Karina Milei corrió a Santiago Caputo, habilitó negociar la ampliación de la Corte y define nuevos pliegos

Según supo Letra P , Pagotto advirtió a Lule que Vigo iniciaría el tratamiento por su cuenta y recibió la orden de habilitar un plenario, aunque no hay una definición sobre si al Presidente le sirve o no una Corte más grande. También participó de las charlas el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona . El funcionario sería quien defina las candidaturas a la Corte, previo chequeo con Karina.

#Senado Milei negocia un acuerdo en el Congreso para ampliar la Corte y cubrir la AGN



Incluye a los aliados UCR y PRO y partidos locales

Romper a UP, la clave



En LLA explican que los proyectos para ampliar la Corte fueron presentados por aliados y no había motivos para no tratarlos. Los principales son los del salteño Juan Carlos Romero (que propone la Corte con siete miembros) y Mónica Silva (nueve), además de los que piden cupo de género presentados por Vigo y referentes de UP. Este bloque, además, tiene vigente un proyecto para que el máximo tribunal tenga 15 integrantes.