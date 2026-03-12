Córdoba: la asistencia a personas en situación de calle se disparó un 92% en la era de Javier Milei

La ciudad de Córdoba atraviesa un récord de personas en situación de calle. El aumento comenzó a evidenciarse desde la asunción de Javier Milei y se profundizó con el impacto de las políticas de ajuste. Con números oficiales, la gestión del intendente Daniel Passerini reconoce el agravamiento del problema y advierte sobre las dificultades para sostener la asistencia.

El secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Raúl La Cava , explicó a Letra P que el fenómeno combina la pérdida de empleo, la caída de ingresos y la reducción de programas sociales.

El escenario se complejizó aún más a partir de junio de 2025, cuando el Gobierno nacional dispuso mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que la atención de las personas en situación de calle pase a ser responsabilidad de las provincias, una decisión que, según el municipio, dejó a las ciudades con menos herramientas para responder a la emergencia.

Entre las cifras presentadas por esa secretaría de la ciudad se detalla que en lo que va de 2026 ya son 389 las personas que han pasado por el programa de situación de calle, integrando un acumulado histórico que, desde 2020 a la fecha, suma un total de 9.940 personas asistidas.

Actualmente, la capital registra 138 personas alojadas en dispositivos municipales y otras 155 en instituciones articuladas como Hogares de Cristo , Red Puente y Hombre Nuevo . A este esquema se suman 250 casos agudos de personas que reingresan sistemáticamente al sistema y 150 que deambulan de manera eventual por la ciudad.

El funcionario advirtió que la crisis ya no solo golpea a los sectores tradicionalmente excluidos, sino que ha perforado la estructura de los trabajadores registrados. “Desde el día 20 de cada mes, las personas ya están pidiendo ayuda en la Municipalidad por falta de alimentos y vestimenta, algo que antes no sucedía”, señaló.

El efecto dominó se hace evidente. Sobre la complejidad de esta situación, La Cava fue tajante al señalar que la droga es la segunda pandemia que ha quedado y que, en muchos casos, el abordaje debe ser mediado por la justicia. A este cuadro crítico se le suman los problemas de salud mental.

La disparada en la gestión de Javier Milei

Los datos oficiales revelan que, desde finales de 2023, coincidiendo con el inicio de la gestión de Milei, la ciudad de Córdoba ha experimentado un salto alarmante en las estadísticas de indigencia y exclusión habitacional. La fecha coincide con la intendencia de Passerini, quien no pierde oportunidad para responsabilizar al Gobierno nacional de la crisis del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2028184816319902112&partner=&hide_thread=false APERTURA DE SESIONES Ciudad de Córdoba



Passerini renovó críticas a la Casa Rosada



La gestión en tiempos de ajuste y la apuesta con Llaryora



Palos a la oposición que ya gobernó la ciudad



https://t.co/sEjxdfIcXN

@luisezegarra pic.twitter.com/n3QOPJwq51 — LETRA P (@Letra_P) March 1, 2026

En detalle, mientras en 2023 el programa asistió a 1.623 personas, para el cierre de 2024 la cifra escaló a 2.021, alcanzando un pico crítico en 2025 con 3.115 personas bajo el programa municipal.

En el 2022 fueron 1.414 asistidas; en el 2021 la Municipalidad contuvo a 826 personas y en el 2020 a 526.

Este incremento representa un disparo cercano al 92% en apenas dos años, un fenómeno que se asocia directamente con el impacto de la "motosierra" sobre la red de contención social: el desfinanciamiento de programas nacionales y el aumento del desempleo.

“Esperemos que esto cambie urgente. Queremos que al país le vaya bien porque es imposible que un municipio salga a suplir lo que debe hacer el estado nacional. El municipio solo puede poner paliativos a la situación”, indicó La Cava.

Economía y salud, el colapso en La Docta

El deterioro socioeconómico también se traduce en una presión inédita sobre la infraestructura de salud. Los hospitales municipales se encuentran saturados debido al colapso en la atención de los centros provinciales.

Este fenómeno, consideró La Cava, es impulsado por la caída masiva de afiliaciones a obras sociales y la imposibilidad de miles de cordobeses de costear los coseguros médicos en el sector privado, empujando a la clase media hacia el sistema público de salud.

La realidad productiva de la ciudad también muestra signos de agotamiento. "Hay pymes que cierran y negocios atendidos por sus propios dueños porque no pueden tener empleados", describió el funcionario, vinculando el desempleo creciente con la suba de la indigencia.

“Es la realidad de la Argentina, Córdoba tiene el 50% de pobreza”, cerró.