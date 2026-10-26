Consejo de la Magistratura: el peronismo sumó un senador a su bloque para robarle un voto al Gobierno

Fernando Rejal, senador del peronismo, clave para el reparto de poder en el Consejo de la Magistratura.

La pelea por cubrir los lugares en el Consejo de la Magistratura está al rojo vivo. En una maniobra que puede derivar en nuevos planteos judiciales, el bloque peronista del Senado incorporó formalmente a un aliado con el objetivo de no perder un consejero frente a La Libertad Avanza.

La maniobra se conoció este lunes y el implicado es el senador riojano Fernando Rejal , quien abandonó el bloque que compartía con el puntano Fernando Salino . El espacio forma parte del interbloque Populares, como se denomina al PJ. Lo completan Gerardo Zamora y Esther Moreno , ambos de Santiago del Estero.

Con la incorporación formal de Rejal, el PJ suma 22 bancas, apenas una más que La Libertad Avanza. La ley que define la integración del Consejo de la Magistratura, derogada en 2006 y restablecida por la Corte Suprema en 2022, asigna ocho consejeros al Congreso, cuatro por cada Cámara.

Dos corresponden a la fuerza más numerosa, mientras que los dos restantes se distribuyen entre las siguientes minorías. El organismo tiene 20 miembros y se completa con jueces, abogados y académicos. Lo preside el titular de la Corte Suprema de Justicia.

Las vacantes del Consejo de la Magistratura deben cubrirse a partir del 18 de noviembre y los mandatos duran cuatro años.

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El PJ busca conservar los dos consejeros que tiene por el Senado, Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde. Los elegidos serían el bonaerense Eduardo De Pedro y la riojana Florencia López.

La Libertad Avanza postularía a la neuquina Nadia Márquez y, si gana otro cupo en la Magistratura, sería para la fueguina en María Belén Monte de Oca. La jefa de la bancada, Patricia Bullrich, tiene 20 días para buscar aliados que la conviertan en la fuerza más numerosa. La interpretación reglamentaria está en manos de Victoria Villarruel.

El último cupo será para UCR y el elegido es Maximiliano Abad, quien mantiene un fuerte enfrentamiento con Márquez por la conducción de la Comisión de Acuerdos. El senador marplatense heredó la presidencia tras el fallecimiento del libertario Juan Carlos Pagotto. La neuquina, alineada con Karina Milei, buscó sucederlo, pero los aliados del Gobierno, entre ellos Abad, no la quisieron votar.

La maniobra del peronismo puede generar polémica. En 2022, el entonces bloque del Frente de Todos, conducido por Cristina Fernández de Kirchner, apeló a una estrategia similar. En aquella oportunidad, dividió su bloque para sumar un consejero por la segunda minoría.

La Justicia consideró irregular esa decisión y le devolvió el lugar a Luis Juez, quien asumió como representante del PRO y es actual senador de La Libertad Avanza.

Santilli trabaja en soledad para juntar los votos en el Congreso que le permitan suspender las PASO



Una alternativa que cobra fuerza en el Gobierno es aceptar las primarias no obligatorias, como propuso la UCR, pero no hay negociaciones en marcha



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La pelea por los lugares en Diputados

La otra disputa legislativa por el Consejo de la Magistratura se desarrolla en la Cámara de Diputados, donde, por uso y costumbre, se habilita la creación de alianzas ocasionales para reunir una mayoría.

Si se toma como criterio la conformación de los bloques, La Libertad Avanza podría sumar dos consejeros, porque es la bancada más numerosa, con Gonzalo Roca. Actualmente, sólo cuenta con el cordobés Gonzalo Roca.

El peronismo debería resignar uno de sus lugares, una posibilidad que genera polémica. Actualmente, esos puestos están ocupados por Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, ambos del kirchnerismo.

El otro consejero cuyo mandato vence es Álvaro González, del PRO, quien perdería ese lugar porque su espacio dejaría de ser el tercer bloque en importancia.

La representación correspondería a Provincias Unidas, un espacio heterogéneo en el que tienen peso los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Tienen pocos días para definir un consejero. Por los próximos cuatro años.