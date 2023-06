Con qué cartas llega cada sector del FdT al cierre de listas

El riojano Ricardo Quintela caminó los cien metros que separan el edificio del Consejo Federal de Inversiones (CFI) de las oficinas que Daniel Scioli tiene en la Ciudad de Buenos Aires. El miércoles por la tarde, después de que representantes de trece provincias firmaran un documento en el que exigieron un candidato de unidad en el Frente de Todos (FdT), el gobernador reelecto le llevó las razones de la decisión al embajador en Brasil para hacerlo cambiar de opinión respecto de su candidatura presidencial. No tuvo suerte.

En la vereda de enfrente no dudaron sobre lo que sucedió en el medio. “Fue Cristina”, apostó un vocero defensor de la disputa en las primarias sobre la posible influencia de la vicepresidenta en el cambio de opinión de Capitanich. La reunión no estuvo exenta de discusiones. No todos los presentes en el CFI acordaban con la línea del documento, pero primó el consenso público. “El adversario es la derecha y una PASO desordena la unidad que se forjó en cada provincia”, cerca de un mandatario de diálogo con Cristina.

La posición fue contundente. Los mandatarios pidieron “candidato de unidad” y reclamaron tener injerencia en el armado de la oferta electoral. Eso no necesariamente significa que busquen integrar la fórmula presidencial.

Quintela se lo explicó a Scioli en privado. Le dijo que los gobernadores no quieren quedar en medio de la disputa interna y quieren evitarse la visita de dos candidatos enfrentados a sus provincias. No pueden recibir a todos y quedarán obligados a elegir. Scioli le respondió que él puede visitar los 24 distritos invitado por empresas a las que ayudó a exportar productos a Brasil.

Otro aspirante a competir en las PASO, Agustín Rossi, acusó a los gobernadores de “autoritarios” por su exigencia. Es fácil pedir candidato de unidad cuando la mayoría de las provincias desdobló elecciones para asegurarse su distrito y separarse de la discusión nacional, braman los defensores de las primarias.

El “dueño de la lapicera” del PJ, a quien el congreso partidario nominó como apoderado para firmar las alianzas, Insfrán, también anduvo de recorrida. El formoseño estuvo el jueves en el Ministerio de Economía junto a Massa, ante quien ratificó la decisión de los gobernadores. Por la mañana se había reunido con el ministro De Pedro, cuya candidatura avanza a todo vapor.

A las PASO, a todo o nada

Alberto Fernández sembró la semilla el 17 de noviembre de 2021, en la Plaza de Mayo, cuando dijo que su deseo era que, en 2023, “desde el último concejal al Presidente” fue elegido por “los compañeros” del FdT. Una forma de enterrar la designación a dedo de Cristina, el mecanismo que lo llevó a él mismo a la Presidencia, hace cuatro años. Fue el comienzo del fin de la relación con la vicepresidenta.

El Presidente sostiene lo dicho. Aún después del documento que firmaron trece gobernadores, Fernández les dijo a los propios que no veía razones para desistir de la discusión en las primarias. “Tal como está planteado es una cuestión volitiva. Si no encontramos candidato de consenso, hay que resolverlo en las PASO. Es legítimo que alguien quiera presentarse”, piensa el mandatario. Fernández insistirá con su idea hasta último momento. Cree que el PJ no puede tenerle tanto miedo a las internas y que la “democratización” del peronismo será su legado de gobierno. “Alberto está plantado, cree que le puede ganar al kirchnerismo con Scioli”, dice un hombre de primera línea del Gabinete.

Scioli y Rossi no dan marcha atrás. El jefe de Gabinete destaca que es el único precandidato no bonaerense ni porteño. El miércoles reunió a su espacio, la Corriente Nacional de la Militancia. Después se quejó del documento de los gobernadores. Pero aclaró que se bajará si no mide en las encuestas.

El embajador en Brasil también redobló la apuesta y lanzó el jueves un spot de campaña. Tiene en el Gobierno como principal aliado al canciller Santiago Cafiero, exfuncionario de la provincia de Buenos Aires durante su mandato. Su jefe de campaña y exjefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez, trabaja junto al legislador porteño Claudio Ferreño, amigo del Presidente. Esta semana, Scioli sorprendió con una foto junto a sindicalistas encabezados por el líder de los aeronavegantes, Juan Pablo Brey, y el camionero Pablo Moyano.

“¿Cómo es? ¿La militancia que decía que la querían proscribir a Cristina ahora lo quiere proscribir a Daniel?”, se preguntaron, con ironía, en el sciolismo, donde aseguran que el embajador no es el candidato del Presidente. Fernández y Scioli compartieron un acto el jueves en Pilar. El embajador se sentó en primera fila, pero el Presidente evitó mencionarlo.

El juego al fleje de Massa

El ministro de Economía se encargó de imprimirle presión a su exigencia de candidatura única durante toda la semana. En fila, desde el lunes, hablaron el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, su par de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau. Todos siguieron la misma línea. Sin candidato único, dijeron en el Frente Renovador, hay chances de que Massa renuncie al Palacio de Hacienda.

El ministro discutió sobre las PASO el miércoles en la extensa reunión que tuvo con el presidente Fernández en la Casa Rosada, donde llegó ya con el triunfo del pronunciamiento de los gobernadores, que se hizo público minutos después de que empezara el encuentro. En el entorno presidencial dicen que el ministro no planteó en ningún momento de la reunión la posibilidad de su renuncia.

Massa le bajó el tono a la amenaza el sábado en el estadio DirectTV. Todavía estamos gobernando y tenemos responsabilidades. Todos, de arriba hacia abajo, tenemos que cumplir nuestras responsabilidades. Quiero dejarles una tranquilidad porque la Argentina vive un momento difícil”, dijo.

El líder del Frente Renovador está molesto porque piensa que Fernández fue quien impulsa las candidaturas que lo perjudican. Apunta en particular contra Scioli, con quien tiene una rivalidad que no tiene marcha atrás. Quiere que Fernández o Cristina le bajen la candidatura. En el cristinismo la pretensión no cae en gracia. “¿Por qué tenemos que bajarlo nosotros? Que vaya y le diga él, que le ofrezca algo”, responden en el espacio alineado con Cristina.

Con audacia, el sábado fue un paso más allá. Ante la persistencia de Scioli, Massa decidió desafiarlo en las PASO. “Lo mejor para el país y el FdT es la unidad, pero si deciden que haya PASO, anótennos en las PASO, ahí vamos a estar", bramó en el centro del estadio. Si la presión dialéctica no funciona, ahora el Frente Renovador apuesta a acorralar a Scioli a fuerza de acumulación. De un lado, ubica al massimo, el cristinismo y los gobernadores. Del otro, al embajador en Brasil y al Presidente.

El jueves, Massa recibió en el Ministerio de Economía al gobernador Insfrán. La excusa formal fue una charla sobre obras de energía eléctrica, pero el formoseño anda de recorrida entre las diferentes tribus del FdT en busca de acuerdos. El mandatario quedó facultado por el Congreso del PJ como único representante con capacidad para firmar la alianza electoral, el miércoles 14. En su paso por Hacienda, le ratificó al ministro la voluntad de los gobernadores, de que el FdT tenga un solo candidato a presidente. No le dijo quién. Más temprano, había estado con el ministro del Interior, Wado de Pedro.

https://twitter.com/insfran_gildo/status/1666934428285775873 Mantuvimos una reunión con el Ministro de @Economia_Ar, @SergioMassa, la Secretaria de @Energia_Ar, @FlaviaRoyon, y el Director Gral. de Aduanas, @MichelGuilleOK, para avanzar en el llamado a licitación de la "Ampliación Línea de AT 132 kV entre Gran Formosa, Pirané e Ibarreta”. pic.twitter.com/MvGYDVH2S3 — Gildo Insfrán (@insfran_gildo) June 8, 2023

El ministro trabaja contrarreloj para conseguir los últimos pergaminos que lo puedan catapultar a la candidatura única. En economía, acumula anuncios de alivio fiscal y ordenamiento. Volvió de China con yuanes, espera mostrar esta semana que la inflación comenzó a desacelerarse, remarca el freno a la escalada del dólar, el achicamiento de la brecha cambiaria, la suba de bonos en dólares y de acciones. Confía en que conseguirá un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los próximos días. Apuesta a ser el garante de la estabilidad.

Los encuestadores lo siguen viendo como el único capaz de pescar votos por fuera de la pecera del kirchnerismo, pero necesita del respaldo absoluto de Cristina para sostener el núcleo duro. El ministro cuida al máximo su relación con el cristinismo y se ocupa de mostrar que el vínculo está más aceitado que nunca. Tras el viaje a China junto a Máximo Kirchner, esta semana compartió un acto con el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, mientras su esposa y titular de AySA, Malena Galmarini, se mostraba con Axel Kicillof y De Pedro. En caso de no ser el elegido, “venderá muy cara su no candidatura”, dice un hombre que participa de las negociaciones internas del FdT.

Este sábado, Massa hizo gala de su poder de fuego. En Tortuguitas, convocó 12 mil dirigentes propios y exhibió apoyo de dirigentes aliados, el saludo de Máximo Kirchner y siete gobernadores, entre actuales y electos. En el Direct TV Arena llamó la atención una presencia inesperada, la del dirigente Gustavo Vera, amigo personal del papa Francisco. ¿Hay paz con el Vaticano? La relación entre Francisco y Massa, empantanada durante años, parece haber encontrado interlocutores.

Wado acelera y Cristina define

El ministro del Interior intensificó su campaña desde el 25 de mayo, cuando lanzó el spot en el que dio señales de que tenía intenciones de ser “tomar la posta” y ser candidato. En las últimas horas, su equipo se entusiasmó con la encuesta de la consultora Aresco que lo da como eventual ganador de una primaria contra Scioli y que lo ubica con un piso cercano a los 25 puntos, cuando todavía Cristina no lo ungió como su candidato.

El detalle: aunque el cristinismo y el massismo trabajan de manera coordinada, a diferencia de lo que plantea Massa, el equipo de De Pedro se esfuerza en remarcar que no tendría ningún inconveniente en enfrentarse en una PASO con Scioli. Por el contrario, al ministro le serviría para legitimarse como candidato. El razonamiento es similar al que hace Rossi, ambos no perciben los riesgos en la economía sobre los que alarma Massa.

“En 2021 nuestra candidata (Victoria Tolosa Paz) quedó primera en las primarias en términos individuales. Le sacó 10 puntos al segundo. ¿Y la lectura de los medios cuál fue? Perdió el FdT. Siempre van a decir que perdimos. No podemos armar la estrategia electoral según lo que vaya a decir Clarín”, apuntan. Según pudo saber Letra P, el PJ bonaerense, que responde a Máximo Kirchner, tiene "todo listo" para que haya primarias.

https://twitter.com/wadodecorrido/status/1666880262267863065 Estuve en la habilitación de la red secundaria cloacal de Tres de Febrero junto a @Kicillofok, @MalenaGalmarini y @JDebandi. Esta obra permite llegar al 90 % de desagües cloacales en la localidad.

No hay oportunidad de desarrollo federal sin oportunidades en cada punto del país. pic.twitter.com/InoYz8vefu — Wado de Pedro (@wadodecorrido) June 8, 2023

El búnker wadista también recibió un informe sobre la performance De Pedro en Tik Tok, la red que hace la diferencia en particular entre los más jóvenes. El trabajo marca un aumento “exponencial” de los números de la cuenta – que tiene solo dos meses de antigüedad. “Un dato fundamental para TikTok es el Engagement Rate (ER). Este valor indica la cantidad de interacción sobre las visualizaciones de video. Para la plataforma un buen ER es de entre el 4,5% y el 18%. Nuestro ER supera el 29%”, dice.

Cristina tomará una decisión en los próximos días con los números sobre la mesa. Muchos de los propios le hablan al oído y le piden morir con las botas puestas, con un candidato puro que mantenga la identidad kirchnerista y pueda plantarse en el futuro, De Pedro o, si aceptar, Kicillof. Otros dirigentes del peronismo piden amplitud, quieren a Massa.

En la dirigencia del FdT hay en marcha un último intento por conseguir una reunión entre Cristina, Fernández y Massa. Se habló de la posibilidad de armar una foto conjunta el 20 de junio, cuando se inaugure el gasoducto Néstor Kirchner. Será un hito en la gestión de un gobierno golpeado y, tal vez, la oportunidad para lanzar un candidato. La reunión de la plana mayor del FdT todavía no está descartada.