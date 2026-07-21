La novela de la ruta A012: dos años para traspasarle a Santa Fe una obra pública sin plata en la era Milei

El traspaso de la ruta nacional A012 a la órbita de Santa Fe para que la provincia se haga cargo de reparar esa carretera clave para el entramado productivo, que se formalizará este miércoles en la Casa Rosada , es el último capítulo de un largo camino que demandó más de dos años de negociaciones y atravesó a tres jefes de Gabinete antes de alcanzar un entendimiento.

El convenio quedó previsto para rubricarse durante un encuentro entre el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro ; el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . El acuerdo habilitó el inicio de las tareas sobre una de las trazas más importantes para el transporte de cargas del principal complejo agroexportador del país.

La A012 , conocida como la segunda circunvalación de Rosario , conecta las terminales portuarias con las rutas nacionales que llegan desde el interior. Su deterioro se convirtió, desde el comienzo de la gestión provincial del mandatario radical, en una de las principales demandas de la administración santafesina ante el Gobierno.

En junio de 2024, Pullaro firmó un convenio con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos , para que la Nación transfiriera a la provincia 20 obras y reactivara otras 25 de un total de 189 proyectos reclamados por Santa Fe .

La decisión respondió a las demandas de los gobernadores por la paralización de la obra pública, en momentos en que el Gobierno buscaba respaldo político para aprobar la ley Bases y otras reformas impulsadas por el presidente Javier Milei .

Guillermo Francos y Maximiliano Pullaro

Sin embargo, ese convenio dejó afuera las rutas nacionales vinculadas al complejo agroexportador del Gran Rosario, el principal objetivo de la administración santafesina.

Pocos días después de la firma de aquel acuerdo, durante el acto por el Día de la Bandera, Pullaro reclamó públicamente al presidente que mirara "el interior productivo" y avanzara con obras de infraestructura para sostener la competitividad de la provincia.

Toto Caputo endureció las condiciones y la negociación volvió a frenarse

Cinco meses después, las conversaciones volvieron a complicarse. Los ministros provinciales de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y de Economía, Pablo Olivares, se reunieron con el entonces secretario fantasma de Infraestructura Martín Maccarone, dependiente del Ministerio de Economía que conduce Toto Caputo.

Tras ese encuentro, Enrico sostuvo que el Gobierno había cambiado las condiciones del acuerdo. Según explicó, la Casa Rosada pretendía que Santa Fe desistiera de los reclamos por las acreencias que mantenía con la Nación, especialmente por la deuda previsional.

"Nos corren la raya", resumió entonces el ministro provincial. En la Casa Gris insistían con que ese condicionamiento no había formado parte de las conversaciones previas mantenidas con Francos y con Caputo, por lo que las negociaciones quedaron nuevamente paralizadas.

Diego Santilli destrabó el acuerdo por la A012

En febrero de este año, el secretario de Obras Públicas y Hábitat de Santa Fe, Marcelo Pascualón, retomó las conversaciones con el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, para analizar alternativas que permitieran concretar el traspaso de la A012.

A partir de esos contactos comenzó una nueva etapa de diálogo. En el gobierno santafesino atribuyeron un papel relevante al entonces ministro del Interior, Diego Santilli, cuya relación política con la gestión provincial facilitó el acercamiento entre ambas administraciones. También destacaron la sintonía con dirigentes del PRO, en especial con la exvicegobernadora y hoy diputada Gisela Scaglia.

La negociación terminó de encaminarse cuando Caputo anunció, durante una visita en abril pasado a la Bolsa de Comercio de Rosario, que la Nación transferiría a Santa Fe la administración de la obra para que la provincia ejecutara las reparaciones con recursos propios.

Toto Caputo en su visita a la Bolsa de Comercio de Rosario.

El anuncio puso fin a una disputa que incluso incluyó la colocación de carteles por parte del gobierno santafesino en rutas nacionales para señalar que el deterioro de esas trazas era responsabilidad de la Casa Rosada.

Con el acuerdo prácticamente cerrado, en el entorno de Pullaro interpretaron que la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete abrió un canal de diálogo más fluido con el Gobierno. En la provincia confian en que esa relación también facilitará futuras negociaciones por la deuda previsional y otros reclamos financieros que permanecían pendientes entre Santa Fe y la Nación.