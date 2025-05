Importaciones: Federico Sturzenegger desata la guerra de los laboratorios por la vacuna de la aftosa

La promesa incumplida de Federico Sturzenegger

La Torre confirmó que a los más de 200 mil productores les ofrecerá la vacuna a u$s 0,60, cuando Sturzenegger había asegurado que iba a entrar a u$s 0,35. La de Biogénesis y la de CDV está a un valor de u$s 1,20. Es una pelea por quién vende 100 millones de dosis por año.

La administración libertaria modificó y simplificó normativas sanitarias que permitieron que Tecnovax pueda importar la vacuna bivalente de Brasil.

Sturzenegger asegura que las dos cepas que protege la vacuna nacional, hace tiempo que no están en la región y es ocioso prevenirlas.

"La normativa de Sturzenegger menciona a países de Europa, Asia y del Mercosur como lugares desde donde se pueden importar productos veterinarios. En tres meses se podría aprobar su ingreso por el método de equivalencias de composición respecto de productos similares en el país. Eso es un concepto de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y, en rigor, debería hablar de bioequivalencias, que es un concepto farmacológico", dijo a Letra P el veterinario Jorge Errecalde, presidente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria (ANAC).

"Argentina es un país libre de aftosa con vacunación y la relajación de los controles nos expone ante los mercados internacionales", advirtió.

Diego La Torre vs. Hugo Sigman

Tecnovax es una empresa familiar, el laboratorio está en la ciudad bonaerense de Mercedes y por su pertenencia distrital, tiene buena relación con el senador Wado de Pedro. Incluso recibió apoyo y créditos de la gestión kirchnerista en la etapa de desarrollo de la empresa.

Diego es hijo de José La Torre, un médico especialista en biología molecular, investigador del Conicet que en 2001, en el rebrote de la fiebre aftosa que generó un desastre sanitario, conducía el Centro de Virología Animal (CEVAN) y fue fundamental para neutralizar la crisis.

De La Torre - Sigman

Ahora Diego La Torre respalda la gestión de Javier Milei y anunció la importación mediante un acuerdo con la empresa Ourofino, de San Pablo, Brasil, que se quedó sin mercado porque el país vecino dejó de vacunar contra la aftosa y busca direccionar su producto hacia la Argentina.

Biogenésis Bagó es el gigante de América Latina de biotecnología, pertenece a la familia Bagó y a Hugo Sigman, titular del grupo Insud. El laboratorio tiene una planta en el partido bonaerense de Pilar y exporta el 40% de su producción a Asia.

Toto Caputo y el riesgo epidemiológico

Como telón de fondo está la disputa interna entre Caputo y Sturzenegger por el manejo del Servicio Nacional de Seguridad Alimentaria (Senasa); todo en medio del achicamiento, el éxodo de profesionales y la preponderancia de las definiciones políticas sobre las técnicas sanitarias. El doble comando político paraliza al organismo.

“Brasil tiene enfermedades animales que nosotros no tenemos. El gobierno asume las equivalencias y deja entrar estos productos sin control y es un error. Ahora estamos blindados a problemas como la 'vaca loca' y 'lengua azul'. Mezclan economía con política y epidemiología y es un zafarrancho sanitario”, planteó Dardo Chiesa, ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y actual coordinador de la Mesa Nacional de Carnes.

Chiesa estimó "que, si se hacen los números finos, el dinero que se ahorra en el año por aplicar una vacuna u otra es equivalente a un kilo de carne en el mercado de hacienda".

toto sturze2.jpg Toto Caputo y Federico Sturzenegger, la disputa que paraliza el Senasa

“El Gobierno permea y avasalla el Senasa, cuando la política toquetea y avanza sobre un organismo técnico se cometen errores”, dijo Carlos Milicevic, ex vicepresidente del organismo (2019-2022), quien agregó: “Argentina tiene una situación sanitaria óptima y la quieren degradar. Sturzenegger no se deja ayudar”.

“El mundo atraviesa problemas sanitarios serios y en la Argentina ponemos en riesgo la sanidad con supuestas desregulaciones: Europa tiene 11 focos de aftosa después de años y peste porcina africana en 14 países; hay gripe aviar en Brasil; e influenza bovina en Estados Unidos que afecta a 1.000 tambos, sin contar los problemas de Asia y África”.

Consultado por Letra P, el veterinario Marcelo Formica, de la localidad bonaerense de General Villegas, explicó: "El beneficio es sólo económico".

"La inmunidad de la bivalente ofrece la mitad de protección, no cuenta con el subtipo A del 2001 ni el C3 indaial. Tenemos una inmunidad de base con lo vacunado actualmente de estos dos serotipos de virus. Si no se vacunan con el tiempo, desaparece la inmunidad, que por ser contra virus, es de baja duración", alertó.