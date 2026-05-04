Axel Kicillof, al impenetrable cordobés: fotos con Daer y un intendente, agenda rural y libro en la UTN

El gobernador Axel Kicillof definió, luego de que le presentaran varias propuestas, cuál será la agenda para su primer desembarco en el impenetrable cordobés , territorio hostil para cualquier peronismo que huela a kirchnerismo. Las actividades que encabezará este viernes combinarán acciones institucionales y políticas.

Por un lado, el gobernador firmará una serie de convenios, uno de ellos con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinalli . El resto los firmará con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Córdoba capital. En el plano político, el gobernador de Buenos Aires sumará su presencia al Congreso Nacional Ordinario de Delegados de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), de la mano de Héctor Daer , y presentará la reedición de su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico”.

La jornada del bonaerense comenzará el viernes por la mañana con la firma de un convenio con Raúl Cardinalli, intendente de Cosquín, quien responde a la conducción del exsenador Carlos Caserio , uno de los principales armadores de Kicillof en Córdoba.

Ese acuerdo, según informó esta mañana el ministro de Gobierno, Carlos Bianco , será “de carácter turístico y cultural para la participación de los artistas bonerenses en pre-Cosquín y y en Cosquín”. Como contó Letra P estaba en evaluación que el gobernador se pudiera mostrar con algún jefe comunal, especialmente por si pudiera surgir alguna fricción con su par cordobés, Martín Llaryora .

En la conferencia de este lunes, el ministro de Kicillof afirmó que "no está previsto al menos por ahora" un encuentro entre los gobernadores, aunque marcó que "mantienen un diálogo permanente".

gobernadores-apertura-congreso.jpg Los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca) y Martín Llaryora (Córdoba), junto al expresidente Adolfo Rodríguez Saá.

La UTN para Axel Kicillof

Pero no será el único convenio que firme. También lo hará con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en la capital de la provincia, mediante un acta acuerdo de cooperación y asistencia técnica entre la universidad y el Ministerio de Desarrollo Agrario que conduce Javier Rodríguez, para llevar adelante trabajos conjuntos entre el laboratorio de maquinaria agrícola, vial, forestal y minera de la UTN y las chacras experimentales bonaerenses.

Además, se van a firmar 10 convenios entre el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Casa de Altos estudios para el dictado de carreras universitarias dictadas por la UTN en la provincia de Buenos Aires, en el marco del programa Puentes.

Al finalizar la jornada, a las 17 horas Kicillof volverá a la universidad para presentar en el Aula Magna su libro De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico.

kicillof videollamada carlos paz cordoba

Héctor Daer jugado por el bonaerense

Pero antes de concluir con sus actividades, Kicillof va a acompañar a Daer en el Congreso Nacional Ordinario de Delegados de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, de los Trabajadores de la Sanidad, (FATSA).

Ese encuentro será por la mañana en la localidad de La Falda y contará con la presencia de más de 600 delegados de todo el país. El sindicalista, pese a la postura indefinida aún de la CGT, está dedicado a fortalecer la candidatura presidencial de Kicillof en el ámbito gremial.