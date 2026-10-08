Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
LA CIUDAD DE LA ROSCA

Jorge Macri piensa en la presidenta del Consejo de la Magistratura porteño para reemplazar a Quintana

Karina Leguizamón, cercana a Daniel Angelici, suena para la Secretaría de Justicia porteña. La continuidad política y judicial. Los tiempos de la designación.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
Jorge Macri piensa en la presidenta del Consejo de la Magistratura porteño para reemplazar a Quintana

Jorge Macri piensa en la presidenta del Consejo de la Magistratura porteño para reemplazar a Quintana

La actual presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Karina Leguizamón, suena como posible reemplazo de Francisco Quintana al frente de la secretaría de Justicia del gobierno de Jorge Macri.

La actual presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Karina Leguizamón, suena como posible reemplazo de Francisco Quintana al frente de la secretaría de Justicia del gobierno de Jorge Macri.

Jorge Macri tiene en carpeta a Karina Leguizamón, presidenta del Consejo de la Magistratura porteño, para reemplazar a Francisco Quintana en la Secretaría de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La funcionaria, vinculada políticamente a Daniel Angelici, aparece como una alternativa para cubrir la vacante que dejará el flamante secretario de Gobierno, cuyo nombramiento fue anunciado este jueves.

Notas Relacionadas
El principal armador de Jorge Macri, Daniel Angelici, se apresta a definir quién será el reemplazante de Ezequiel Sabor en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
TEMPORADA DE ROSCA

Jorge Macri define el reemplazo de Sabor y Angelici puede sumar un alfil en el gabinete o en la Legislatura

Por 
Letra P | Francisco Basualdo
Francisco Basualdo

La eventual designación de Leguizamón garantizaría la continuidad de la línea angelicista dentro del Ministerio de Justicia, que conduce Gabino Tapia, con el agregado de una funcionaria que conoce de primera mano el funcionamiento del Poder Judicial porteño. Abogada y con trayectoria en la administración pública, preside desde 2024 el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de la selección de magistrados y la administración judicial.

Su nombre también permite despejar uno de los interrogantes que había abierto la posible y después confirmada designación de Quintana. El traslado del dirigente a la secretaría se produce en un año de intensa actividad judicial, atravesado por la creación del fuero laboral porteño, el traspaso de competencias nacionales y una serie de reformas impulsadas por el Ejecutivo.

La llegada de Leguizamón permitiría sostener la interlocución con los distintos sectores de la Justicia sin alterar el esquema político construido hasta ahora.

Karina Leguizamón y los tiempos de la sucesión en Justicia

La presidenta del Consejo de la Magistratura tiene mandato en el organismo hasta diciembre, por lo que en Uspallata especulan con la posibilidad de postergar su desembarco en el Ejecutivo hasta entonces. Leguizamón llegó al organismo en 2023, cuando Quintana ejercía la presidencia, y un año después quedó al frente de su conducción. Su recorrido por el Consejo le permitió construir vínculos con magistrados, funcionarios y representantes de los distintos estamentos judiciales.

De concretarse el movimiento, Angelici terminaría de cerrar el reordenamiento que comenzó con la salida de Ezequiel Sabor hacia el Banco Ciudad. Con Quintana en Gobierno, el dirigente radical amplía su influencia en el armado político y territorial de la gestión de Jorge Macri, mientras que con Leguizamón conservaría su lugar en Justicia en un momento clave para la reorganización del Poder Judicial de la Ciudad.

Temas
Notas Relacionadas
El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, encara el tramo final del año con la negociación del presupuesto 2027 y la renovación del sistema de recolección de residuos como temas centrales para su administración política.
DISCUSIÓN 2027

Presupuesto y basura, los desafíos de Jorge Macri para mostrar músculo antes de 2027

Ambas negociaciones abren un juego de mayorías e intereses que medirá la capacidad política del jefe de Gobierno. La señal hacia LLA y Mauricio Macri.
Jorge Macri nombró a un alfil de Angelici como secretario de Gobierno: Francisco Quintana
La ciudad de la furia

Jorge Macri nombró a un alfil de Angelici como secretario de Gobierno, un cargo clave para el armado electoral

El elegido es el secretario de Justicia, Francisco Quintana. Remplaza a Ezequiel Sabor. El Ejecutivo porteño evaluó la posibilidad de eliminar la cartera.

Las Más Leídas

También te puede interesar

Consejo de la Magistratura: malestar entre abogados porque solo el candidato de Gil Lavedra fue al congreso de FACA
LA JUSTICIA QUE VIENE

Consejo de la Magistratura: malestar entre abogados porque solo el candidato de Gil Lavedra fue al congreso de FACA

Por  Letra P | Periodismo Político
Martín Marinucci, ministro de Transporte y precandidato a intendente de Morón
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

A río revuelto, Marinucci pesca en Morón en medio de la interna que desgasta a Lucas Ghi y Sabbatella

Por  Letra P | Periodismo Político
Consejo de la Magistratura de Entre Ríos para el período 2026-2028.
LA JUSTICIA QUE VIENE

Cómo quedó el equilibrio interno tras las elecciones en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos

Por  Juan Cruz Varela
Lisandro Catalán, jefe de LLA en Tucumán, con Alejandro Trapani, el candidato que lanzó en Tafi Viejo.
DISCUSIÓN 2027

Tucumán: Catalán rescata a un excandidato de Bullrich para pelear por la intendencia de Tafí Viejo

Por  Letra P | Periodismo Político