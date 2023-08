El Círculo Rojo le reabre las puertas a Milei por temor a la dolarización

En mayo, cuando se celebró Amcham Summit, el evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, el economista no estuvo presente y entre los hombres y mujeres de negocios más importantes del país la sensación era de desconfianza. En ese entonces, medía en las encuestas entre 15 y 17 puntos. " Va a quedar como tercera fuerza ", era el pronóstico que circulaba entre ceos ese día. Reapareció en junio en el tradicional almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción ( Cicyp ), impulsado por Eduardo Eurnekian , y a fines de julio le habló al campo en La Rural. El domingo pasado duplicó los números esperados por el Círculo Rojo y se reeditó la incertidumbre. "Sabíamos que iba a haber una diferencia, pero no tanta. Es un voto bronca", dijo un integrante del Grupo de los 6.

El principal temor es la dolarización. "Hay que ver cuán practicable es", aseguró el titular de Camarco, Gustavo Weiss, ante la consulta de este medio. "A mí no me gustaría resignar que el país no tenga una moneda propia, la verdad que eso habla de un gigantesco fracaso de la Argentina", consideró el empresario. Sobre la eliminación de la obra pública que plantea Milei, Weiss opinó que es "inviable". "En los países más desarrollados del mundo, la participación privada es realmente muy importante, pero no supera el 10%. Por ejemplo, el acceso norte de la Ciudad de Buenos Aires es una inversión privada que se repaga con peaje de los usuarios, pero casi el 90% de la inversión lo tiene que hacer el Gobierno de una u otra forma", explicó y agregó: "No estoy de acuerdo con posturas rupturistas".