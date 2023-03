Ante Cavallo y Melconian, Schiaretti explotó su sintonía con el Círculo Rojo

Desde siempre, radicales, juecistas y, en menor medida, el PRO, reniegan de lo mismo: dicen que Schiaretti describe una realidad que no existe en la provincia. Ponen el acento sobre todo en materia de endeudamiento y finanzas públicas, pero también en otros aspectos que el Círculo Rojo celebra al gobernador, como por ejemplo la institucionalidad y la relación del peronismo mediterráneo con la justicia provincial.

El elogio al gobernador que quiere ser Presidente no fueron los únicos que se destacaron en el mediodía del lunes. Tanto Astori como Melconian protagonizaron una particular defensa del exministro de Economía Domingo Cavallo, el presidente honorario de la Fundación, invitado destacado al almuerzo mediterráneo. “La Fundación Mediterránea fue y será siempre la casa de los grandes debates nacionales. Somos la única institución federal que estudia los problemas y las posibles soluciones desde La Quiaca a Tierra del Fuego y la única institución que dio a la Argentina diez años de estabilidad a través de Domingo Cavallo y todo el equipo de IERAL”, afirmó Astori desde el estrado en referencia al paso del economista sanfrancisqueño por el Ministerio de Economía. Quiso continuar, pero tuvo que hacer una pausa ante los aplausos que estallaron en las mesas. Este medio también contó la particular aceptación general que Cavallo posee en la provincia.

Como hace mucho tiempo no sucedía, en el evento estuvieron presentes figuras de casi todos los sectores políticos del micromundo provincial. El vicegobernador Manuel Calvo llegó acompañado por los ministros Julián López (Gobierno y Seguridad), Fabián López (Servicios Públicos), Ricardo Sosa (Obras Públicas), Carlos Massei (Desarrollo Social) y Sergio Busso (Agricultura); mientras que por la oposición se sumaron la senadora Carmen Álvarez Rivero y los diputados Mario Negri, Marcos Carasso, Gustavo Santos y Héctor Baldassi y sus pares Soledad Carrizo y Soher el Sukaria. En un clima que desbordó camaradería, también dijeron presentes representantes del mundo empresario, sindicalistas, representantes de la Justicia provincial, autoridades de las universiades públicas y privadas, el candidato oficialista a la gobernación Martín Llaryora; el aspirante oficialista a sucederlo en el Capital, Daniel Passerini; y el secretario de Gobierno capitalino, Miguel Siciliano.

Embed Acompañé a @JSchiaretti en el almuerzo de trabajo organizado por @FMediterranea. El tradicional evento tuvo como principal orador al Gobernador que disertó sobre diferentes puntos de la economía provincial, el impulso del modelo Córdoba y las perspectivas para el año en curso. pic.twitter.com/Vrh2piWxvM — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) March 6, 2023

El contexto electoral marcó absolutamente toda la reunión y nadie pasó por alto el proyecto anunciado por Melconian, en pos de la construcción de lo que denominó “un proyecto posgrietario”. “Nos vamos a reunir con rectores de las universidades públicas y privadas para proponerles la incorporación de jóvenes que crean en el mérito y tengan vocación de sumarse a este emprendimiento, con visión de futuro tenemos que ir armando la burocracia estable del sector público argentino, evitando la politización de los cargos a los que habitualmente llega gente que no tiene ni idea para que ha sido convocada”, aseguró en un gesto en el que la institución que conduce también teje estrategias para convocar al sector que ocupa la franja electoral mayoritaria en nuestro país.

Con todo, el discurso de Schiaretti solo recorrió los ejes tradicionales de su mensaje antigrieta, con el que quiere posicionarse como una alternativa de cara a las elecciones nacionales. Apuntó a la política económica y pidió solucionar los dos problemas que, en su mirada, explican los problemas de la Argentina: el déficit fiscal crónico y la crisis del sector externo producto de los desequilibrios en la balanza de pagos.

En modo estadista, recorrió las potencialidades productivas del país y aseguró que Argentina “tiene todo para salir de la crisis y comenzar un largo periodo de crecimiento con justicia social”. “Se trata de que nos animemos a ser un país normal y sensato, que generemos confianza y certeza”, afirmó y tiñó de cordobesismo el cierre de su mensaje. “Debemos ser lo que somos hoy en Córdoba: la expresión de la producción y el empleo, nunca la cultura del desempleo y del asistencialismo. Somos la expresión de la Argentina federal, la que quiere que todos tengan oportunidad de desarrollarse”, afirmó.