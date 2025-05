A qué juega el funcionario de Patricia Bullrich que quiere ser presidente de Boca

Dentro de la interna amarilla, Klix siempre se definió como lo que es: un bullrichista a ultranza . Durante las PASO de 2023, cuando muchos veían ganador a Horacio Rodríguez Larreta , él no escatimaba dardos envenenados contra el entonces jefe de Gobierno porteño, aun cuando en Entre Ríos esa disputa fuera inhabitual. Pivoteando su tiempo entre la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos , fue candidato a intendente de Escobar ese mismo año, por la lista de Bullrich. Cayó derrotado ante el peronismo . Junto a su jefa política, comprendió que la posibilidad de subsistencia en la esfera nacional era apoyando a Javier Milei y puso el empeño en el ballotage.

image.png Klix junto al gobernador Rogelio Frigerio y al secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello.

Cerca suyo repiten que se considera funcionario de La Libertad Avanza (LLA), pero no mileísta, aunque como Frigerio “comparte el Norte”. “Nací en el PRO y es el único partido al que me afilié y al que sigo afiliado”, remarca Klix ante cada consulta al respecto. Considera que el cargo que ocupa no lo obliga a perder identidad partidaria, aunque está a gusto en su función y en lo referido a los lineamientos generales de la Casa Rosada. Preside a nivel nacional la ONG Fundación Proyectar, que tiene el propósito de “fomentar el liberalismo” y para eso propicia ciclos de charlas y seminarios políticos. Además, tiene una pata social con incidencia barrial, según cuenta.