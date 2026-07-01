Con Rodrigo de Loredo en carrera, Marcos Ferrer pidió a la oposición que no pierda el tiempo y cierre filas

Con Rodrigo de Loredo ya lanzado para la gobernación, su mano derecha Marcos Ferrer reclamó a la UCR y al resto de la oposición que aceleren la construcción de una alternativa al peronismo de Córdoba . El intendente de Río Tercero aprovechó la visita del exdiputado para enviar un mensaje hacia el conjunto del espacio no oficialista.

Los radicales saben que el camino hacia la gobernación no se construye solo en las redes sociales ni en los medios de comunicación. Por eso, la gira combinó los tradicionales videos para el algoritmo digital con dosis de rosca política, contención de la tropa territorial y un test de realismo ante el Círculo Rojo de la región.

Quedó claro que les urge acelerar el reloj teniendo en cuenta que las elecciones provinciales podrían ser el mayo, según ventila el cordobesismo.

El plato fuerte de la visita se sirvió en las instalaciones del Aero Club de Río Tercero. De Loredo se sentó, junto a Ferrer y el legislador Gustavo Bottasso , frente a un nutrido grupo de empresarios de diversos rubros de la ciudad. "Pesos pesados", según describen los asistentes radicales que caminaron el lugar.

Quienes sintonizaron la frecuencia del encuentro la definieron como "bastante picante". Las figuras de negocios no anduvieron con rodeos. El temario giró en torno a interrogantes recurrentes como el plan impositivo para la provincia si el radicalismo llega al poder.

de loredo rio tercero Rodrigo de Loredo se reunió con empresarios en Río Tercero

El sector empresarial “está al tanto de lo que se debate, están escuchando y preocupados por la situación de Córdoba”, indicaron en el entorno del candidato.

La respuesta de De Loredo se alineó con la época y con las demandas del Círculo Rojo. En sintonía con sus piezas audiovisuales, brindó propuestas y criticó al peronismo.

El objetivo de Marcos Ferrer

El dato político de la gira lo aportó el propio Ferrer. Ante la dirigencia boinablanca que se reunió el Club central Norte, el presidente de la UCR cordobesa hizo un balance del proceso electoral anterior y bajó una línea clara de cara al futuro inmediato: la necesidad de estructurar el armado político con tiempo.

ferrer de loredo botasso Marcos Ferrer, Rodrigo de Loredo y Gustavo Bottasso en Río Tercero

En ese contexto, De Loredo acuerda en la necesidad de un frente opositor y dialoga con Luis Juez y Lule Menem, de La Libertad Avanza. En Río Tercero, ante la consulta sobre si va a ir en el camino junto a los libertarios, De Loredo respondió: “Voy a intentar que nos acompañen y que le demos a córdoba un frente no peronista después de 27 años de peronismo”.

"Creemos que estamos en condiciones, mejor que ningún otro, de conducir el proceso de renovación en Córdoba", afirmó el exdiputado y consideró que una alianza no es la "única forma" de ganarle al peronismo, "pero no hay forma de que gane si estamos unidos".

Interna en la UCR de Córdoba, en pausa

Con la estrategia latente de postergar la elección de autoridades del partido para 2027, en el deloredismo juran que de la interna partidaria no se habló nada. Tiene sentido, la conducción está segura sobre el apoyo mayoritario a la candidatura del exjefe de la bancada radical en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, la foto final dejó ver una fuerte presencia de la liga de legisladores provinciales Matías Gvozdenovic, Alfredo Nigro, Lucas Valiente, Mauricio Jaimes y Gustavo Botasso.

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La elección en Marcos Juárez, primer ensayo



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A ellos se sumó el presidente del Foro de Intendentes Radicales de la provincia, Rubén Dagum, además de una nutrida delegación de alcaldes de Tercero Arriba y un pelotón de Río Segundo que bajó para marcar tarjeta (con representantes de Oncativo y Villa del Rosario, entre otros).

El componente local se completó con la plana mayor del radicalismo local: la exdiputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, concejales, autoridades partidarias y exintendentes históricos de la ciudad como Alberto Martino y Luis Brower de Koning.

Con la cena de camaradería como broche de oro antes del regreso a la ciudad de Córdoba, De Loredo se llevó en la libreta una certeza: el esquema territorial de Tercero Arriba está alineado y el discurso del ajuste estatal tiene mercado en el sector privado del interior.