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EN LA LEGISLATURA

El oficialismo porteño y La Libertad Avanza pelean para definir la letra chica del Régimen Penal Juvenil

El bloque libertario aceleró la discusión en comisiones. Jorge Macri presentará el proyecto esta semana. El cruce entre Pilar Ramírez y Facundo del Gaiso.

Letra P | Abigail Contreiras Martínez
Por Abigail Contreiras Martínez
El oficialismo porteño y La Libertad Avanza se disputan quién define la letra chica del Régimen Penal Juvenil

El oficialismo porteño y La Libertad Avanza se disputan quién define la letra chica del Régimen Penal Juvenil

El fallo de la jueza Laura De Marinis, que sobreseyó a un menor de 14 años involucrado en un intento de robo, aceleró la discusión por la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la ciudad de Buenos Aires y abrió una nueva puja entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO por la letra chica del proyecto que deberá aprobar la Legislatura porteña.

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Letra P | Francisco Basualdo
Francisco Basualdo

Este lunes, el parlamento local reactivó el debate de una iniciativa del bloque que preside Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en el bastión macrista, para readecuar la legislación porteña al nuevo régimen impulsado a nivel nacional por Javier Milei. El texto ingresó a la Legislatura en marzo, pero no había tenido avances hasta este martes al mediodía, cuando se llevó adelante una reunión informativa conjunta en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales. El viernes habrá una nueva ronda de exposiciones.

Para esa fecha, el Ejecutivo porteño tiene previsto enviar a la Legislatura un proyecto propio que le permita sumarse al debate por el Régimen Penal Juvenil y digitar con mayor detalle los términos de la reforma del régimen punitivo de la ciudad para menores de edad. La iniciativa de LLA imita la ley aprobada por el Congreso, pero en el gobierno porteño buscan mayor autonomía respecto de la administración de Milei y concederle un rol protagónico a los integrantes de la Cámara Penal en el diseño del nuevo sistema.

Una carrera contrarreloj en la Legislatura porteña

Pese a que viene trabajando hace meses en un texto propio, el gobierno de Jorge Macri aún no había actuado en el plano parlamentario para garantizar la aplicación del nuevo régimen en la capital. Hasta ahora, solo había avanzado en el ámbito judicial, con el ministro de Justicia capitalino, Gabino Tapia, impulsando un jury contra la jueza De Marinis por declarar inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad a 14 años en el distrito.

El gobierno de Jorge Macri prepara una proyecto propio para avanzar con la implementación de un Régimen Penal Juvenil en la ciudad, pero aún no lo envió a la Legislatura

El gobierno de Jorge Macri prepara una proyecto propio para avanzar con la implementación de un Régimen Penal Juvenil en la ciudad, pero aún no lo envió a la Legislatura

El oficialismo había demorado la presentación de su proyecto por una sucesión de discusiones internas en torno a algunas disposiciones del nuevo régimen y la manera en que se deberá encarar su aplicación en el bastión de los primos Macri. Ahora, sin embargo, buscará agilizar ese debate para enviar el proyecto terminado a la Legislatura antes del fin de semana. Esperan que se lo pueda considerar el próximo viernes en la segunda reunión informativa en comisión, junto al proyecto de LLA.

En LLA buscaban capitalizar el retraso del oficialismo a su favor. El espacio de Milei quería apurar el tratamiento de su iniciativa para liderar la discusión e instalar su propuesta antes de que el oficialismo porteño remitiera su propia versión del texto. De fondo, hay una tensa disputa por quién conserva el control sobre la letra chica del nuevo régimen penal juvenil, en especial en la previa de un año electoral en el que se pondrá en juego la Jefatura de Gobierno.

En el peronismo, en tanto, aún no definieron qué estrategia adoptar. En Fuerza por Buenos Aires dudan de la conveniencia de presentar un proyecto propio, ya que prevén que tendrá pocas chances de ser aprobado. De no enviar un texto alternativo, se enfocarán en negociar con LLA y el macrismo para moderar el sesgo punitivista de las iniciativas que ya fueron impulsadas.

La mano de Daniel Angelici

El proyecto que prepara el oficialismo no ingresaría a la Legislatura a través de un integrante de la bancada Vamos por Más, sino de la mano de Aldana Crucitta, una legisladora de la Unión Cívica Radical (UCR) cercana a Daniel "Tano" Angelici. El bloque radical Ciudadanos Unidos suele comportarse como un aliado estratégico de Macri en la Legislatura.

No es el único puente que vincula al dirigente radical con la iniciativa que impulsa el alcalde. Javier Alejandro Buján, presidente de la Cámara Penal porteña, participó activamente de la redacción del proyecto que prevé presentar el Ejecutivo, El magistrado, que mantiene vínculos con Angelici, viene trabajando en el impacto que tendría la implementación de la ley nacional 27.801, sobre la baja de edad de imputabilidad, en la Justicia de la ciudad y las modificaciones que se necesitan para absorber las nuevas competencias.

Este martes, Buján estuvo presente también en la primera reunión informativa de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales en la que se debatió la iniciativa de la bancada libertaria. De las exposiciones en la Legislatura, que continuarán este viernes, también participan Marcela De Langue, jueza del Tribunal Superior de Justicia, y Gonzalo Ezequiel Viña, vicepresidente primero de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas que encabeza Buján.

Retrasos y pases de factura

La puja entre el bloque violeta y el oficialismo por el Régimen Penal juvenil ya había tenido un primer capítulo la semana pasada, luego de que se conociera que la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal Juvenil de la Ciudad había revocado el fallo de la jueza De Marinis que declaraba la inconstitucionalidad de la baja de la edad de imputabilidad.

El viernes pasado, Ramírez había reclamado en redes sociales por la demora en el tratamiento de su iniciativa para que la ciudad adhiriera a los lineamientos del Régimen Penal Juvenil. “La ley nacional ya rige, pero acá nadie adecuó el procedimiento para que funcione”, aseguró la legisladora, quien viene reclamando hace meses que la ciudad muestre mayor sintonía con la agenda de la Casa Rosada.

El legislador de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso -quien integra el bloque oficialista Vamos por más- no tardó en salir a cruzarla. Buscó desligar a la bancada macrista del retraso y apuntó contra la tropa violeta por las demoras en la discusión en el parlamento local.

“No se entiende Pilar Ramírez. Dijiste que la Legislatura lo tenía ‘cajoneado’. La verdad era que la Comisión de Justicia era la que tenía que convocar y la preside La Libertad Avanza”, apuntó el legislador. El órgano al que refiere Del Gaiso tiene como presidenta a la diputada libertaria Solana Pelayo.

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