Massa y los gobernadores piden un candidato único y Fernández se muestra con Scioli

"Si no el FdT no demuestra voluntad de ganar no creo que se siga contando con Sergio Massa en el Ministerio de Economía”, dijo este miércoles el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, en diálogo con Radio Provincia. Ante la consulta de Letra P, en la Casa Rosada aseguraron que Massa no puso su eventual renuncia sobre la mesa “en ningún momento” durante su reunión con Fernández.