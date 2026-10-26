Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
CONGRESO

Consejo de la Magistratura: el peronismo sumó un senador a su bloque para robarle un voto al Gobierno

Es el riojano Fernando Rejal. El PJ alcanza las 22 bancas. La Libertad Avanza necesita dos aliados para prevalecer. Hay tiempo hasta el 18 de noviembre.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Fernando Rejal, senador del peronismo, clave para el reparto de poder en el Consejo de la Magistratura.

Fernando Rejal, senador del peronismo, clave para el reparto de poder en el Consejo de la Magistratura.

La pelea por cubrir los lugares en el Consejo de la Magistratura está al rojo vivo. En una maniobra que puede derivar en nuevos planteos judiciales, el bloque peronista del Senado incorporó formalmente a un aliado con el objetivo de no perder un consejero frente a La Libertad Avanza.

Notas Relacionadas
El candidato del oficialismo del Colegio de la Abogacía de la Ciudad, Alberto Biglieri, resultó ganador en la elección de abogados representantes ante el Consejo de la Magistratura.
LA JUSTICIA QUE VIENE

Abogados al Consejo de la Magistratura: la lista de Angelici y Gil Lavedra ganó y renovó dos bancas

Por 
Letra P | Francisco Basualdo
Francisco Basualdo

La maniobra se conoció este lunes y el implicado es el senador riojano Fernando Rejal, quien abandonó el bloque que compartía con el puntano Fernando Salino. El espacio forma parte del interbloque Populares, como se denomina al PJ. Lo completan Gerardo Zamora y Esther Moreno, ambos de Santiago del Estero.

Con la incorporación formal de Rejal, el PJ suma 22 bancas, apenas una más que La Libertad Avanza. La ley que define la integración del Consejo de la Magistratura, derogada en 2006 y restablecida por la Corte Suprema en 2022, asigna ocho consejeros al Congreso, cuatro por cada Cámara.

Dos corresponden a la fuerza más numerosa, mientras que los dos restantes se distribuyen entre las siguientes minorías. El organismo tiene 20 miembros y se completa con jueces, abogados y académicos. Lo preside el titular de la Corte Suprema de Justicia.

La disputa por la Magistratura

Las vacantes del Consejo de la Magistratura deben cubrirse a partir del 18 de noviembre y los mandatos duran cuatro años.

El PJ busca conservar los dos consejeros que tiene por el Senado, Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde. Los elegidos serían el bonaerense Eduardo De Pedro y la riojana Florencia López.

La Libertad Avanza postularía a la neuquina Nadia Márquez y, si gana otro cupo en la Magistratura, sería para la fueguina en María Belén Monte de Oca. La jefa de la bancada, Patricia Bullrich, tiene 20 días para buscar aliados que la conviertan en la fuerza más numerosa. La interpretación reglamentaria está en manos de Victoria Villarruel.

El último cupo será para UCR y el elegido es Maximiliano Abad, quien mantiene un fuerte enfrentamiento con Márquez por la conducción de la Comisión de Acuerdos. El senador marplatense heredó la presidencia tras el fallecimiento del libertario Juan Carlos Pagotto. La neuquina, alineada con Karina Milei, buscó sucederlo, pero los aliados del Gobierno, entre ellos Abad, no la quisieron votar.

La maniobra del peronismo puede generar polémica. En 2022, el entonces bloque del Frente de Todos, conducido por Cristina Fernández de Kirchner, apeló a una estrategia similar. En aquella oportunidad, dividió su bloque para sumar un consejero por la segunda minoría.

La Justicia consideró irregular esa decisión y le devolvió el lugar a Luis Juez, quien asumió como representante del PRO y es actual senador de La Libertad Avanza.

La pelea por los lugares en Diputados

La otra disputa legislativa por el Consejo de la Magistratura se desarrolla en la Cámara de Diputados, donde, por uso y costumbre, se habilita la creación de alianzas ocasionales para reunir una mayoría.

Si se toma como criterio la conformación de los bloques, La Libertad Avanza podría sumar dos consejeros, porque es la bancada más numerosa, con Gonzalo Roca. Actualmente, sólo cuenta con el cordobés Gonzalo Roca.

El peronismo debería resignar uno de sus lugares, una posibilidad que genera polémica. Actualmente, esos puestos están ocupados por Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, ambos del kirchnerismo.

El otro consejero cuyo mandato vence es Álvaro González, del PRO, quien perdería ese lugar porque su espacio dejaría de ser el tercer bloque en importancia.

La representación correspondería a Provincias Unidas, un espacio heterogéneo en el que tienen peso los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Tienen pocos días para definir un consejero. Por los próximos cuatro años.

Temas
Notas Relacionadas
Consejo de la Magistratura: las cinco claves para entender las elecciones de abogados
RADIOGRAFÍA DEL VOTO

Consejo de la Magistratura: las cinco claves para entender las elecciones de abogados

La lista apadrinada por Angelici y Gil Lavedra se quedó con dos de las cuatro sillas en juego. Dónde hizo la diferencia. Los distritos claves para el peronismo.
Consejo de la Magistratura: las elecciones nacionales de abogadosdejaron claves para la pelea en la Ciudad
LA JUSTICIA QUE VIENE

Consejo de la Magistratura: las elecciones nacionales de abogados dejaron claves para la pelea en la Ciudad

El martes 17 votan los letrados para definir representantes al organismo porteño. Antecedentes y señales. Actores que jugaron y pesarán en la contienda.

Las Más Leídas

Más Sobre Congreso

También te puede interesar

Misiones: Amarilla salió a desmentir el lanzamiento de su candidatura a la gobernación, pero no se bajó.
¿JUEGA O NO JUEGA?

Misiones: Amarilla dio un paso en falso y desmintió el lanzamiento de su candidatura a la gobernación

Por  Letra P | Periodismo Político
Fernando Rejal, senador del peronismo, clave para el reparto de poder en el Consejo de la Magistratura.
CONGRESO

Consejo de la Magistratura: el peronismo sumó un senador a su bloque para robarle un voto al Gobierno

Por  Mauricio Cantando
María Ibarzabal Murphy y Santiago Caputo, a cargo de la gestión del proyecto sobre Malvinas. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Malvinas: Santiago Caputo acepta a Menem y Abdala en el Consejo de Seguridad, pero con roles acotados

Por  Mauricio Cantando
Andrés Rodríguez, de UPCN, versus Rodolfo Aguiar, de ATE
GUERRA DE GREMIOS

"Firmas para cobrar": la feroz interna entre ATE y UPCN que condiciona las próximas paritarias estatales

Por  José Maldonado