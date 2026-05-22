Mayra Mendoza denunció una "mafia" para proscribir al peronismo y a Cristina Fernández de Kirchner

La senadora e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza , salió a respaldar a Cristina Fernández de Kirchner con un duro mensaje en redes sociales, en el que denunció una maniobra judicial y política para “secuestrarla, aislarla y proscribirla”, al tiempo que vinculó la situación de la expresidenta con el rumbo económico del gobierno de Javier Milei .

La jefa comunal aseguró que detrás de la situación judicial de CFK existe una estrategia organizada para afectar no sólo a la exmandataria, sino también al peronismo. En ese marco, sostuvo que “obligaron a mentir” al portero de la expresidenta y a denunciar amenazas contra su familia para sostener una acusación judicial.

“Todo armado, todas causas judiciales preparadas para secuestrarla, aislarla y proscribirla y, con ella, al peronismo todo”, expresó Mendoza , quien volvió a insistir con una de las principales consignas del kirchnerismo: “ Cristina es inocente y tiene que estar libre ”.

En su publicación, Mendoza vinculó la situación judicial de Cristina Kirchner con las políticas impulsadas por el gobierno libertario. Según planteó, mientras la exvicepresidenta permanece detenida, en el Congreso avanzan debates que impactan sobre derechos sociales y medidas económicas que afectan a distintos sectores.

Leo lo que está pasando en Argentina. Mirá vos: al portero de @CFKArgentina lo obligaron a mentir, amenazaron a sus hijas para que mienta. Que mafia! Todo armado, todas causas judiciales preparadas para secuestrarla, aislarla y proscribirla y, con ella, al peronismo todo. ¿Se dan… pic.twitter.com/5y7u95sktD

La dirigente de La Cámpora, mano derecha de Máximo Kirchner, señaló que, mientras CFK está presa, “se llevan puesta la ley de zonas frías” y cuestionó el ajuste en áreas como salud y universidades. También sostuvo que estas decisiones repercuten de manera directa en la calidad de vida de la población.

En esa línea, interpretó el proceso judicial contra la exmandataria como parte de una lógica de persecución política y judicial. Para reforzar esa idea, trazó un paralelismo histórico con las denuncias del periodista Rodolfo Walsh durante la última dictadura.

La defensa del kirchnerismo y el mensaje al pueblo trabajador

Para Mendoza, el llamado lawfare busca “enterrar los avances” alcanzados durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, además de funcionar como una advertencia política frente a cualquier intento futuro de reeditar políticas similares.

La dirigente de Unión por la Patria afirmó que la consigna “Cristina Libre” no se plantea “en contra de nadie”, sino como una defensa del país y de los sectores trabajadores.

En el cierre de su mensaje, la intendenta insistió en que la liberación de Cristina Kirchner representa, según su mirada, una bandera política vinculada a la recuperación de derechos y a la posibilidad de que el “pueblo trabajador” vuelva a vivir “con dignidad”.