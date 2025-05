Córdoba: el PJ lleva la pelea por las retenciones a la Legislatura y sube a la UCR al ring contra Javier Milei

La modalidad de despegue del PJ con respeto a las políticas del gobierno nacional no es una novedad, sobre todo cuando de retenciones al campo se trata . Llaryora, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) vienen con ese reclamo desde hace meses.

Tampoco es noticia el acercamiento, cada vez más explícito, de Juez a Milei y su hermana Karina Milei ; como la idea de un sector del radicalismo de hacer un gran frente no peronista con las fuerzas del cielo.

Fue el oficialista Miguel Siciliano , presidente de Hacemos Unidos por Córdoba (HUC), quien dio el puntapié inicial: “Necesitamos que no nos tomen de tontos. Necesitamos saber cuándo y cómo van a dejar de saquear a nuestra provincia a cambio de poco y nada”.

La UCR de Rodrigo de Loredo, a favor del campo

Matías Gvozdenovich, presidente del bloque de la UCR, señaló a Letra P que van a defender al campo, al igual que lo hicieron durante la resolución 125 de 2008, que establecía un sistema de retenciones móviles a las exportaciones de soja y girasol en Argentina.

El PJ suma a la cruzada al radicalismo, pero deberá escuchar algunas observaciones de la tropa boinablanca. Además de la baja de las retenciones solicitarán “un gesto” al gobierno de Córdoba. "Pedimos que gobierne con el ejemplo y baje los impuestos del inmobiliario rural", señaló el dirigente deloredista.

“Los productores ponen el gasoil para arreglar los caminos, los productores pagan el impuestazo, los productores pagan las retenciones, entonces no se puede más”, declaró Gvozdenovich.

Esto no es casualidad, es fruto del trabajo legislativo.



Defendemos que los recursos de los cordobeses vuelvan en obras y mejoras.



Seguiremos luchando para que jubilados, docentes y trabajadores de todos los sectores de nuestra provincia sean escuchados en sus reclamos — Matias Gvozdenovich (@MPGvozdenovich) May 17, 2025

Y señaló: “Los que generan el trabajo y la cultura del trabajo, que generan puestos de trabajo, los tipos que mueven la economía en el interior productivo, son los más apretados tanto por el gobierno provincial como el gobierno nacional. No sólo por este, por todos los gobiernos nacionales”.

Por otra parte el jefe de la bancada presentó un proyecto para instruir a Alejandra Vigo, Carmen Álvarez Rivero y Juez y a las referencias provinciales en la Cámara de Diputados a que soliciten al Presidente que prorrogue para todo el año fiscal 2025 la rebaja en las retenciones al campo.

El PRO, también con el oficialismo de Córdoba

Desde el PRO, mantienen una posición similar a favor del campo. Oscar Tamis, presidente del bloque, indicó a este medio que van a acompañar el pedido de la baja de retenciones porque “tenemos una responsabilidad institucional con Córdoba, con los productores y todo el complejo agropecuario provincial”.

Sala Tamis Botta bloque pro legislatura.jpg Ignacio Sala, junto a sus compañeros de bancada Patricia Botta y Oscar Tamis.

Consideró que la sesión no debe prestarse a “chicanas” ni a “reproches”. “Esperemos que todos los niños que ahí interactúan -porque yo siempre digo que la Unicameral es como un teatro, que se preparan para la función-, entiendan que es más racional y más lógico defender Córdoba que andarse reprochando cosas”, indicó.

Cabe recordar que Tamis es cercano al diputado Oscar Agost Carreño, sector que mantiene una relación colaborativa con el cordobesismo.

La postura del bloque de Luis Juez

El jefe de bancada del Frente Cívico, Walter Nostrala, consideró que el oficialismo “está vendiendo humo con esta sesión especial” y recordó que cuando fue la discusión de la 125 “Llaryora estaba abajo de la cama”.

"Nosotros estamos en contra de las retenciones. Milei también. El Presidente dijo que en su momento las va a eliminar y creemos en esa promesa", definió el hombre de Juez en el recinto provincial.

walter-nostrala-en-la-comision-por-juego-online-1846277.jpeg Walter Nostrala, presidente del bloque del Frente Cívico en la Legislatura de Córdoba

Alineados con LLA, sin confirmar si apoyarán o rechazarán el proyecto oficialista, el juecismo apunta al impuesto a los productores como lo hace la UCR: “Ahora se quiere hacer el gran defensor de los intereses del campo, pero les aplicó el impuestazo más brutal con él inmobiliario urbano y rural. Si quiere ayudar al campo que baje ingresos brutos y elimine el último aumento salvaje al campo. Ese sector sabe perfectamente quiénes apoyaron y apoyan en serio”.

Cristinismo y UCR opositora a Javier Milei, adentro

Fue el legislador radical díscolo, Dante Rossi, de Construyendo Córdoba, el primero en la Legislatura en manifestarse públicamente tras esta nueva suba de retenciones. En consecuencia, solicitó una sesión especial a la vicegobernadora Myrian Prunotto para este lunes.

Rossi expresó que es hora de ponerse firme para defender a los productores agropecuarios y rechazar un modelo de argentina donde el federalismo no se respeta.

“Producimos más de lo que vuelve a nuestras provincias. No hay obra pública nacional, nuestros sistemas previsionales no reciben un peso, se eliminó el FONID y los subsidios al transporte. No podemos permitir que ahora vengan por el campo”, opinó.

federico alesandri.jpg Federico Alesandri del bloque Creo en Córdoba

Desde el cristinismo, Federico Alesandri, de Creo en Córdoba, acompañará el pedido de baja de retenciones “pero con la responsabilidad paralela de tomar todas las medidas posibles para que no se disparen los precios de alimentos para el consumo interno”, dijo a Letra P.

Peronista, aunque opositor del cordobesismo, se refirió a que la sesión del miércoles será un “circo” porque es un tema que tiene que ser debatido en el Congreso .

Desde el gobierno de Córdoba le dieron a Milei la Ley Bases, superpoderes y lo zafaron de $Libra. Hacen una puesta en escena en Córdoba de lo que no se animan a luchar en el Congreso nacional”, apuntó Alesandri.