros. Uno de los apuntados fue el ministro Coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, la voz cantante del Ejecutivo después de la reunión, en la que un buen número de jefes comunales pidió por la reelección del gobernador.

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El jueves Rovira hizo una referencia al encuentro, pero en el misionerismo rápidamente buscaron bajarle el tono a la discusión. En La Previa, de hecho, la intendenta de Santa Ana, Mabel Pezoa, se puso al hombro la tarea de reordenar el debate y ratificó el apoyo a la conducción política de Rovira.

“Lealtad con lealtad se paga, usted cambió la realidad de los pueblos del interior con obras, escuelas, comisarías, viviendas y reconocimiento al misionero del interior”, dijo directamente a Rovira, micrófono en mano, y dijo que estaba dispuesta a pedir disculpas, “si hiciera falta”.

Como ya contó Letra P, la estrategia electoral en el naciente Encuentro Misionero quedó en manos de cuatro dirigentes: el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; el presidente de la Legislatura, Sebastián Macias; el diputado Oscar Herrera Ahuad y el vicegobernador Lucas Romero Spinelli.

El esquema replicó modelos de elecciones anteriores, con Passalacqua enfocado en la gestión y otros referentes a cargo del armado territorial. La intención fue evitar que la dinámica partidaria afecte la administración provincial. “Los intendentes tenemos problemas institucionales graves y no tenemos plata”, resumió Pezoa en su descargo ante Rovira. Por allí se justifican otros jefes comunales que ratificaron su apoyo a Passalacqua como una forma de fortalecer el trabajo conjunto en tiempos de vacas y arcas flacas.

La mayoría de los intendentes que participaron en La Previa del jueves, una docena en total, habían estado en martes en Ruiz de Montoya.

Lo que viene en Misiones

Con todo, en Encuentro Misionero saben que la elección provincial tendrá lugar a lo largo del primer semestre del año próximo y aceleran un armado que abarque a la mayor cantidad posible de espacios y referentes políticos. El único requisito, dice Rovira, es la voluntad y el compromiso de defender Misiones.

Jóvenes en Misiones
La participación de los jóvenes, una de las claves del nuevo espacio que Rovira plantea de cara al año próximo.

La participación de los jóvenes, una de las claves del nuevo espacio que Rovira plantea de cara al año próximo.

En el espacio trabajan en una etapa proyectada para consolidar nuevos actores políticos, con espacio para profesionales, jóvenes y dirigentes en crecimiento dentro de la estructura provincial.

En ese marco, la decisión de Rovira vuelve a reflejar una característica que viene siendo una constante del misionerismo, que es el trabajo en formación de cuadros políticos y la generación de oportunidades dentro del sistema. Su figura, saben todos en la provincia, continuará siendo central, más allá de su presencia en las listas.

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