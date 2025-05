Luis Juez no se va del bloque PRO en el Senado, pero afina su vínculo con Karina Milei

La presentación de la bancada como un frente y no con la sigla PRO a secas admite las disidencias dentro de un mismo paraguas, al menos por ahora.

Silencio de radio en Córdoba

La medida cautelar de no innovar parece la regla. El radical Rodrigo de Loredo no se ha expresado sobre las elecciones porteñas ni en público ni en privado. No sale del pelotón dirigencial que quiere esperar que se asiente la polvareda que levantó el triunfo de Manuel Adorni en la ciudad de Buenos Aires y la sonora derrota del PRO en su kilómetro cero.