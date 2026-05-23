La otra final de Belgrano de Córdoba: Luis Artime va por el batacazo con la bandera de Chiqui Tapia

El presidente del Club Atlético Belgrano de Córdoba , Luis Artime , está a un partido de tocar el cielo con las manos en la institución de la que es ídolo. Si su equipo derrota a River este domingo en la final del Torneo Apertura le pondrá una cucarda histórica a su gestión y, de yapa, le dará una buena noticia a Chiqui Tapia .

Máximo goleador celeste en sus tiempos de centrodelantero, ahora el Luifa es un fiel defensor del jefe de la AFA , que en las últimas semanas acumula más títulos en las noticias políticas y judiciales que en las deportivas.

Artime, que cumplió 60 años en diciembre pasado, cursa su segundo mandato al frente del Pirata. Tapia lo bancó para que lograra su reelección en 2024 , cuando un sector del oficialismo del club, con terminales en el Círculo Rojo cordobés, le vació la lista. El exfutbolista le retribuyó su apoyo en febrero de este año, cuando la AFA paralizó el fútbol en respuesta al llamado a indagatoria del titular de la entidad y del tesorero, Pablo Toviggino , en el marco de una causa por retención indebida de aportes.

Un triunfo de Belgrano este domingo despertará más de una sonrisa en la sede la calle Viamonte, de la que el club millonario que conduce Stéfano Di Carlo retiró sus representantes en el Comité Ejecutivo en marzo pasado.

Artime llegó a la presidencia del club en 2021 tras derrotar con su agrupación "Belgrano Primero" nada menos que a Armando Pérez , el dirigente elegido en 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri para intervenir la AFA. El dueño de la empresa Tsu Cosméticos intentó seguir en el poder de la insttución de barrio Alberdi, pero juntó poco más de 3.000 votos y el ídolo arrasó con 5.000.

Al año siguiente logró el ascenso a primera división, pero pese al logro conseguido un estilo de gestión personalista fue desgajando su armado. A la hora de buscar su reelección, se bajaron del barco al menos siete dirigentes, todos ellos de peso, y el Luifa tuvo que salir a rearmar casi desde cero su elenco de colaboradores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JuanNegri/status/1574180912631369729&partner=&hide_thread=false DALE CAMPEÓN ! @Belgrano de mi vida ! pic.twitter.com/eQCafjDbfj — Juan Negri (@JuanNegri) September 25, 2022

Dieron un paso al costado los entonces vicepresidentes 2° y 3°, Héctor Baistrocchi y Héctor Gennaro; el tesorero Diego Merlino y los vocales Pablo Siciliano, el exconcejal radical, Juan Negri; el exintendente de La Calera, Rodrigo Rufeil; y el responsable de comunicación, Diego Funes. Empresarios como Merlino y Siciliano fueron la punta de lanza para la ampliación del estadio de barrio Alberdi.

El aval de Chiqui Tapia

Pese a la sangría, Artime comenzó el 2 de abrl de 2024 su segundo mandato con lista única y sin oponentes. Para lograrlo, sumó en la recta final el empuje de Tapia, quien le regaló una foto justo cuando el exfutbolista estaba siendo jaqueado por el empresario de la noche y entonces vice del club Héctor Baistrocchi.

“El Luifa Artime es el candidato del Chiqui”, disparó aquella tarde en Río Cuarto un alto dirigente del Pirata cordobés. Hubo quienes salieron a desmentirlo, pero finalmente Baistrocchi se bajó y no presentó pelea. El ídolo rearmó su esquema con el supermercadista Antonio Mariano como vicepresidente 1°. Es el hombre fuerte del club y el único empresario de renombre en la Comisión Directiva.

En la vice 2° aparece Alejandro Moyano, ex fiscal general de la provincia, que en el primer mandato se desempeñó como secretario. En tanto, la vice 3° la ocupa otro tradicional colaborador, Marcelo Carranza. Entre los vocales, se destaca la concejala peronista de Córdoba Miriam Aparicio. También Romina Leiva, hija del ex vicepresidente 1° ya fallecido, Ricardo Leiva, que calificaba como empresario a través de su participación en el Grupo Roggio.

El paro de la AFA

En febrero de este año, la cúpula de la AFA promovió un paro del fútbol en respuesta a la lluvia de acusaciones que cayeron en los tribunales sobre Tapia y Toviggino, en medio de una guerra donde se mezclan el poder y el dinero con la interna del gobierno libertario y la puja por los derechos de televisación de los torneos.

En la reunión del Comité Ejecutivo citada para lanzar la medida de fuerza, los 26 representantes presentes apoyaron de manera unánime la moción de la conducción. Artime planteó en el parte de prensa dos puntos: la defensa de la autonomía de las instituciones del fútbol para decidir su destino y, como sus pares, vinculó la movida contra Tapia a presiones políticas, judiciales y mediáticas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1779515773444407563&partner=&hide_thread=false #Córdoba Con una sonrisa leve, Tapia pisó el verde césped sintético de la cancha de Estudiantes de Río Cuarto, que llevará su nombre



Este fue el regalo de Dagatti al titular de la AFA



https://t.co/FKkxvIr9lb

@YaniPassero pic.twitter.com/hGpO9UHJAj — LETRA P (@Letra_P) April 14, 2024

Lo cierto es que las posturas públicas, bastante uniformes, tuvieron sus matices puertas adentro y fue precisamente Luifa uno de los más fervientes defensores de Tapia en la asamblea.

Si bien los que llevaron la voz cantante fueron Daniel Vila (Independiente de Rivadavia), Mario Leito (Atlético de Tucumán) y Matías Mariotto (Banfield), el cordobés jugó fuerte. Hay quienes señalan que hizo más de lo necesario. El exjugador citó a Julio Grondona, quien supuestamente les decía que sólo el fútbol mantiene a la sociedad tranquila. Después de la frase agitadora, Artime pidió que todos los presidentes hicieran una foto corporativa de unidad para bancar el paro, a Tapia y al fútbol. No tuvo cuórum su propuesta.

Este domingo, cuando termine el partido en el estadio Mario Alberto Kempes, si Belgrano logra su primer campeonato en la máxima categoría del fútbol argentino, la foto de Artime y Tapia con el trofeo sumará un nuevo capítulo a esta historia que capitalizará en plano interno. En marzo, corrió fuerte la versión de la comisión directiva de Belgrano convoque a una asamblea extraordinaria para reformar el estatuto y permitir a Artime pueda postularse a un período adicional.