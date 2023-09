Más allá del trajín que cabe reconocerle, el propio Melconian se ve impactado por el pesimismo que cunde en el bullrichismo. "Me daría bronca tener que tirar todo esto a la mierda", le dijo a Alejandro Fantino al cabo de un largo streaming en el que exhibió una pila enorme de papeles para probar que, al revés del tambaleante minarquista, él sí tiene un proyecto en serio. "Ya tengo los huevos al plato de los jóvenes que se van y toda esa historia", remató con los ojos llenos de lágrimas. Sensible a esos golpes de efecto, el entrevistador iluminó el momento, pero la alusión a la posibilidad de tener que arrojar a la basura el trabajo que empezó el año pasado junto a casi 80 especialistas no fue precisamente una demostración de confianza.