Ante la Plaza llena, Fernández relanzó el Gobierno y abrió internas para 2023

"Mi mayor aspiración es que en 2023 desde el último concejal hasta el Presidente de la República lo elijan primero los compañeros del Frente de Todos". Con esa frase y ante el peronismo movilizado a Plaza de Mayo, el presidente Alberto Fernández abrió la competencia interna para la próxima elección presidencial y relanzó su gobierno con el eje puesto en la recuperación económica, el empleo y los salarios. Con tono combativo, salió al cruce de la aposición y subió al ring a su antecesor, Mauricio Macri: "Si no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios", disparó.

En el Día de la Militancia, el jefe de Estado encabezó el acto que organizó el sindicalismo, La Cámpora y los movimientos sociales y consideró que "es hora de poner las diferencias sobre la mesa". En esta línea, pidió que el Frente de Todos "se abra para que cada uno pueda opinar y entre todos encontrar la síntesis que le permita a la Argentina avanzar".

Fernández subrayó que "el primer objetivo" de su Gobierno "es recuperar la economía de una vez y para siempre" y en ese marco afirmó que "este año los sueldos van a ganarle a la inflación y no van a pagar impuesto a las ganancias", al tiempo que señaló que se va a "controlar a los formadores de precios" para cuidar el bolsillo de la gente.

Además, consideró necesario "trabajar con mucha firmeza" y "reconstruir las fuerzas de seguridad que, al servicio de la democracia, defiendan a los ciudadanos" y que "persigan a los delincuentes" para que luego sean sometidos a "un juicio bajo el sistema del estado de derecho".

Recordó que durante su Gobierno se "crearon 300 mil puestos de trabajo en el sector privado y se recuperaron los puestos de 600 mil trabajadores que estaban suspendidos". "No vamos a parar hasta que cada argentino y argentina encuentre su lugar en el trabajo", puntualizó

En tanto, llamó a "construir juntos este país" con sectores de la oposición que "no expresan odio ni boicotean", una línea de acción en la que a su juicio no figuran el expresidente Mauricio Macri y el dirigente derechista Javier Milei.



"Si Macri no quiere hablar, que se quede con sus amigos solo, haciendo negocios y si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tiene, que niegan la diversidad y el terrorismo de Estado", ejemplificó Fernández.

Siguiendo esta línea, Fernández criticó a quienes antes de las elecciones legislativas vaticinaron un estallido en la Argentina o difundieron versiones desestabilizantes y les advirtió que los peronistas "demostramos una vez más", con la Plaza llena, que "no nos han vencido porque tenemos más ganas que nunca", y remarcó que "el Presidente que está acá es que eligió el pueblo".

En otro orden, se refirió a la derrota electoral: "Las urnas de las PASO nos dejaron un mensaje y nosotros escuchamos ese mensaje; también oímos el mensaje de las elecciones del domingo; tengo muy en claro que hay mucho por hacer y hay muchos que están esperando que este Gobierno haga mucho más y lo vamos a hacer porque tenemos la voluntad de hacerlo".

Palazzo: “El acto es un apoyo a las políticas del Gobierno de Alberto y CFK”

El secretario general de la Asociación Bancaria y diputado electo por el Frente de Todos, Sergio Palazzo, respaldó la masiva marcha a Plaza de Mayo por el Día de la Militancia y dijo que el acto es “un apoyo a las políticas del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”.

Al participar de la movilización, convocada por la CGT, La Cámpora y los moviemientos sociales, el dirigente gremial manifestó su acompañamiento al gobierno nacional que, a su entender, pasó “momentos duros y difíciles”.

“Después del resultado electoral tenemos una oportunidad de empezar a crecer, crear empleo y producción. (El acto) es un apoyo a las políticas del gobierno que encabeza Alberto Fernández y Cristina Kirchner”, señaló en diálogo con Letra P.

Asimismo, analizó los resultados electorales: “Cuando uno mira en términos de poder, se ganó porque conservamos la primera minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Recuperamos la mayoría en el Senado provincial. Técnicamente, hubo un punto de diferencia a favor de ellos, pero en estructura de poder es un gran avance del Frente de Todos”.