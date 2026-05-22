CFK LIBRE

Mayra Mendoza denunció una "mafia" para proscribir al peronismo y a Cristina Fernández de Kirchner

La senadora oriunda de Quilmes cuestionó el proceso judicial contra la expresidenta y vinculó la causa con el ajuste del gobierno de Javier Milei.

Por Letra P | Periodismo Político
Mayra Mendoza

La senadora e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, salió a respaldar a Cristina Fernández de Kirchner con un duro mensaje en redes sociales, en el que denunció una maniobra judicial y política para “secuestrarla, aislarla y proscribirla”, al tiempo que vinculó la situación de la expresidenta con el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

Notas Relacionadas
Axel Kicillof en el lanzamiento del MDF Mujeres y Diversidades
CANDIDATO EN CONSTRUCCIÓN

Kicillof lanzó el MDF Mujeres y Diversidades, entre el eco del "Cristina libre" y el clamor presidencial

Por 
Letra P | Macarena Ramírez
Macarena Ramírez

La jefa comunal aseguró que detrás de la situación judicial de CFK existe una estrategia organizada para afectar no sólo a la exmandataria, sino también al peronismo. En ese marco, sostuvo que “obligaron a mentir” al portero de la expresidenta y a denunciar amenazas contra su familia para sostener una acusación judicial.

“Todo armado, todas causas judiciales preparadas para secuestrarla, aislarla y proscribirla y, con ella, al peronismo todo”, expresó Mendoza, quien volvió a insistir con una de las principales consignas del kirchnerismo: “Cristina es inocente y tiene que estar libre”.

Cristina Kirchner, el lawfare y la crítica al ajuste de Milei

En su publicación, Mendoza vinculó la situación judicial de Cristina Kirchner con las políticas impulsadas por el gobierno libertario. Según planteó, mientras la exvicepresidenta permanece detenida, en el Congreso avanzan debates que impactan sobre derechos sociales y medidas económicas que afectan a distintos sectores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mayrasmendoza/status/2057511717668630678?s=46&partner=&hide_thread=false

La dirigente de La Cámpora, mano derecha de Máximo Kirchner, señaló que, mientras CFK está presa, “se llevan puesta la ley de zonas frías” y cuestionó el ajuste en áreas como salud y universidades. También sostuvo que estas decisiones repercuten de manera directa en la calidad de vida de la población.

En esa línea, interpretó el proceso judicial contra la exmandataria como parte de una lógica de persecución política y judicial. Para reforzar esa idea, trazó un paralelismo histórico con las denuncias del periodista Rodolfo Walsh durante la última dictadura.

La defensa del kirchnerismo y el mensaje al pueblo trabajador

Para Mendoza, el llamado lawfare busca “enterrar los avances” alcanzados durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, además de funcionar como una advertencia política frente a cualquier intento futuro de reeditar políticas similares.

La dirigente de Unión por la Patria afirmó que la consigna “Cristina Libre” no se plantea “en contra de nadie”, sino como una defensa del país y de los sectores trabajadores.

En el cierre de su mensaje, la intendenta insistió en que la liberación de Cristina Kirchner representa, según su mirada, una bandera política vinculada a la recuperación de derechos y a la posibilidad de que el “pueblo trabajador” vuelva a vivir “con dignidad”.

Temas
Notas Relacionadas
Kicillof es Cristina: el peronismo del centro del país no compra la candidatura del gobernador bonaerense
DISCUSIÓN 2027

"Kicillof es Cristina": el peronismo del centro del país no compra una candidatura del gobernador bonaerense

Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos explican el 20% del padrón y son anti-K. Los jefes del PJ ven al presidenciable como continuidad de CFK. A quién apuestan.
Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner.
ENCUESTA

Cambio de época: Milei supera a CFK en imagen negativa

El Presidente tiene 52,8% de rechazo, contra 48,7% de la exmandataria. Kicillof, mejor posicionado y Macri, al fondo. Gebel, un desconocido. Los datos de VOZNA.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Juan Manuel Cavagliatto, Martín Llaryora y Chiqui Tapia en Córdoba
Fútbol & Política

Final del Apertura en Córdoba: cómo fue la negociación de Llaryora que dejó sin partido a Zamora

Por  Yanina Passero
Diputados aprobó el recorte de subsidios al gas en las zonas frías, con impacto en la economía de millones de hogares
WINTER IS COMING...

Recorte de subsidios al gas: cuánto más pagarán las familias de zonas frías para sostener el superávit fiscal

Por  Lorena Hak
Patricia Bullrich y Manuel Adorni. 
¿SALVEN AL VOCERO?

La declaración jurada de guerra de Bullrich: un aumento patrimonial del 36% y la venta de un auto

Por  Sebastián Iñurrieta
Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner.
ENCUESTA

Cambio de época: Milei supera a CFK en imagen negativa

Por  Susana Maidana