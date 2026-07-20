Ni Vaca Muerta salva a las pymes: importaciones chinas frenan el desarrollo de proveedores locales

El crecimiento exponencial de la producción de gas y petróleo que va a generar Vaca Muerta con la construcción de oleoductos y gasoductos no garantiza aún el desarrollo de las pymes industriales del sector, que tienen el 40% de las máquinas apagadas, les suben los costos en dólares y no pueden competir con las importaciones que realizan las grandes petroleras.

“Están destruyendo la cadena de valor del oil and gas que tiene más de 100 años", advirtió Pablo Rufino , presidente de la Cámara de Fabricantes de Maquinarias y Equipos para la Industria (Cafmei) , que integra la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina ( Adimra ) "Nos reconvertiremos en importadores, con un teléfono, una computadora y asociados a un fabricante chino. Al gobierno tampoco le interesa, hablan de competitividad, pero no bajan impuestos”, agregó.

Rufino aseguró que “hay compras de proyectos de inversión que aplicaron al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), donde el fabricante local tiene que competir con un producto importado que no paga impuestos. El acero en China cuesta menos de la mitad que en Argentina”.

Fuentes de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (Cipibic) detallaron a Letra P que “Vaca Muerta no tracciona a todos los proveedores de este tipo de equipos, muchos de ellos enfrentan caídas de actividad y del horizonte de trabajo y solo el 19% de las empresas tienen contratos de trabajo vigentes”.

Y mencionaron dos causas: la pérdida de competitividad por atraso cambiario y los beneficios y facilidades para importar bienes de capital, ya sean nuevos o usados, que ofrece el gobierno nacional.

Petroleras aumentan importaciones

La producción de las empresas metalúrgicas vinculadas a la cadena de valor del petróleo y gas cayó 3,5% en mayo, según el relevamiento de Adimra. El 85% de las proveedoras de gas y petróleo tiene una capacidad ociosa del 50%.

Jorge Scian, director de TYCSA, una pyme bonaerense del partido de Esteban Echeverría, que diseña y fabrica equipos para la industria de petróleo y gas, le dijo a Letra P que “las grandes constructoras que trabajan en Vaca Muerta están importando mucho y el sector en su conjunto está muy mal, con una baja de actividad”.

Sin embargo, Scian también resaltó que “están resurgiendo una cantidad de licitaciones y va a haber trabajo, porque hay rubros donde a las grandes operadoras les conviene comprar local”. Tycsa tiene contratos vigentes para construir equipos para YPF, TGS, Tecpetrol y Techint.

El costo de los insumos es clave y motiva decisiones complejas. "Depende de qué decisión toman las empresas nacionales que ganan las licitaciones. Yo prefiero comprar los insumos para mis equipos a proveedores locales, porque son elementos muy sensibles en el tema seguridad y confío en nuestra industria. Muchas veces pierdo las licitaciones con los que compran insumos importados más baratos, es un riesgo, pero gano en tranquilidad”, dijo Scian.

Vaca Muerta no derrama

Leandro Tercic es presidente de Valmec S.A., una pyme que fabrica válvulas y sistemas de control para la industria petrolera. “YPF celebró un acuerdo marco para comprar válvulas esclusa, de globo y de retención, y la distribución fue en un 85% para empresas importadoras que no tienen fabricación local", dijo. "Lo mismo hizo cuando compró válvulas esféricas. Eso muestra la intención de YPF de no desarrollar proveedores locales", añadió. "La calidad de las válvulas que vienen de afuera está al límite con las normas”, advirtió el industrial.

Tercic aseguró que “desde junio de 2024 que Vaca Muerta no derrama para los proveedores argentinos". Incluso Techint empezó a reemplazar proveedores locales por importaciones, advirtió. "Algunas operadoras, además de comprar bienes a importadores locales, también importan directamente, como Techint, que compra en la India caños y válvulas. Incluso ahora están habilitados para comprar equipos usados”, sostuvo.

El titular de Valmec afirmó que “para una pyme argentina, competir con China es muy difícil, las exigencias de calidad para los nacionales son nivel 10, porque nos pueden controlar, y nivel 6 para lo proveniente de China”.

YPF compra por precio, pero negocia

Entre las grandes operadoras de Vaca Muerta se encuentran YPF, Pan American Energy, Vista, Tecpetrol, Pluspetrol, Phoenix, Exxon y Shell, que son las que impulsaron las inversiones en la infraestructura para la evacuación del shale oil y el shale gas. También están en Vaca Muerta las constructoras de las obras civiles, como Techint, Sacde, Contreras, Pumpco y Sicim.

Horacio Marín, el presidente y CEO de YPF, sostiene que, por respeto a los accionistas, la empresa está obligada a elegir el mejor precio, y detalló que en muchas oportunidades, ante precios equiparables, llaman a la pyme local y le piden que se adecue con el precio.

Horacio Marín, ceo de YPF, con gobernadores patagónicos en Vaca Muerta

Marín aseguró que cuando él lideró el megaproyecto de shale gas en Fortín de Piedra, como ejecutivo de Techint, “participaron 1000 pymes”.

Techint y Tecpetrol y el apoyo a las pymes

“Vaca Muerta es una realidad porque hubo un entramado industrial con más del 75% de pymes que constituye toda la cadena del sector”, dijo Ricardo Markous, el CEO de Tecpetrol, la petrolera de Techint que en 2025 comenzó el desarrollo para la producción de 70.000 barriles diarios de shale oil del área Los Toldos II Este que, según Techint, tiene más de 800 pymes nacionales involucradas en el desarrollo del proyecto.

Markous asegura que el “desarrollo de Vaca Muerta es con industria nacional” y mencionó a pymes como El Fortín Producciones, Flargent, VMC Refrigeración, Hidrofrac, Idero del grupo Salvatore, Cesetti Comunicaciones y Tycsa, que trabajan con Techint bajo el programa Propyme. También son clientes del acero de la empresa que lidera Paolo Rocca.

La fundición en su peor momento

El subsector más golpeado por el incremento de las importaciones es el de los fundidores de acero, donde el sector de gas y petróleo es uno de sus principales clientes, con casi el 40% de la demanda. Por eso están trabajando con una capacidad instalada del 41,1%.

La cadena de valor del oil & gas es histórica en Argentina. Nació y se desarrolló junto con YPF desde 1922. Actualmente incluye a más de 150 empresas y genera más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos. El recurso de clase mundial que representa Vaca Muerta, en Neuquén, es visto como una oportunidad estratégica para los proveedores locales.

Otro golpe a la cadena de proveedores locales del sector petrolero se lo dio el abandono por parte de YPF a las explotaciones de petróleo convencional: “Allí éramos grandes proveedores y ahora se cortó, las empresas que se hicieron cargo de esos pozos son muy chicas y sus niveles de inversión son bajos”, dijo Rufino.