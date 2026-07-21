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ELECCIONES

Chubut: las razones de Gerardo Merino para que Trelew elija gobernador e intendente el mismo domingo en 2027

En diálogo con Letra P, señaló como argumentos el costo y el rechazo a múltiples votaciones. El acuerdo político con Ignacio Torres. La fecha, un misterio.

Letra P | Ayelén Bonino
Por Ayelén Bonino
El intedente de Trelew, la segunda ciudad de más grande de Chubut, el radical Gerardo Merino.&nbsp;

El intedente de Trelew, la segunda ciudad de más grande de Chubut, el radical Gerardo Merino. 

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, confirmó que convocará a elecciones municipales con un cronograma unificado con la provincia de Chubut, en una decisión que implica un cambio respecto del esquema aplicado en 2023, cuando la ciudad desacopló sus comicios locales.

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Ayelén Bonino

En diálogo con Letra P, el jefe comunal reveló los motivos que llevaron a descartar un desdoblamiento y aseguró que la decisión fue consensuada con el gobernador Ignacio Torres como parte de una estrategia política común, aunque aclaró que también pesaron otras razones, como cuestiones de índole logística que implicarían un gasto extra para el municipio.

Gerardo Merino y más definiciones de cara a 2027

"Tenemos una alianza estratégica y política con el gobernador que nació en Trelew y que va a seguir. Hay un acompañamiento político en este proyecto en el que vamos juntos. Esto es fundamental”, afirmó Merino a este medio con respecto al móvil de la determinación.

“Lo venimos hablando con el gobernador. No es una decisión personal mía, sino que también hay un consenso de seguir traccionando juntos, que es lo que venimos haciendo desde el principio", agregó, aunque no dio definiciones de la fecha de los comicios.

Ignacio Torres y Gerardo Merino

Ignacio Torres y Gerardo Merino

Además de la sintonía con Torres, Merino sostuvo que organizar una elección exclusivamente municipal y otra provincial implicaría un gasto que considera innecesario. "También se decidió por una cuestión económica y de logística. No deja de ser un gasto más celebrar otro proceso electoral", señaló.

A ese argumento sumó otro de carácter político. "Hay una cuestión electoral, que tiene que ver con que la gente va a votar muchas veces a lo largo del año: para intendente, para gobernador, para presidente, para las PASO. Eso genera descontento social y es innecesario", explicó.

Trelew en el mapa electoral

Trelew funciona como segundo centro político de Chubut. Por eso el oficialismo provincial lo entiende como un territorio central para sostener el poder, mientras el peronismo busca tejer lazos de unidad para volver al poder municipal tras la histórica derrota de 2023.

En aquella ocasión, el entonces jefe comunal Adrián Maderna decidió separar aguas con el juego del gobernador Mariano Arcioni y adelantó las elecciones. En los comicios que se llevaron a cabo en abril, Merino ganó con más del 32% de los votos, puso fin a dos décadas de gobiernos vinculados al peronismo y fue sembrando el camino hacia la victoria provincial de Torres, que se terminó concretando tres meses más tarde.

De cara a 2027, la sociedad política entre el gobernador y el intendente está consolidada y también se traducirá en la estrategia electoral: el municipio acompañará el cronograma que finalmente establezca la provincia.

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