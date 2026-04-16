Gabriel Bornoroni bajó su acto de lanzamiento en Córdoba y evita chocar con Martín Llaryora en el Congreso

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni , decidió enfriar los motores y postergar su demostración de fuerza en Córdoba . En un contexto en donde la imagen de Javier Milei está en picada, reprogramaron el Encuentro Provincial que prometía dardos para el cordobesismo.

El Congreso cocina una serie de reformas que buscarán tener el aval de varios opositores. El bloque de Provincias Unidas liderado por el gobernador Martín Llaryora no escapará a esa petición. Ante ebulliciones por críticas y cuestionamientos, bajar la exposición y evitar declaraciones es la opción.

Lo que originalmente estaba previsto como un gran Encuentro Provincial este sábado 18 de abril en el salón Alto Botánico en el noroeste de la ciudad de Córdoba, terminó sucumbiendo a una reprogramación llamativa que traslada la cita al próximo 16 de mayo. En ese evento, se iba a lanzar una plataforma para que toda la ciudadanía cordobesa pudiera denunciar a la gestión provincial.

Según confirmaron fuentes del partido a Letra P , la decisión no solo afectó al cónclave capitalino, sino que también barrió con la actividad "Córdoba Emprende" en Villa Carlos Paz , un evento que fue desactivado por la cúpula provincial al ser considerado una iniciativa local sin el aval de la conducción.

Bornoroni, que debía ser el orador central del evento capitalino, ha optado por el silencio en medio de un contexto nacional que golpea la línea de flotación de la imagen de Javier Milei . El candidato a gobernador queda preso de la coyuntura nacional y evita el lanzamiento.

karina milei menem bornoroni Gabriel Bornoroni, junto a Karina Milei y Martín Menem

Los recientes cuestionamientos sobre los movimientos patrimoniales y viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumados a la persistente tensión en organismos sensibles como el PAMI donde, pese a los ruidos, en el entorno libertario aseguran que la gestión está "mucho mejor", han tenido su repercusión.

Algunas encuestas muestran el enfriamiento de los números: la imagen negativa de Milei y de su gestión crece.

En este escenario, Bornoroni entiende que una exposición masiva en el corazón de Córdoba podría resultar contraproducente si no se logra blindar el discurso frente a los problemas de gestión en la capital federal. Mientras, adelantaron de su entorno, la posibilidad de un locro con dirigentes para el 1 de Mayo es otro evento que se cocina en el calendario del partido violeta.

La diplomacia de los votos con Martín Llaryora

Más allá de la cuestión de imagen, la postergación se lee como un gesto de realismo político en el marco de la negociación con el gobierno de Martín Llaryora.

El oficialismo nacional se encamina a una semana clave en el Congreso y sabe que los votos de los diputados y senadores que responden al Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial, son piezas de oro para su ingeniería parlamentaria.

En este sentido, evitar un acto de tono proselitista o confrontativo en territorio cordobés funciona como una ofrenda de paz temporal para no enturbiar las conversaciones con el peronismo provincial.

llaryora aresca torres schiaretti basualdo gutierrez Martín Llaryora y la bancada cordobesista en la Cámara de Diputados

El silencio de Bornoroni se interpreta entonces como una inversión política: no agitar las aguas locales es la condición necesaria para facilitar el acompañamiento de la oposición dialoguista en leyes que el Ejecutivo considera fundamentales para su programa de reformas.

La mirada de la conducción libertaria está puesta ahora en el miércoles 22 de abril, fecha en la que se buscará reactivar la Ley Hojarasca. Se trata de aquel ambicioso paquete de derogaciones diseñado por Federico Sturzenegger que el Gobierno envió al Congreso en octubre de 2024 y que, tras meses de parálisis, vuelve a la superficie sin cambios en su redacción original. El texto apunta a eliminar normativas que la gestión de Milei considera obsoletas, pero su avance depende de una sintonía fina con los bloques provinciales que hoy Bornoroni prefiere no poner en riesgo.

Junto a esta iniciativa, el temario de reformas en el uso de tierras y la inviolabilidad de la propiedad privada completan un menú legislativo que requiere de una atención exclusiva, desplazando la pirotecnia de los actos partidarios para más adelante.

Despejar el panorama: la esperanza en Córdoba

El 16 de mayo asoma como el nuevo horizonte para que La Libertad Avanza intente recuperar la iniciativa en Córdoba con un escenario, esperan, más despejado. El margen de maniobra que el oficialismo gane en el Congreso determinará si Bornoroni puede volver a la carga con su agenda de posicionamiento territorial o si la cautela seguirá siendo la norma.

Por el momento, la orden de la Casa Rosada es ordenar la gestión, cerrar los frentes abiertos por los escándalos internos y asegurar que la "hojarasca" legislativa finalmente se convierta en ley antes de volver a llenar los salones de la provincia que sigue siendo el bastión innegociable del experimento libertario.