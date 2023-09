Córdoba: industriales desconfían de Massa y Milei y quieren negocios sin ideología

Ambos serán los encargados de dar las alocuciones oficiales de una entidad que, aún definiéndose apartidaria y con cierta autonomía de sus pares nacionales, ha mantenido una marcada línea crítica sobre las administraciones de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. También ha sabido manifestar decepción, siquiera tardía, con el interregno macrista.

Por el contrario, la UIC ha conservado afinidades con el gobierno de la provincia, a quien reconoce las políticas promovidas para el sector, para cuya concepción el Círculo Rojo ha sido motivo de consultas. Vaya como muestra la presencia de cinco dirigentes del cordobesismo entre los disertantes de la jornada. Entre ellos, el gobernador electo Martín Llaryora y el gobernador que quiere ser presidente, Juan Schiaretti.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Faccastelloedu%2Fstatus%2F1699202682957816200&partner=&hide_thread=false Nos reunimos con el Gobernador @JSchiaretti, el Presidente de la @UICba, Luis Macario, y parte de su Comisión Directiva, para avanzar en la decisión del Gobernador de ampliar el presupuesto para la @AgenciaProCba, que acompaña a las #PyMEs en misiones comerciales. pic.twitter.com/spHSspqhcG — Eduardo Accastello (@accastelloedu) September 5, 2023

Bajo la lupa

Hasta el cierre de esta nota, Schiaretti era el único de los cuatro candidatos invitados (no fue participada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y los Trabajadores) que expondrá sus ideas presencialmente. Patricia Bullrich, la postulante por Juntos por el Cambio, participará vía Zoom. Aunque su equipo de campaña prevé una nueva visita a Córdoba, acaso junto a Mauricio Macri, no será esta la ocasión. Sí mantendrá una entrevista con los moderadores del evento.

No falta voces que lamenten su ausencia. Bien frescas están sus vacilaciones e inconsistencias en materia económica, oportunamente viralizadas por sus rivales. Aunque celebren la presencia de Carlos Melconian como su referente en materia económica, otro que juega “de local”, conservan algunas dudas sobre la solidez de su propuesta.

En particular esperan precisiones sobre la anunciada bimonetarización. “De hecho ya está ocurriendo. Se impone sola. El problema es que antes tenés que regularizar la estructura económica. Tenemos muchas cosas urgentes que resolver”, dice un referente del sector agrario.

Como él, voces consultadas por Letra P lamentan la ausencia de un plan “consistente” que presente una estrategia económica “sólida”. Con menos eufemismos, un industrial plantea la necesidad de considerar un “fin de ciclo” para el rol del Estado ante una crisis profunda y con la revolución 4.0 ya en camino.

Tal expectativa incluye a Javier Milei, quien con su melange de postulados zigzagueantes, con componentes paleolibertarios, anarcocapitalistas e incluso negacionistas, genera más inquietud por las limitantes de su construcción política que por su plan minarquista.

“Sorprende su poca valoración del Congreso. Serían cambios disruptivos y los tendrá que hacer por vía parlamentaria. Va a tener que tender puentes con la oposición. Nuestra esperanza es que, en cualquier gobierno se puedan desarrollar los consensos necesarios para lograr reformas que sirvan”, dice una voz de peso en la industria cordobesa.

En sintonía, los analistas del sector no se obnubilan con las ideas del economista. Ni siquiera con una dolarización que “tomará un tiempo”. “Por ahí tira propuestas disparatadas, pero vuelve sobre sus pasos. Por ejemplo con el CONICET: la investigación científica y técnica es imprescindible para el sector”, adhiere un dirigente que prefiere el off.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFMediterranea%2Fstatus%2F1697722926227701909&partner=&hide_thread=false Compartimos resumen de la reunión Ciclo Voces Federales Córdoba.

Con la presencia de la Candidata a Presidente de la Nación @PatoBullrich y del Presidente del #IERAL @CarlosMelconian pic.twitter.com/mTjAiNTTnf — Fundación Mediterránea (@FMediterranea) September 1, 2023

Tampoco muestran sorpresa por las reformas impositivas que, aún de paso obligatorio por el Parlamento, plantean la eliminación de impuestos como Ingresos Brutos, quita de subsidios a los servicios y hasta poda de coparticipaciones. “Algo de eso ya plantea Schiaretti, con un esquema distinto. Pero si no reducís el gasto público sólo será un cambio de dibujo”, añade la fuente.

De igual manera, consideran inviable un cierre de exportaciones hacia países definidos como “socialistas”. Remarcando su importancia como socios comerciales, el empresariado enfoca con pragmatismo. “Uno debe comercializar con aquellos que compran y pagan. Después, la afinidad se ve por otro lado. Nosotros vendemos granos a China e industria a Brasil. Eso es inevitable”, destaca otro vocero.

Sin piel con Massa

Claro está, la descripción de la actual situación del país tiene como principal destinatario a Sergio Massa, el ministro de Economía que quiere llegar a la presidencia por Unión por la Patria y a ún no confirmó su presencia en el evento. Aunque no le niegan un perfil “industrialista”, no le quitan el rótulo de continuador de políticas erróneas.

“Argentina está muy mal. Cualquier solución que no sea un traje a medida para resolver lo que está pasando será continuidad. Estamos preocupados, pero la coyuntura no aumenta la preocupación del futuro, uno ya está preocupado por el presente”, dice otro empresario.

“Los ejes tienen que ser claros. Pedimos libertad de mercados, libertad cambiaria, con único tipo de cambio. Hoy tenemos cepo, restricciones a la exportación y a la importación de insumos indispensables. Necesitamos algo bien distinto a lo que tenemos”, remarca el directivo de una de las cámaras más importantes.

Admitiendo cierta nostalgia por las escasas chances de Schiaretti, el empresario remarca cuál es la urgencia del momento: “Hoy estamos esperando que llueva. Eso es lo primero”.