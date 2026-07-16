Javier Milei le giró ATN a Llaryora y la oposición busca arriar la bandera del equilibrio fiscal en Córdoba

Javier Milei autorizó el envío del primer Aporte del Tesoro Nacional ( ATN ) para Córdoba desde que llegó a la Casa Rosada . Se trata de una transferencia de $5000 millones que se suma al anticipo financiero de hasta $400.000 millones de fondos de la coparticipación y que apuntala la nueva etapa entre la Casa Rosada y el gobernador Martín Llaryora .

ES EL MODELO Desde que asumió Milei, Santa Cruz fue la provincia donde más cayó el empleo privado

Aunque el monto es significativamente menor al del adelanto reintegrable, en el Panal, como se conoce al Centro Cívico provincial, destacan el peso político de la decisión. Los ATN son recursos que el Gobierno distribuye de manera discrecional entre las provincias y Córdoba había quedado al margen de ese esquema durante toda la gestión libertaria.

Con este desembolso, el llaryorismo interpreta que el vínculo construido con el ministro coordinador, Diego Santilli , empieza a traducirse en gestos concretos. Como contó Letra P , los fondos frescos formaban parte de la lista de reclamos a la que Manuel Calvo , el ministro de Gobierno de Llaryora, debía darle seguimiento.

Se mostraron siempre confiados, con especial énfasis después del acto de asunción del Colorado. Evento que, por cierto, significó el regreso de Llaryora a la Casa Rosada después de meses de enfrentamiento directo. Siguió la activación de la versión cordobesista de que era el primer paso para consolidar una acuerdo electoral entre el PJ de Córdoba y La Libertad Avanza en la ronda ejecutiva de 2027. Fue el propio Calvo quien agitó la posibilidad públicamente.

Era de suponer, entonces, que los giros traerían alivio en un contexto de caída fuerte de la recaudación provincial, pero que abrirían una inmediata disputa política con la oposición al cordobesismo, que mira a Milei como un activo para saltar a la gobernación.

La oposición en Córdoba advirtió sobre el rojo de las cuentas

El radical Miguel Nicolás aseguró que Llaryora se volvió "Nacióndependiente" y reclamó que los recursos se destinen a mejorar los ingresos de los jubilados provinciales. El veterano legislador boinablanca, alineado con el candidato a gobernador Rodrigo de Loredo, buscó bajar el relato de la Córdoba insular, independiente de la Nación o discriminada, que vertebró la construcción política y electoral oficialista desde 2008 a esta parte.

En la misma línea, la dirigente radical con peluca Soledad Carrizo sostuvo que el gobierno provincial pasó de denunciar el abandono de la Casa Rosada a recurrir a esa misma administración cuando las cuentas comenzaron a tensionarse. El peso de la responsabilidad se lo asigna al manejo de las cuentas que hizo Llaryora y no al repliegue del Estado en materia de subsidios o asistencia en salud y educación.

El jefe de gabinete de Javier Milei en una reunión de trabajo con Gabriel Bornoroni, Soledad Carrizo, Laura Rodríguez Machado e intendentes de Córdoba

En La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni también vinculó la asistencia con una presunta debilidad financiera provincial y volvió a cuestionar el nivel de endeudamiento y presión impositiva de Córdoba.

El jefe de la bancada oficialista en Diputados es el más perjudicado en este tufillo de "pacto" que busca instalar el llaryorismo. Si bien no confirma que será el candidato, sostiene que Milei quiere ganar la provincia y sostiene que Calvo y otros funcionarios dicen "mentiras" sobre los efectos de una relación institucional con el poder central.

El equilibrio fiscal y la robustez de la caja provincial son elementos que marcaron la “venta” de los gobernadores cordobesistas de su gestión y explica la ventana que abre para la oposición. Pega en ese eje que, hasta hace poco, funcionarios de Llaryora salieron a celebrar, porque Córdoba estaba entre el reducido grupo de provincias –solo siete- que cerraron 2025 con equilibrio fiscal.

La lectura de la escudería de Martín Llaryora

En consecuencia, en el llaryorismo ensayan una explicación exactamente opuesta a la oposición y buscan correr el eje de lo matemático a lo político.

El entorno del gobernador sostiene que la asistencia nacional termina por debilitar dos de los principales argumentos de la oposición que ya está en modo campaña.

"No pueden alimentar el discurso anticorrupción, porque hoy tienen más problemas que nosotros, pero tampoco pueden seguir diciendo que Milei viene con todo por Córdoba si al mismo tiempo la Nación decide asistir financieramente a la provincia", resume un funcionario del Centro Cívico.

Llaryora no estará en la nutrida foto de gobernadores que rodearán a Milei en Tucumán, en la vigilia por el 210° aniversario de la Independencia



La decisión combina la prioridad por la agenda local



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@YaniPassero pic.twitter.com/oJP3fnGE0C — LETRA P (@Letra_P) July 8, 2026

El oficialismo provincial rechaza además que el auxilio responda a un cuadro de crisis fiscal. Recuerda que distintos organismos internacionales mejoraron recientemente la calificación crediticia de Córdoba y sostiene que los fondos permitirán sostener el nivel de inversión pública pese a la caída de la recaudación.

En el entorno de Llaryora creen que, si el Presidente deja de ser un factor permanente de confrontación entre Córdoba y la Casa Rosada, el electorado liberal-conservador volverá a evaluar principalmente la gestión provincial cuando llegue el turno de elegir gobernador.

En esa lógica, el nuevo vínculo con Milei no sólo garantiza recursos para atravesar un año de menor recaudación, sino que también modifica el escenario sobre el que la oposición imaginaba disputar la sucesión provincial en 2027.