Universidad de Córdoba: la oposición eligió la fórmula Pérez-Córdoba para pelearle el rectorado a Jhon Boretto

El tablero político de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) terminó de ordenarse. El espacio opositor Vamos definió que el decano de la Facultad de Astronomía Matemática, Física y Computación (FAMAF), Pedro Pérez y su par de Ciencias Sociales, Liliana Córdoba , encabezarán la propuesta para disputarle el rectorado al radical Jhon Boretto .

La definición llegó tras un plenario que destiló una mística de unidad que en la oposición no se sentía "desde la época de Francisco Tamarit ", aseguraron sus protagonistas. Si bien continúa el diálogo con las facultades donde pisa fuerte Avanzar , la otra fuerza opositora a la oficialista Somos , las negociaciones demoraron y quedó desestimada la oferta inicial de dejar abierto el espacio para el renglón de vicerrectora.

Con la expectativa puesta en el triunfo y la promesa de “caminar las aulas”, el binomio -con perfiles de fuerte impronta en derechos humanos y trayectoria en el Conicet - tiene el desafío de perforar el esquema oficialista en las facultades más críticas.

La arquitectura de la fórmula no fue una imposición personalista, sino el resultado de un "cónclave de decanos" en el plenario de este fin de semana. Cinco titulares de facultades analizaron el mapa de la Ciudad Universitaria , admitiendo con pragmatismo tanto las fortalezas como los flancos débiles.

"Se analizaron las situaciones de cada unidad académica. Sabemos que en Sociales y FAMAF estamos fuertes, pero el desafío real está en traccionar en Artes, Filosofía y Químicas, donde hoy estamos más débiles", confiaron fuentes del espacio a Letra P .

La elección de Pérez y Córdoba responde a esa necesidad de equilibrio. El actual decano de FAMAF y físico del Conicet, aporta la gestión de una facultad de ciencias duras y un ADN militante que lo llevó a ser Secretario General de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC). Por su parte, la vicedecana de Sociales suma el anclaje en las ciencias humanas, el prestigio académico en comunicación y una biografía marcada por el compromiso con los Derechos Humanos (fue fundadora de Hijos), un activo clave para el núcleo duro del progresismo universitario.

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Si bien se barajaba la posibilidad de que la candidatura para el vicerrectorado fuera para alguna referencia de Avanzar, decidieron que “Pedro y Liliana eran lo mejor para el conjunto", deslizaron desde la mesa chica de Vamos, enfatizando que se buscó representar todas las posturas.

La Universidad de Córdoba en la era de Javier Milei

La unanimidad del plenario es el principal capital que ostenta hoy la oposición, que ya tiene a una comisión técnica puliendo la plataforma electoral que se comunicará luego del 21 de abril, fecha límite del cierre de listas.

Avanzar, como socio estratégico de Vamos, continúa aportando un anclaje territorial en facultades clave como Odontología, Ingeniería y Psicología.

El contexto no es sencillo. La candidatura emerge en medio de un conflicto universitario nacional por el recorte de fondos que exigió Javier Milei y los ataques al sistema científico. En ese marco, el 20 y 21 de mayo, estudiantes, docentes y egresados deberán acudir a las urnas para elegir a sus máximas autoridades.

El perfil del retador de Jhon Boretto

Pedro Pérez encarna la apuesta de la oposición por un liderazgo que combina el prestigio de las ciencias duras con una probada gimnasia política. Doctor en Física e investigador del Conicet, su trayectoria nació en la militancia estudiantil de los años 2000, un recorrido que lo llevó desde la Secretaría General de la FUC hasta el decanato de FAMAF en 2025.

Para Pérez, la gestión de Boretto-Marchisio (que ya lanzaron su campaña para la reelección) representa una "política de aparato" que, en sus palabras, funciona como un "elefante blanco donde nada cambia". Frente a eso, proponen una fórmula que combine la militancia estudiantil de base con la excelencia científica.

plenario famaf unc Plenario en FAMaF, en la Universidad Nacional de Córdoba.

El perfil del decano de FAMAF busca interpelar al claustro docente que reclama una defensa más enérgica frente al ajuste nacional y una gestión que entienda la dinámica real del aula y el laboratorio.

"No creemos que la UNC tenga que volar bajito para que no la critique la Nación por algún miedo con focus group. El plenario definió que hace falta un rector que se enfrente a las políticas de ajuste", sentenció a este medio, mencionando la situación de docentes y no docentes que "están haciendo Uber" por la crisis salarial.

"Lili y yo somos dos investigadores de Conicet ya validados por instituciones externas. Consideramos que es importante el aspecto académico porque hay que salir a representar lo universitario en un momento de fuerte ataque. Hoy el oficialismo es una clase política gobernando una universidad, pero no tienen referentes que hayan formado tesis de grado o posgrado o hayan dado muchas clases", disparó Pérez, marcando el primer eje de campaña.

Liliana Córdoba: el corazón social y la narrativa democrática

Como complemento, Córdoba aporta a la fórmula el espesor de las ciencias humanas y una biografía ligada a la historia de las luchas sociales en Argentina. Doctora en Ciencias Sociales y vicedecana de una facultad joven, su identidad política está cimentada en su rol como fundadora de la agrupación Hijos y su activismo por el derecho a la comunicación.

Pedro perez liliana cordoba tamarit Pedro Pérez, Liliana Córdoba y Francisco Tamarit (ex Rector de la UNC).

Esa trayectoria le otorga una ascendencia natural no solo en su propia facultad, sino en todo el arco de las humanidades -es egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC)- y los movimientos culturales.

Córdoba representa la pata intelectual que conecta la academia con las problemáticas territoriales y de Derechos Humanos. Su experiencia en la Coalición por una Comunicación Democrática y su labor docente en la FCC la posicionan como una referente capaz de disputar el sentido del rol público de la universidad.

Los desafíos

Con la reelección en marcha del oficialismo, encabezado por Boretto y Marchisio y que cuenta con el apoyo de la mayoría de las unidades académicas, el desafío de la oposición es grande.

Con el eje puesto en la academia, las aulas, la defensa de la educación pública, superar el 36% que sacó el espacio en la última contienda electoral es el mínimo aspiracional.